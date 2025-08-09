یکپارچه‌ سازی USDC بومی و نسخه دوم CCTP در شبکه Sei برای تسریع پذیرش استیبل‌ کوین‌ ها

در تاریخ 10 ژوئیه 2025، شرکت Circle بهصورت رسمی از راه اندازی نسخه بومی استیبل کوین USDC و همچنین نسخه دوم پروتکل انتقال بینزنجیرهای (CCTP V2) بر روی شبکه اصلی Sei خبر داد. این اقدام نه تنها پشتیبانی رسمی از انتشار «دلار دیجیتال» در شبکه Sei را به همراه دارد، بلکه با یکپارچه سازی با پلتفرم Circle Mint، امکان ورود مستقیم سرمایه سازمانی به اکوسیستم Sei را نیز فراهم میکند.





از تاریخ 24 ژوئیه، USDC بومی و CCTP V2 به طور کامل بر روی شبکه Sei فعال شدهاند . با این تحول، Sei به سیزدهمین بلاکچین تبدیل میشود که از CCTP نسخه 2 پشتیبانی میکند. این یعنی امکان انتقال USDC بین 13 شبکه عمومی از طریق 156 مسیر انتقال بینزنجیرهای، بدون نیاز به پلهای شخص ثالث، اکنون فراهم است.





مزایای کلیدی این تحول:





کارایی سرمایه 1:1 در تمامی مسیرها، بدون ریسک دوگانگی یا خطای قیمت گذاری

امنیت بالا بهدلیل صدور و انتقال مستقیم توسط Circle

زمان تأیید بسیار پایین و تجربه انتقال سریع و روان

حذف نیاز به پلهای غیررسمی، که معمولاً آسیبپذیر و پرهزینه هستند





با این تحول، Sei گام بزرگی بهسوی تبدیل شدن به یک زیرساخت مالی بینزنجیرهای و دروازهای امن برای پذیرش گسترده استیبلکوینها برداشته است.













شبکه Sei Network یک بلاکچین لایه اول نسل جدید است که بر بستر Cosmos SDK توسعه یافته و توسط تیم Sei Labs از سال 2021 آغاز و در سال 2023 به طور رسمی راهاندازی شده است. این پروژه از همان مراحل ابتدایی، با جذب سرمایه گذاری های راهبردی از مؤسساتی چون Jump Crypto، Multicoin Capital و Coinbase Ventures، توانست توجه قابل توجهی در میان بازیگران بزرگ صنعت جلب کند و مسیر رشد پرشتابی را طی کند.





تمرکز اصلی Sei بهروشنی تعریف شده است: زیرساختی تخصصی برای معاملات پرتکرار و مالی غیرمتمرکز با تأخیر بسیار پایین. معماری این شبکه به گونه ای طراحی شده که برای پلتفرمهایی نظیر صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)، دفتر سفارشات زنجیره ای (CLOB)، بازارهای NFT و پروژه های حوزه GameFi کاملاً بهینه و کارآمد باشد. Sei با ارائه بستری شفاف و بهینه برای اجرای سریع تراکنشها، خود را به عنوان زنجیره ای ویژه برای معاملات پرتکرار و بهره وری بالای سرمایه معرفی کرده است.













یکی از نوآورانه ترین دستاوردهای فنی Sei، مکانیزم اجماع Twin‑Turbo است؛ بهینهسازیای بر پایه اجماع Tendermint در اکوسیستم Cosmos. این سازوکار با معرفی دو ارتقای مهم — یعنی پراکندگی هوشمند بلاک ها و اجرای خوش بینانه موازی — زمان نهایی سازی تراکنش ها را به حدود 380 تا 400 میلیثانیه کاهش میدهد. این عدد در مقایسه با اتریوم (که به طور معمول چند دقیقه طول میکشد) و حتی نسخه استاندارد Tendermint (که در سطح ثانیه است)، جهشی قابل توجه محسوب میشود.









با ارتقای نسخه دوم Sei (Sei V2)، این زنجیره اکنون از EVM موازیشده پشتیبانی میکند؛ به این معنا که توسعه دهندگان اتریومی می توانند با استفاده از ابزارهای رایج مانند Solidity، Hardhat و Remix به آسانی بر بستر Sei توسعه دهند. افزون بر آن، پشتیبانی از اجرای هم زمان تراکنش ها، توان عملیاتی بسیار بالایی را فراهم کرده است. بر اساس آزمایش های داخلی پروژه Sei Giga، نرخ پردازش تراکنش ها به صدها هزار تراکنش در ثانیه (TPS) میرسد، در حالی که زمان نهایی سازی همچنان زیر 400 میلیثانیه باقی میماند — عملکردی چشمگیر در مقایسه با سایر زنجیره ها.









برخلاف اکثر بلاک چین ها که بر بازارسازهای خودکار (AMM) تکیه دارند، Sei بهطور بومی در سطح پروتکل از دفتر سفارش مرکزی (CLOB) و موتور تطبیق معاملات پشتیبانی می کند. این ویژگی به صرافیهای غیرمتمرکز امکان می دهد تا دفتر سفارش زنجیرهای را پیادهسازی کرده و از کشف قیمت دقیقتر، بهره وری بالاتر سرمایه و کاهش لغزش قیمتی بهرهمند شوند. همچنین، بهرهگیری از مزایده های دسته ای پرتکرار میتواند از بروز حملات front-running و دستکاری جلوگیری کند.









شبکه Sei بهعنوان عضوی از اکوسیستم Cosmos ، از ارتباط بینزنجیره ای (IBC) و قراردادهای هوشمند CosmWasm پشتیبانی میکند. این موضوع بستر مناسبی برای توسعه دهندگان زبان Rust فراهم می سازد تا برنامه های غیرمتمرکز بین زنجیره ای و قابل تعامل طراحی کرده و میان زنجیره های مختلف Cosmos جابهجا کنند.









تعهد به بی طرفی کربنی (carbon neutrality) تأکید دارد؛ موضوعی که برای کاربران و نهادهای حساس به مسائل زیست محیطی اهمیت فزاینده ای یافته است. به لطف معماری بهینه شده و قابلیت اجرای موازی، هزینه تراکنش ها در Sei بهمراتب پایینتر از شبکه هایی مانند اتریوم سولانا است. افزون بر آن، تیم توسعه دهنده Sei برتأکید دارد؛ موضوعی که برای کاربران و نهادهای حساس به مسائل زیست محیطی اهمیت فزاینده ای یافته است.













در پی انتشار اخبار مثبت مربوط به راه اندازی رسمی نسخه دوم پروتکل CCTP و پشتیبانی بومی از USDC، قیمت توکن SEI در مدت کوتاهی رشد چشمگیری را تجربه کرد. تنها ظرف یک هفته پس از اعلام، قیمت این دارایی به 0.39 دلار رسید که بالاترین سطح آن در حدود پنج ماه گذشته محسوب میشود. این افزایش نشان دهنده درک بالای بازار از ظرفیت های در حال شکوفایی اکوسیستم Sei و استقبال سرمایهگذاران از تحولات فنی اخیر است.

















اکوسیستم Sei با شتابی فزاینده در حال گسترش است. بر اساس داده های موجود، ارزش کل دارایی های قفل شده (TVL) در این شبکه از کمتر از 10 میلیون دلار در اکتبر 2023 به حدود 700 میلیون دلار در جولای 2025 افزایش یافته است — رشدی معادل 188 درصد از ابتدای سال جاری. شمار کل اپلیکیشن های غیرمتمرکز (DApp) فعال در اکوسیستم نیز اکنون از 200 پروژه فراتر رفته که حوزه هایی چون وام دهی، معاملات، پرداخت، NFT و بازیهای بلاک چینی را دربرمیگیرد؛ نشانه ای از شکل گیری جامعه ای پویا و متنوع از توسعه دهندگان در اطراف این شبکه.









در بخش DeFi، مجموعه ای از پروژه های شاخص بر بستر Sei پدید آمده اند. به عنوان نمونه، Takara Lend با عبور از 100 میلیون دلار TVL، در حال ایجاد لایه ای اعتباری برای دیفای است که امکان استفاده از دارایی های رمزارزی را فراتر از سرمایه گذاری و برای پرداخت های واقعی فراهم میسازد. همچنین، Yei Finance به عنوان بزرگ ترین پروتکل وام دهی در شبکه Sei، با 380 میلیون دلار TVL، جایگاه نخست را در این اکوسیستم به خود اختصاص داده است. موفقیت این پروژه ها نه تنها چشم انداز DeFi در Sei را تقویت کرده، بلکه به طرز قابل توجهی جایگاه بازار آن را نیز ارتقا داده است.









با راه اندازی رسمی USDC بومی و نسخه دوم پروتکل CCTP توسط شرکت Circle بر روی شبکه اصلی Sei، این بلاک چین از یک «لایه اول پرسرعت» به یک لایه تسویه حساب میان زنجیره ای برای استیبل کوین ها تحول یافته است. ورود USDC بومی، نقدینگی باکیفیت تر و بهره وری سرمایه بالاتری را به شبکه تزریق کرده و CCTP V2 نیز با ارتقای قابلیت های ارتباط میان زنجیرها ی، زیرساخت لازم برای تبدیل Sei به هاب استیبل کوین ها را فراهم کرده است.





در میان مدت، با تداوم رشد TVL، بلوغ اکوسیستم اپلیکیشن ها و پیشرفت در قابلیت های اجرایی EVM، شبکه Sei از جایگاه مناسبی برای رقابت با لایه اول های جریان اصلی برخوردار خواهد بود. این روند، Sei را به یکی از جدی ترین گزینه ها در چشم انداز زیرساختی نسل بعدی بلاک چین ها بدل کرده است.





برای توسعه دهندگان و سرمایه گذارانی که در پی حضور در موج بعدی رشد زیرساخت های لایه اول هستند، Sei اکنون به وضوح یک نیروی نوظهور و تأثیرگذار است که نمی توان آن را نادیده گرفت. با رشد تقاضا برای استیبل کوین ها، تعاملات میان زنجیره ای، ورود بازیگران نهادی و سناریوهای مرتبط با معاملات پرتکرار، آینده Sei بسیار امیدوارکننده به نظر میرسد.









