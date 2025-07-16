توضیحی بر محاسبات سود و زیان



در معاملات فیوچرز، سود و زیان تحقق نیافته و سود و زیان تحقق یافته میتوانند گیج کننده باشند. چرا سود و زیان نمایش داده شده هنگام نگه داشتن یک پوزیشن با سود و زیان واقعی پس از بستن آن متفاوت است؟ این مقاله از فرمول ها و مثال های ساده برای کمک به روشن شدن تفاوت بین این دو استفاده میکند.

















تفاوت کلیدی بین سود وزیان تحقق نیافته و تحقق یافته در این است که آیا پوزیشن بسته شده است یا خیر.





سود و زیان تحقق نیافته: این به سود یا زیان یک پوزیشن باز اشاره دارد که به صورت آنی با تغییرات قیمت بازار نوسان میکند. در MEXC، سود یا زیان تحقق نیافته به طور پیشفرض با استفاده از قیمت منصفانه محاسبه میشود. کاربران میتوانند مبنای قیمتگذاری برای سود یا زیان تحقق نیافته را در تنظیمات پوزیشن فعلی خود انتخاب کنند.









سود و زیان تحققیافته: سود و زیان واقعی ایجاد شده پس از بسته شدن یک پوزیشن. این شامل تمام سود یا زیان تحقق یافته از پوزیشن، شامل کارمزدهای معاملاتی، کارمزدهای تأمین مالی و سود یا زیان نهایی میشود. سود یا زیان نهایی بر اساس قیمت بازار که توسط سیستم در زمان بسته شدن معامله مطابقت داده شده است، محاسبه میشود.









نکته: قیمت منصفانه بر اساس ترکیبی از قیمت شاخص و قیمت بازار محاسبه میشود و ممکن است با آخرین قیمت قرارداد متفاوت باشد. این اختلاف یکی از عواملی است که میتواند باعث تفاوت بین سود و زیان تحقق نیافته و سود و زیان تحقق یافته شود.









نوع پوزیشن فرمول محاسبه سود و زیان تحقق نیافته فرمول محاسبه سود و زیان تحقق یافته لانگ (قیمت منصفانه - میانگین قیمت ورود) x پوزیشن x اندازه (میانگین قیمت بسته شدن - میانگین قیمت ورود) x پوزیشن x اندازه شورت (میانگین قیمت ورود - قیمت منصفانه) x پوزیشن x اندازه (میانگین قیمت ورود - میانگین قیمت بسته شدن) x پوزیشن x اندازه









چرا سود پس از بستن یک پوزیشن کاهش می یابد؟ بیایید به مثالی با استفاده از قراردادهای فیوچرز USDT-M ETHUSDT نگاهی بیندازیم.





در حین حفظ پوزیشن:





پس از بستن پوزیشن:





اطلاعات پوزیشن:





جفت معاملاتی : ETHUSDT (پوزیشن خرید: صعودی روی ETH)

میانگین قیمت ورود : 2721.18 USDT

قیمت منصفانه : 2723.92 USDT

میانگین قیمت بستن : 2722.91 USDT

اندازه پوزیشن : 50 قرارداد (۱ واحد = 0.01 ETH)

کارمزد شروع : 0.2722- USDT

کارمزد بستن: 0.2722- USDT





سود و زیان تحقق نیافته = (قیمت منصفانه - میانگین قیمت ورود) x پوزیشن x اندازه = (2723.92 − 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT

سود و زیان تحقق نیافته فعلی = 1.37 USDT





سود و زیان خالص تحقق یافته = (میانگین قیمت پایانی - میانگین قیمت ورود) x پوزیشن x اندازه - کارمزد معاملات - کارمزد تأمین مالی = (2722.91 - 2721.18) x 50 x 0.01 - (0.2722 + 0.2722) - 0 = 0.3206 USDT

سود واقعی = 0.3206 USDT









دلایل زیر ممکن است باعث تفاوت سود و زیان تحقق نیافته و سود و زیان تحقق یافته شود:





دلیل 1: وقتی قیمت منصفانه از قیمت بازار منحرف میشود، باعث تفاوت سود و زیان تحقق نیافته و تحقق یافته میشود.





سود و زیان تحقق نیافته به طور پیشفرض بر اساس قیمت منصفانه محاسبه میشود، در حالی که سود و زیان تحقق یافته بر اساس قیمت واقعی بازار تطبیق یافته محاسبه میشود. نوسانات زیاد بازار ممکن است باعث ایجاد تفاوت بین این قیمتها شود و در نتیجه اختلاف بین سود و زیان تحقق نیافته و تحقق یافته ایجاد شود.





دلیل 2: کسر کارمزد معاملات و کارمزد تامین مالی.





بستن یک پوزیشن، کارمزدها را کسر میکند، بنابراین سود و زیان واقعی تحقق یافته پس از کسر کارمزدها ممکن است با سود و زیان تحقق نیافته متفاوت باشد. اگر پوزیشن در طول دورههای کارمزد تأمین مالی نگه داشته شود، هزینه های تأمین مالی نیز ممکن است اعمال شود.





توجه: اگر نرخ تأمین مالی مثبت باشد، لانگ به شورت، کارمزد تأمین مالی پرداخت میکنند؛ اگر منفی باشد، شورت، کارمزد لانگ پرداخت میکنند.









دلیل 3: نوسانات قیمت در لحظه.





قیمت ارزهای دیجیتال به شدت به رفتارهای معاملاتی کاربران بستگی دارد. سفارش های لانگ یا شورت بزرگ می توانند باعث نوسانات شدید و کوتاه مدت قیمت بازار شوند. این نوسانات ممکن است باعث شود که سود و زیان نشان داده شده هنگام باز بودن پوزیشن با سود و زیان واقعی پس از بسته شدن متفاوت باشد.





یادآوری:

مکانیسم قیمت منصفانه، تأثیر دستکاری بازار را کاهش میدهد، اما سود و زیان واقعی تحقق یافته به قیمت بازار هنگام تطبیق سفارش بستگی دارد.

در معاملات آتی، ضررهای تحقق نیافته ممکن است باعث انحلال شود، بنابراین کنترل ریسک پوزیشن بسیار مهم است.













در معاملات فیوچورز، نرخ سود و زیان یک معیار کلیدی برای سنجش عملکرد معاملات است:





نرخ سود و زیان = (سود و زیان / وجه تضمین اولیه) × 100%

وجه تضمین اولیه = (میانگین قیمت ورودی × قراردادها × اندازه) / اهرم

بازگشت سرمایه = سود انباشته تحقق نیافته / مارجین سود اولیه

بازگشت سرمایه فقط به اهرم فعلی بستگی دارد، نه به افزایش یا کاهش مارجین سود.





نرخ بازگشت سرمایه یا ROI (مخفف عبارت Return of Investment) = سود و زیان تحقق نیافته / وجه تضمین اولیه





نرخ بازگشت سرمایه یا ROI (مخفف عبارت Return of Investment) فقط به اهرم فعلی بستگی دارد، نه به افزایش یا کاهش وجه تضمین.





اطلاعات پوزیشن





جفت معاملاتی : ETHUSDT (پوزیشن لانگ - صعودی روی ETH)

اهرم : 500 برابر

جهت : لانگ (صعودی)

قیمت ورود : 2697.30 USDT

قیمت منصفانه در لحظه: 2703.67 USDT

اندازه پوزیشن: 50 قرارداد (۱ واحد = 0.01 ETH)

کارمزد معاملاتی = 0.2697 USDT

کارمزد تامین مالی = 0 USDT





مارجین اولیه = (میانگین قیمت ورودی x قراردادها x اندازه) / اهرم = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT





سود و زیان = سود و زیان تحقق نیافته − کارمزد معاملات − کارمزد تامین مالی = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT





نرخ سود و زیان = (سود و زیان / مارجین اولیه) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%





سلب مسئولیت: این اطلاعات هیچ گونه مشاورهای در مورد سرمایهگذاری، مالیات، خدمات حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هرگونه خدمات مرتبط دیگر ارائه نمیدهد و همچنین به منزله توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC فقط برای اهداف مرجع اطلاعات ارائه میدهد و مشاوره سرمایهگذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطرات مربوطه را کاملاً درک میکنید و هنگام سرمایهگذاری احتیاط لازم را به عمل میآورید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیمات سرمایهگذاری کاربران ندارد.



