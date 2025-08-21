آموزش کپی ترید MEXC (اپلیکیشن)





کپی تریدینگ فرآیندی است که در آن شما معاملات انجام شده توسط سایر تریدرها را کپی میکنید، بهطوریکه تمام فعالیتهای آنها بازتولید میشود. در محتوای قبلی، آموزش کپی تریدینگ در پلتفرم وب معرفی شد. در این مقاله، آموزش کپی تریدینگ برای اپلیکیشن MEXC را ارائه خواهیم داد.









1) اپلیکیشن MEXC را باز کنید و روی [سایر] ضربه بزنید.





2) در بخش [معامله]، گزینه [کپی ترید] را انتخاب کنید تا وارد صفحه کپی ترید شوید.





3) در صفحه کپی ترید، به پایین اسکرول کنید و فهرستی از بهترین تریدرها را خواهید دید که بر اساس رتبه کلی، بیشترین نرخ بازگشت سرمایه، بیشترین سود و زیان و غیره دستهبندی شدهاند. شما همچنین میتوانید روی [همه معامله گران] ضربه بزنید تا فهرست تمام تریدرهای فعلی را مشاهده کنید. تریدر مورد نظر خود را انتخاب کرده و روی [کپی ترید] ضربه بزنید تا وارد صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ شوید.









4) در صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ، جفتهای فیوچرز مورد نظر خود را برای دنبال کردن انتخاب کنید. میتوانید گزینه [همه] را برای دنبال کردن تمام جفتهای فیوچرز انتخاب کنید یا حداقل یک یا چند جفت فیوچرز برای دنبال کردن انتخاب کنید.





5) به پایین صفحه اسکرول کنید و سه نوع روش کپی تریدینگ را خواهید دید که میتوانید یکی را انتخاب کنید: [نسبت هوشمند]، [مقدار ثابت] یا [نسبت ثابت].

نسبت هوشمند: تخصیص مبلغ تریدر برای هر سفارش را برای باز کردن پوزیشن ها کپی میکند.

مقدار ثابت: هر بار که یک معامله را کپی میکنید، همان مقدار مارجین را سرمایهگذاری میکند.

نسبت ثابت: تعداد سفارشات هر کپی ترید یک ضریب معین از تعداد سفارشات پرشده تریدر خواهد بود.





ما از روش نسبت هوشمند به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد تا نحوه کپی تریدینگ را نشان دهیم. روشهای دیگر کپی تریدینگ به مشابه همین کار میکنند.





6) برای ادامه هر عملیات کپی تریدینگ، مبلغ کپی ترید شما باید حداقل 30 USDT باشد. اگر موجودی حساب اسپات شما این مقدار را نداشته باشد، میتوانید روی [انتقال وجوه] ضربه بزنید تا از حساب فیوچرز یا فیات خود موجودی اضافه کنید.



وقتی کل موجودی حساب کپی تریدینگ شما به مبلغ از پیش تعیین شده ی حد ضرر حساب برسد، کپی تریدینگ شما خاتمه مییابد. تمام پوزیشن ها با قیمت بازار بسته میشوند و دارایی های باقیمانده به حساب اسپات شما منتقل میشوند. به دلیل نوسانات بازار، کل موجودی واقعی در حساب کپی تریدینگ در زمان خاتمه ممکن است کمی با مقدار از پیش تعیین شده ی شما متفاوت باشد.



زیر "تنظیمات لیکوییدیشن تریدر"، میتوانید یکی از گزینههای [بستن را دنبال کنید] یا [دنبال نکردن] را انتخاب کنید. این گزینه تعیین میکند که آیا پوزیشن کپی ترید شما هنگام لیکویید شدن پوزیشن تریدر بسته شود یا خیر.





در "تنظیمات بیشتر"، میتوانید "تنظیمات کنترل ریسک"، "تنظیمات مارجین" و "تنظیمات اهرم و اسلیپیج" را پیکربندی کنید.





پس از اتمام تنظیمات، روی [مرحله بعد] ضربه بزنید.





7) تنظیمات کپی ترید خود را دوباره بررسی کنید. پس از تایید صحت همه چیز، روی [ارسال] ضربه بزنید تا فرایند کپی تریدینگ تکمیل شود.













در صفحه [معامله گران برتر] کپی ترید MEXC، میتوانید فهرستی از تریدرها را مشاهده کنید که ابتدا بر اساس رتبه کلی، بیشترین ROI، بیشترین PNL و بیشترین تعداد فالوور دستهبندی شدهاند. در پنل هر تریدر، میتوانید اطلاعات مختلفی درباره هر تریدر از جمله ROI هفتروزه، PNL هفتروزه، نرخ برد هفتروزه، فراوانی معاملات، نسبت سود تقسیم شده و غیره مشاهده کنید.





در صفحه [همه معامله گران] میتوانید تریدرها را بر اساس معیارهای مختلفی مانند ROI هفتروزه، ROI کلی، نرخ برد کلی و غیره مرتب کنید تا تریدرهای مورد علاقه خود را پیدا کنید.





پس از انتخاب تریدر دلخواه، روی پروفایل آنها ضربه بزنید تا وارد صفحه جزئیات تریدر شوید. در این صفحه، میتوانید تمام اطلاعات مربوط به معاملات آن تریدر را مشاهده کنید. با بررسی بخشهای [عملکرد]، [آمار معامله سرنخ] و [دنبال کننده] که توسط MEXC ارائه شده است، میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد تریدر انتخابی خود بدست آورید.









مهم است که توجه داشته باشید که عملکرد گذشته یک تریدر تضمینی برای سودآوری در آینده نیست. بنابراین، توصیه میشود که وجوه کپی ترید خود را بهطور منطقی تخصیص دهید و سفارشات حد سود و ضرر را تنظیم کنید تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری کنید.









در صفحه اصلی کپی ترید MEXC، روی آیکون [>] در کارت پروفایل ضربه بزنید و گزینه [کپی ترید من] را انتخاب کنید. در صفحه "کپی ترید من"، روی [معامله گران من] کلیک کنید تا کپی تریدهای جاری خود را مشاهده کنید. شما میتوانید روی [دنبال نکردن] یا [تغییر] ضربه بزنید.





با انتخاب [تغییر] به صفحه تنظیمات پارامترهای کپی تریدینگ باز خواهید گشت، جایی که میتوانید فیوچرزهایی که میخواهید معاملات آنها را کپی کنید تغییر دهید و تنظیمات دیگر را اصلاح کنید. میتوانید روی [دنبال نکردن] ضربه بزنید تا از دنبال کردن تریدر جاری دست بردارید.





با ضربه زدن روی آیکون مداد در کنار مبلغ کپی ترید خود، میتوانید مقدار آن را افزایش یا کاهش دهید. توجه داشته باشید که حداقل مبلغ کپی ترید 30 USDT است.







