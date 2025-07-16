



میمکوین ها به عنوان یک کلاس دارایی دیجیتال منحصربهفرد ظهور کردهاند؛ داراییهایی که با گسترش ویروسی و تکیه بر جوامع آنلاین، توجه سرمایهگذاران جهانی را به خود جلب کردهاند. با این حال، ظرفیت میمکوینها تنها به معاملات سفتهبازانه محدود نمیشود. در بحبوحهی تحول سریع فناوری بلاکچین و رمزارزها،





فوریه 2025 بهطور رسمی راهاندازی شد. مأموریت اصلی این پروژه، پیوند میان سازندگان محتوا و جوامع از طریق میمها و برنامههای غیرمتمرکز (dApp) است — چشماندازی برای ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پویا با محوریت میمها. یان خلاقانه ارتقا دهد. در این میان، MemeCore بهعنوان یک بلاکچین لایهیک (Layer 1) که بهطور خاص برای میمکوینها طراحی شده، در تاریخ 12ریه 2025 بهطور رسمی راهاندازی شد. مأموریت اصلی این پروژه، پیوند میان سازندگان محتوا و جوامع از طریق میمها و برنامههای غیرمتمرکز (dApp) است — چشماندازی برای ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پویا با محوریت میمها. MemeCore تلاشی نوآورانه در تلاقی فرهنگ و اقتصاد دیجیتال است. این پروژه میکوشد میمکوینها را از جایگاه صرفاً محتوای سرگرمکننده اینترنتی، به ابزاری برای پرداخت، حاکمیت و بان خلاقانه ارتقا دهد.





در این مقاله، به بررسی همهجانبه MemeCore میپردازیم — از معرفی کلی پروژه و ویژگیهای فنی گرفته تا منطق زیرساختی، توکنومیکس و کاربردهای توکن بومی آن با نماد M. با تحلیل ساختار اکوسیستم، همکاریهای استراتژیک و پتانسیلهای آینده، روشن میشود که چگونه MemeCore در حال گشودن مسیرهای جدید در دنیای بلاکچین و اقتصاد فرهنگمحور است.









میم MemeCore یک بلاکچین لایهیک (Layer-1) است که بهطور ویژه برای میمکوینها طراحی شده و بهعنوان یک بستر غیرمتمرکز، فضایی تعاملی برای سازندگان، سرمایهگذاران و جوامع آنلاین فراهم میکند. هدف اصلی این شبکه، شکلدهی و پشتیبانی از اقتصاد ویروسی میممحور است؛ اقتصادی که در آن هر فرد بتواند بهسادگی توکن صادر کند، از مشارکت فرهنگی خود سود ببرد، و در محیطی باز، خلاقانه و غیرمتمرکز فعالیت نماید. MemeCore میمکوینها را نه صرفاً ابزار سرگرمی، بلکه بهعنوان ابزاری برای مالکیت جمعی و نوآوری ویروسی میبیند؛ جایی که هر پست در شبکههای اجتماعی، بازآفرینی یک میم، یا تعامل در زنجیره بلاکچین میتواند بخشی از یک چرخه بازخورد اقتصادی شود — اکوسیستمی مشارکتی که در آن فرهنگ به سرمایه تبدیل میشود.





بر خلاف بلاک چینهای لایهیک عمومی مانند Solana که برای کاربریهای گسترده طراحی شدهاند، MemeCore رویکردی تخصصی و متمرکز بر بازار میمکوینها اتخاذ کرده است. این پلتفرم با ارائه ویژگیهایی نظیر:

محرکهای نقدینگی هدفمند برای تسهیل گردش سریع سرمایه،

تعامل بینزنجیرهای (Cross-chain) روان برای جلب پروژه های چندزنجیره ای،

و ابزارهای پیشرفته برای تعامل جامعه محور،

میکوشد پروژهها و کاربران علاقهمند به فرهنگ میم را جذب کند.





سازگاری کامل با ماشین مجازی اتریوم (EVM) برخوردار است؛ امکانی که اتصال آسان با شبکه اتریوم و سایر زنجیرههای سازگار را فراهم میکند و موجب جذب پروژهها و نقدینگی بیشتر به این اکوسیستم میشود. MemeCore با تمرکز بر خلق زیرساختی بومی و خلاقانه برای میمکوینها، در تلاش است تا مفهوم مالکیت و ارزش را در عصر دیجیتال بازتعریف کند — جایی که هر کنش فرهنگی میتواند به دارایی تبدیل شود.









در قلب نوآوری MemeCore، مکانیسم اجماع اختصاصی اثبات میم (PoM) آن قرار دارد. PoM یک مدل جدید است که ویروسی شدن اجتماعی، مشارکت جامعه و حاکمیت غیرمتمرکز را در ساختارهای امنیتی و انگیزشی بلاکچین ادغام میکند. در زیر ویژگیهای فنی کلیدی سیستم PoM آمده است:





شبکه PoM به کاربران این امکان را میدهد که میمکوین ها را از سایر بلاکچین ها به اعتبارسنجهای شبکه MemeCore منتقل کنند. این انتقال بین زنجیرهای نه تنها امنیت شبکه را افزایش میدهد، بلکه MemeCore را به عنوان یک مرکز چند زنجیرهای برای میمکوینها قرار میدهد و تنوع و نقدینگی بیشتری را در اکوسیستم ایجاد میکند.









شبکه MemeCore یک ساختار پاداش دوگانه را اتخاذ میکند و هم توکنهای M و هم توکنهای ERC-20 را برای مشارکت در تولید بلوک به اعتبارسنجها و سهامگذاران توزیع میکند. این مکانیسم مشارکت گستردهتر را تشویق میکند و فعالیت شبکه و پایداری اقتصادی بلندمدت را تضمین میکند.









برای تبدیل شدن به یک اعتبارسنج در MemeCore، شرکتکنندگان باید حداقل 7 میلیون توکن M را گرو بگذارند. هر 70 ثانیه (یعنی هر 10 بلوک)، 7 اعتبارسنج برتر بر اساس رتبهبندیهای استیکینگ انتخاب میشوند. این سیستم انتخاباتی پویا، رقابت و عدم تمرکز را در اعتبارسنجی بلوک ترویج میدهد.









شبکه MemeCore به طور خودکار برای هر توکن ERC-20 که روی پلتفرم خود ضرب میشود، یک Vault ایجاد میکند و 5% از کل موجودی توکن را قفل کرده و آن را به تدریج طی 1,000 روز توزیع میکند. این طراحی، پشتیبانی نقدینگی بلندمدت را فراهم میکند و به دارندگان و مشارکتکنندگان بلندمدت پاداش میدهد.









شبکه PoM دارای یک مدل تخصیص پاداش ساختارمند است:





اعتبارسنجها: 99% از پاداشهای بلوک به طور مساوی بین 7 اعتبارسنج برتر توزیع میشود. اعتبارسنجی که بلوک را تولید میکند، ۱5 پاداش اضافی دریافت میکند.





استاکرها: 24٪ از پاداشها به استاکرهای میمکوین (با 15% کمیسیون اعتبارسنجی) اختصاص داده میشود در حالی که 75% به استاکرهای توکن M (با 10% کمیسیون اعتبارسنجی) میرسد.





این طراحی پاداش، انگیزههای همسو بین اعتبارسنجها و استاکرها را تضمین میکند و در عین حال مشارکت فعال دارندگان میمکوین و توکن M را تشویق میکند.









هسته مفهومی MemeCore بر پایه ایدهای نوآورانه به نام «میم 2.0» بنا شده است—چشماندازی که در آن میمکوینها فراتر از نقش سفتهبازانه خود رفته و به ابزارهایی برای انتقال ارزش، بیان فرهنگی و هماهنگی اجتماعی تبدیل میشوند. در این چارچوب جدید، میمها نهتنها بهعنوان محتوا، بلکه بهعنوان واحد پول، مکانیزم حاکمیتی و بستر خلاقیت جمعی عمل میکنند. یکی از عناصر کلیدی در تحقق این چشمانداز، مکانیزم اجماع اختصاصی MemeCore با نام PoM یا Proof of Meme است. این الگوریتم نوآورانه، تاثیر اجتماعی خارج از زنجیره (مانند وایرال شدن میمها در فضای مجازی) را با فعالیتهای درونزنجیرهای (نظیر استیکینگ و معامله توکنها) پیوند میزند. نتیجه این تعامل، شکلگیری یک حلقه اقتصادی پویا و بازخوردی است که در آن کاربران بهواسطه مشارکت فرهنگی و تولید محتوا، پاداش دریافت میکنند.





در حالی که بلاکچینهایی مانند Solana با رویکردی همهمنظوره به طیف وسیعی از کاربردها پاسخ میدهند، MemeCore با تمرکز کامل بر نیازهای بومی دنیای میمکوینها، ویژگیهایی اختصاصی ارائه میدهد:

محرکهای نقدینگی پیشرفته برای تسهیل گردش سرمایه میان پروژههای میممحور،

ادغام بینزنجیرهای روان برای پشتیبانی از تعامل چندبلاکچینی،

و مدلهای پاداشدهی جامعهمحور برای تقویت انگیزههای مشارکتی.





سازگاری کامل MemeCore با ماشین مجازی اتریوم (EVM) نیز مزیتی استراتژیک به شمار میرود که مسیر پیوستن پروژهها و نقدینگی مبتنی بر اتریوم به این اکوسیستم را هموار میسازد. با این حال، MemeCore برای تثبیت جایگاه خود در فضای پرتراکم بلاکچینهای لایهیک، ناگزیر است شایستگیهای فنی، عملکردی و اجتماعی خود را با شفافیت و اثربخشی بالا به اثبات برساند. تنها در این صورت است که میتواند به رقیبی جدی در میدان نوآوریهای بلاکچینی تبدیل شود—جایی که فرهنگ و فناوری، سرمایه و محتوا را در هم می آمیزند.









توکن M، توکن کاربردی بومی اکوسیستم MemeCore است که حداکثر عرضه آن 10 میلیارد است. این توکن نقش محوری در عملیات شبکه، مدیریت و فعالیت اقتصادی ایفا میکند و به عنوان دارایی بنیادی که به اکوسیستم قدرت میدهد، عمل میکند.









توکن M نقشهای کلیدی و چندگانهای در اکوسیستم MemeCore ایفا میکند و بهعنوان عنصر پایهای در عملکرد، امنیت و حاکمیت شبکه عمل مینماید. کاربردهای اصلی این توکن به شرح زیر است:





🔹 کارمزد تراکنشها در شبکه

توکن M برای پرداخت هزینههای تراکنش در شبکه اصلی MemeCore مورد استفاده قرار میگیرد. این کارمزدها نهتنها انگیزه اقتصادی برای اعتبارسنجها فراهم میکنند، بلکه نقش حیاتی در حفظ امنیت و بهرهوری عملیاتی شبکه دارند.





🔹 مشارکت در مکانیزم اجماع PoM

در مکانیزم اجماع Proof of Meme (PoM)، اعتبارسنجها باید توکن M را برای پیشنهاد و اعتبارسنجی بلوکها در اختیار داشته باشند. این الزام، انسجام اقتصادی و تعهد عملیاتی مشارکتکنندگان در فرآیند اجماع را تضمین میکند.





🔹 دارایی قابل استیک

کاربران میتوانند توکنهای M خود را نزد اعتبارسنجها استیک کنند تا در ازای کمک به امنیت شبکه، پاداش دریافت نمایند. این قابلیت به کاربران امکان میدهد تا ضمن مشارکت در ثبات شبکه، درآمد غیرفعال نیز کسب کنند.





🔹 حق رأی و حاکمیت غیرمتمرکز

دارندگان توکن M از حقوق حاکمیتی برخوردارند و میتوانند در تصمیمگیریهای کلیدی مربوط به آینده شبکه—نظیر ارتقاء پروتکل، تخصیص منابع یا تغییرات فنی—مشارکت فعال داشته باشند. این ساختار، مسیر مدیریت غیرمتمرکز و دموکراتیک شبکه را هموار میسازد.













عرضه کل توکن M در شبکه MemeCore برابر با 5 میلیارد واحد (5,000,000,000 M) است. ساختار تخصیص این توکن با رویکردی بلندمدت طراحی شده تا ضمن حمایت از پایداری اکوسیستم، مشارکت جامعه را تقویت کرده و نیازهای تیم توسعه و حاکمیت را به شکلی متوازن تأمین کند.





🔹 58% – جامعه (Community) بزرگترین سهم از توکنها به جامعه اختصاص یافته است، که نشاندهنده تأکید جدی پروژه بر رشد غیرمتمرکز و مشارکتمحور است. این تخصیص برای ایجاد انگیزه، گسترش اکوسیستم و افزایش تعامل کاربران به کار گرفته خواهد شد.





🔹 15% – بنیاد (Foundation) این بخش برای تأمین مالی توسعه مداوم پروژه در نظر گرفته شده است، از جمله:

ارتقاءهای فنی

حمایت از پروژههای اکوسیستم

مشارکتهای استراتژیک

و فعالیتهای بازاریابی





🔹 13% – مشارکتکنندگان اصلی (Core Contributors) سهمی که برای پاداشدهی به تیم فنی و مشارکتکنندگان اولیه در نظر گرفته شده است، بهمنظور حفظ انگیزه و نگهداشت استعدادهایی است که نقشی کلیدی در موفقیت بلندمدت پروژه ایفا میکنند.





🔹 12% – سرمایهگذاران (Investors) ویژه پشتیبانان اولیهای که در مراحل ابتدایی، سرمایه مالی و منابع مورد نیاز پروژه را تأمین کردهاند.





🔹 2% – خزانه میم (Meme Treasury) ذخیرهای خاص برای توسعه فرهنگ میم، ایجاد تعامل اجتماعی و تقویت برند پروژه. هدف این بخش، افزایش تأثیر فرهنگی MemeCore و ایجاد وفاداری عمیق در میان کاربران است.





ساختار توزیع توکن M با هدف تعادل میان ارزشگذاری اجتماعی، پاداشدهی اقتصادی و حکمرانی غیرمتمرکز طراحی شده است—چیزی فراتر از یک مدل سنتی توکنومیکس، و مناسب برای اکوسیستمی که فرهنگ و فناوری را در هم میآمیزد.









اکوسیستم MemeCore شامل طیف وسیعی از پروژهها و برنامههایی است که برای پشتیبانی از ایجاد، تجارت و مشارکت جامعه پیرامون میم کوینها با یکدیگر همکاری میکنند. در زیر برخی از اجزای کلیدی و عملکردهای مربوط به آنها آورده شده است:

نام پروژه توضیحات لینک MemeX پلتفرمی که به تولیدکنندگان اجازه میدهد به راحتی میمکوینها را ضرب و توزیع کنند. https://memex.xyz/ PUPA فرآیند ایجاد توکنهای جدید در MemeCore را ساده میکند. https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap معامله توکن را در اکوسیستم MemeCore امکانپذیر میسازد. https://everyswap.io/swap MemeCore Stake به کاربران اجازه میدهد تا توکنهای M را برای کسب پاداش، سهامگذاری کنند. https://memecore.network/stake SQD بینشهای دادهای را برای معاملهگران و تولیدکنندگان میمکوین فراهم میکند. https://www.sqd.ai/





این پروژهها در مجموع یک اکوسیستم غنی و به هم پیوسته را تشکیل میدهند که کاربرد و جذابیت MemeCore را افزایش میدهد. MemeCore همچنین از طریق برنامه کمک هزینه ادغام اکوسیستم خود، نوآوری را ترویج میدهد و پروژههای جدید را برای پیوستن به شبکه اصلی در بخشهای مختلف، از جمله امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی و برنامههای اجتماعی تشویق میکند.









همکاری استراتژیک میان MemeCore و Neo نقطهعطفی مهم در مسیر توسعه این پروژه به شمار میرود. Neo، بهعنوان یک پلتفرم متنباز مبتنی بر قراردادهای هوشمند و متمرکز بر ارتقاء اقتصاد هوشمند، در مراحل ابتدایی راهاندازی MemeCore با حمایتهای زیرساختی و همراستایی اجتماعی، نقش موثری در تسریع رشد این بلاکچین لایهیک ایفا کرده است.

هدف اصلی این همکاری، پایهگذاری عصر جدید Meme 2.0 است—ترکیبی از وایرال شدن اجتماعی و حاکمیت غیرمتمرکز با هدف ایجاد اکوسیستمی نوین از برنامههای مبتنی بر میم.





تقویت زیرساخت فنی MemeCore از طریق تجربه و منابع Neo؛

گسترش دسترسی بازار با بهرهگیری از جامعه و ظرفیتهای اکوسیستم Neo؛

ایجاد همافزایی برای توسعه برنامههای غیرمتمرکز مبتنی بر فرهنگ میم و ارزشگذاری اجتماعی.





با توجه به ماهیت مشارکتی و جامعهمحور MemeCore، انتظار میرود این پروژه در آینده نزدیک همکاریهای گستردهتری با سایر بلاکچینها و پروژهها برقرار کند. این اقدامات با هدف تقویت موقعیت MemeCore بهعنوان رهبر نسل جدید میمکوینها انجام خواهد شد—جایی که محتوا، فناوری، و اقتصاد به شکلی بیسابقه به یکدیگر پیوند میخورند.









شبکه MemeCore در قلب تحولی بنیادین موسوم به Meme 2.0 قرار دارد—پارادایمی نو که میمکوینها را نه صرفاً بهعنوان ابزار سفتهبازی، بلکه بهعنوان ابزارهایی برای بیان فرهنگی، تعامل اقتصادی و مشارکت در حاکمیت بازتعریف میکند. این پروژه با تکیه بر اجماع اختصاصی Proof of Meme (PoM)، سازگاری کامل با ماشین مجازی اتریوم (EVM) و اکوسیستمی پویا، فرصتهایی بیسابقه برای خلق، معامله و تعامل جامعهمحور در حوزه میمکوینها ارائه میدهد.





با این حال، MemeCore در برابر رقبای قدرتمندی چون Solana قرار دارد؛ زنجیرهای که به دلیل سرعت پردازش بالا و کارمزدهای بسیار پایین، به یکی از بسترهای اصلی میمکوینها تبدیل شده و توکنهایی همچون BONK، WIF و POPCAT را با موفقیت به بازار معرفی کرده است. برای آنکه MemeCore بتواند در این فضای رقابتی برجسته شود، باید در سه حوزه کلیدی عملکردی فراتر از انتظار ارائه دهد:





مشوقهای نقدینگی مؤثرتر برای جذب سرمایه و تسهیل معاملات؛

ادغام بینقص بینزنجیرهای برای افزایش مقیاسپذیری و جذب پروژههای چندزنجیره ای؛

ابزارهای تعاملی پیشرفته برای جوامع بهمنظور ایجاد وفاداری پایدار و فرهنگ محور.





با رشد مداوم اکوسیستم و ورود پروژههای جدید، MemeCore در موقعیتی قرار دارد که میتواند به لایه زیرساختی اصلی بازار میمکوینها تبدیل شود. تمرکز منحصربهفرد این پروژه بر ترکیب فرهنگ، نوآوری فنی و حاکمیت غیرمتمرکز، آن را از سایر شبکههای لایهیک متمایز میسازد. در نهایت، موفقیت MemeCore نهفقط در عملکرد فنی، بلکه در تواناییاش برای خلق ارزش فرهنگی پایدار از طریق ابزارهای بلاکچینی نهفته است—چیزی که آن را به پروژهای پیشرو در مرز میان فناوری و فرهنگ دیجیتال تبدیل میکند.









میمکور (MemeCore) ترکیبی قدرتمند از فناوری بلاکچین و فرهنگ میم (meme culture) است. این پلتفرم از طریق اجماع نوآورانه PoM، اقتصاد توکنی قوی و اکوسیستم پویا، بستری غیرمتمرکز برای خلاقیت و رشد مبتنی بر جامعه ارائه میدهد. توکن M به عنوان هسته اصلی این اکوسیستم، تراکنشها و مدیریت را تقویت میکند و از طریق یک مکانیسم پاداش دوگانه، مشارکت را تشویق میکند. همکاری استراتژیک میمکور با نئو، پایه فنی و پتانسیل بازار آن را بیش از پیش افزایش میدهد.





توکن M اکنون در MEXC لیست شده است. این فرصت اولیه را برای پیشرفت در یک بخش جدید و امیدوارکننده از دست ندهید. برای خرید توکن M در MEXC، این مراحل را دنبال کنید:





وارد اپلیکیشن MEXC یا وب سایت رسمی شوید در نوار جستجو "M" را جستجو کنید و جفت معاملاتی اسپات آن را انتخاب کنید. نوع سفارش خود را انتخاب کنید، مبلغ و قیمت مورد نظر را وارد کنید و معامله خود را تکمیل کنید.







