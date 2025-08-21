توضیح شرایط کپی ترید MEXC





در دنیای پرهیجان و پیچیده ارزهای دیجیتال، کپی ترید یکی از روشهای جذاب و کاربرپسند برای افزایش داراییهاست که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا با پیروی از استراتژیهای موفق معاملهگران حرفهای، سودهای چشمگیری کسب کنند. محبوبیت این روش به دلیل سادگی و راحتی در استفاده، باعث جلب توجه بسیاری از فعالان بازار شده است. اما برای بهرهبرداری بهینه از کپی ترید، درک مفاهیم کلیدی و اصطلاحات تخصصی آن برای مبتدیان ضروری است. این مقاله بهطور جامع و دقیق به بررسی مفاهیم اصلی کپی ترید در صرافی MEXC پرداخته و به شما کمک میکند تا با نحوه عملکرد این ابزار سرمایهگذاری آشنا شوید.









این شرایط در صفحه [ تنظیمات پارامتر کپی ترید ] یافت می شود. درک و تسلط بر آنها به شما کمک می کند تا به سرعت پارامترهای کپی ترید را تنظیم کنید و کپی ترید را شروع کنید.













در سیستم کپی ترید صرافی MEXC، سه روش اصلی برای تخصیص وجوه و انجام معاملات وجود دارد که هر یک به روشی منحصر به فرد به شما این امکان را میدهند که استراتژی های معامله گران حرفه ای را دنبال کنید. این روش ها عبارتند از: نسبت هوشمند، مقدار ثابت و نسبت ثابت. در ادامه، نحوه عملکرد هر یک از این روش ها را توضیح میدهیم:





نسبت هوشمند (Smart Ratio)





در این حالت، تخصیص وجوه شما به طور متناسب با تخصیص سرمایه معامله گر حرفه ای صورت میگیرد. به عبارت دیگر، هرچه مقدار موجودی حساب شما بیشتر باشد، میزان سرمایهگذاری شما در هر معامله به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

مثال: فرض کنید یک معاملهگر حرفهای دارای موجودی حساب 1000 USDT است و 100 USDT از آن را برای یک معامله استفاده میکند (یعنی 10% از دارایی خود). حال اگر شما 110 USDT در حساب فرعی خود برای کپی ترید داشته باشید، این سیستم به طور خودکار 11 USDT (که 10% از دارایی شما است) را برای معامله کپی شده اختصاص میدهد.





مقدار ثابت (Fixed Amount)





در این حالت، شما مقدار مشخصی از وجوه را برای هر معامله کپیشده تعیین میکنید. این مقدار ثابت باقی میماند و صرفنظر از اندازه معامله حرفهای، مبلغ تعیین شده برای هر معامله کپی شده سرمایهگذاری میشود.

مثال: اگر شما مقدار ثابت 50 USDT را تعیین کنید، حتی اگر معاملهگر حرفهای برای یک معامله 500 USDT یا 2000 USDT سرمایهگذاری کند، سفارش کپی شما همیشه از 50 USDT بهعنوان مارجین استفاده خواهد کرد.





نسبت ثابت (Fixed Ratio)





در این حالت، مقدار سفارش شما بهطور مستقیم به میزان سفارش معاملهگر بستگی دارد و بهعنوان یک ضرب در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر، میزان معامله شما همیشه بر اساس یک نسبت ثابت از میزان سفارش معامله گر انجام خواهد شد.

مثال: اگر شما نسبت فالو ثابت را روی 0.7 تنظیم کنید و معاملهگر حرفه ای یک سفارش 100 قراردادی اجرا کند، سفارش کپی شما برای 70 قرارداد خواهد بود (که 70% از سفارش معاملهگر است).









موجود: موجودی موجود نمایش داده شده به موجودی موجود در حساب اسپات شما اشاره دارد. پس از ارسال اطلاعات کپی ترید، سیستم وجوه مشخص شده را از حساب اسپات شما به حساب کپی ترید شما منتقل می کند. توجه داشته باشید که وجوه معاملاتی کپی ترید باید ≥ 30 USDT باشد.









حد ضرر حساب: زمانی که ارزش ویژه حساب شما به آستانه از پیش تعیین شده برسد، رابطه کپی ترید شما لغو خواهد شد. تمام سفارشات باز شما به قیمت بازار بسته می شود و دارایی های باقی مانده به حساب اسپات شما بازگردانده می شود. به دلیل نوسانات بازار، ارزش خالص واقعی در زمان لغو ممکن است با ارزش از پیش تعیین شده شما متفاوت باشد.









دنبال کردن تا بستن (Follow to Close)

در این حالت، اگر پوزیشن اصلی معاملهگر حرفهای که شما آن را دنبال میکنید، لیکوئید شود، پوزیشن کپی شما نیز بهطور خودکار بسته خواهد شد. این گزینه به شما کمک میکند که از بروز ضررهای بیشتر جلوگیری کنید و بهصورت همزمان با معاملهگر عمل کنید. این گزینه برای کسانی مناسب است که ترجیح میدهند پوزیشنهایشان بهصورت خودکار و بر اساس وضعیت بازار بسته شود، بهویژه در مواقعی که ریسک لیکوئیدیشن بالا است.





دنبال نکنید (Don’t Follow)

اگر این گزینه را انتخاب کنید، در صورتی که پوزیشن اصلی معاملهگر لیکوئید شود، پوزیشن کپی شما بهطور خودکار بسته نمیشود. در این حالت، سیستم به شما اعلان ارسال خواهد کرد تا شما بتوانید پوزیشن خود را مدیریت کنید. برای این کار، باید به بخش معاملات کپی ترید من → فعلی بروید و وضعیت پوزیشن خود را بررسی کنید. این گزینه به شما این امکان را میدهد که کنترل بیشتری بر روی پوزیشن خود داشته باشید و در صورت نیاز، برای کاهش ریسک لیکوئیدیشن یا بستن پوزیشن، گزینه «افزودن مارجین خودکار» را فعال کنید. این قابلیت کمک میکند تا در صورت نیاز، حاشیه بیشتری به پوزیشن خود اضافه کنید و از لیکوئید شدن جلوگیری نمایید.









حداکثر نسبت هر سفارش: زمانی که هزینه یک سفارش فیوچرز به حداکثر نسبت دارایی برسد، سیستم سفارش را با حداکثر هزینه سفارش انجام می دهد. می توانید حداکثر نسبت سفارش را تنظیم کنید تا از بزرگ شدن سفارشات فردی جلوگیری کنید.









فالو تریدر (Follow Trader)

در این حالت، اگر معاملهگر اصلی (تریدر پیشرو) از مارجین ایزوله برای سفارشات خود استفاده کند، پوزیشن کپی شما نیز به طور خودکار از مارجین ایزوله بهرهمند خواهد شد. برعکس، اگر معاملهگر از مارجین کراس برای انجام معاملات استفاده کند، پوزیشن کپی شما نیز به طور مشابه از مارجین کراس استفاده خواهد کرد. این تنظیم به شما این امکان را میدهد که تمام شرایط و استراتژیهای معاملهگر را دقیقاً کپی کنید و از همان نوع مارجین استفاده نمایید.





کراس (Cross)

اگر شما این گزینه را انتخاب کنید، صرفنظر از اینکه معاملهگر از مارجین ایزوله یا مارجین کراس استفاده کند، پوزیشن کپی شما همیشه از مارجین کراس استفاده خواهد کرد. در این حالت، سرمایه شما بهطور کلی به تمامی پوزیشنهای باز شما تخصیص داده میشود و از قابلیت استفاده از موجودی کل حساب برای پشتیبانی از پوزیشنها بهرهمند خواهید شد. این تنظیم به شما کمک میکند تا در شرایطی که نیاز به استفاده از موجودی حساب برای محافظت از پوزیشنهای باز است، انعطافپذیری بیشتری داشته باشید.





ایزوله (Isolated)

در این حالت، صرفنظر از اینکه معاملهگر از مارجین ایزوله یا مارجین کراس استفاده کند، پوزیشن کپی شما همیشه از مارجین ایزوله استفاده خواهد کرد. در این روش، هر پوزیشن به طور جداگانه و مستقل از دیگر پوزیشنها با مقدار مشخصی از موجودی حساب پشتیبانی میشود. این گزینه مناسب کسانی است که میخواهند ریسک هر معامله را بهطور مستقل کنترل کنند و از اثرات منفی نوسانات شدید بازار بر سایر پوزیشنها جلوگیری کنند.









توجه: این تنظیمات فقط برای پوزیشنهایی که در حالت مارجین ایزوله (Isolated Margin) قرار دارند، اعمال میشود.





مارجین را تنظیم نکنید (Don’t Adjust Margin)

اگر این گزینه را انتخاب کنید، پوزیشن معاملاتی کپی شما به طور خودکار قادر نخواهد بود که مارجین را برای کاهش خطر لیکویید شدن تنظیم کند. در این حالت، اگر شرایط بازار به گونهای تغییر کند که ریسک لیکویید شدن پوزیشن شما بالا برود، شما باید به صورت دستی مارجین خود را مدیریت کنید. این گزینه برای کسانی که تمایل به کنترل کامل و دستی بر روی وضعیت پوزیشن خود دارند، مناسب است.





اضافه کردن خودکار مارجین (Auto Margin Add)

اگر این گزینه را فعال کنید، در صورتی که پوزیشن ایزوله شما در معرض خطر لیکویید شدن قرار بگیرد، سیستم بهطور خودکار موجودی اضافی از حساب شما را به عنوان مارجین اضافه میکند تا از انحلال (لیکوییدیشن) جلوگیری شود. این تنظیم به شما کمک میکند تا در شرایط شدید بازار از بسته شدن پوزیشنها به دلیل کمبود مارجین جلوگیری کنید. با این حال، باید بدانید که در صورت شدت نوسانات بازار، ممکن است تمام وجوه تخصیص داده شده به این معاملهگر از دست برود، چرا که اضافه کردن خودکار مارجین میتواند به معنی استفاده از تمام موجودی حساب شما برای حفظ پوزیشنها باشد.





بر اساس تنظیمات معاملهگر (Based on Trader’s Settings)

اگر این گزینه را انتخاب کنید، مارجین پوزیشن معاملاتی کپی شما طبق تنظیمات معاملهگر حرفهای که شما او را دنبال میکنید تنظیم میشود. این تنظیمات میتواند شامل اضافه کردن خودکار مارجین یا تنظیمات دستی مارجین توسط معاملهگر باشد. به عبارت دیگر، شما به طور مستقیم از استراتژی مدیریت مارجین معاملهگر پیروی خواهید کرد و تمامی تنظیمات وی برای پوزیشنهای کپی شما اعمال خواهد شد.









لغزش (Slippage) : در سیستم کپی ترید به معنای تفاوت بین قیمت مورد نظر برای ورود به یک معامله و قیمت واقعی انجام آن معامله است. این پدیده معمولاً در بازارهای با نوسانات بالا یا زمانی که حجم معاملات زیاد است، رخ میدهد. در صرافی MEXC، کپی ترید از سفارشات محدود IOC (فوری یا لغو) استفاده میکند که به تنظیمات لغزش شما توجه دارد.









این شرایط در صفحه جزئیات معامله گر قرار دارد. در اینجا، میتوانید دادههای معاملهگر را از ابعاد مختلف کاوش کنید تا به شما کمک کند معامله گری را انتخاب کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.













کل سود و زیان (Total Profit & Loss)

این معیار نشاندهنده سود و زیان انباشته از تمام معاملات بستهشده قبلی است. یعنی مجموع تمام سودهایی که از معاملات موفق به دست آمده و تمام زیانهایی که از معاملات ناموفق ایجاد شده، بهطور کلی محاسبه میشود.





نرخ بازگشت سرمایه کل (Total ROI - Return on Investment)

این شاخص نسبت سود کل به مجموع حاشیه تاریخی استفاده شده برای معاملات کپی است. به عبارت دیگر، نشاندهنده این است که چقدر از کل سرمایهگذاری شما بازده (سود) به دست آمده است.





تعداد کل دنبالکنندگان (Total Followers)

این تعداد نشان میدهد که چند کاربر منحصر بهفرد این معاملهگر را دنبال میکنند. توجه داشته باشید که هر کاربر تنها یک بار شمارش میشود، حتی اگر چندین حساب کاربری یا پوزیشنهای مختلف در پلتفرم داشته باشد.





سود و زیان فالوورها (Followers' Profit & Loss)

این معیار کل سود و زیان به دست آمده توسط تمام دنبالکنندگان یک معاملهگر خاص را نشان میدهد. در واقع، مجموع تمام سود و زیانهایی که از کپی تریدهای فالوورهای آن معاملهگر ایجاد شده است.





میانگین مقدار سفارش (Average Order Size)

این شاخص نشاندهنده میانگین ارزش سفارشات یک معاملهگر برای باز کردن موقعیتها است. به عبارت سادهتر، این عدد به شما میگوید که بهطور متوسط هر بار که معاملهگر یک پوزیشن جدید باز میکند، از چه مقدار سرمایه استفاده میکند.





نسبت سود و زیان (Profit-Loss Ratio)

این نسبت، میزان سود کل را در مقابل زیان کل نشان میدهد. اگر این نسبت بیشتر از 1 باشد، به این معناست که معاملهگر در کل بیشتر از زیان خود سود کرده است.





نرخ برد کل (Total Win Rate)

این معیار نشاندهنده درصد سفارشات بستهشده با سود و زیان مثبت از کل معاملات بستهشده است. به عبارت دیگر، این عدد نشان میدهد که چه درصدی از معاملات یک معاملهگر موفق بوده و با سود بسته شده است.





فرکانس معاملات (Trade Frequency)

این معیار میانگین تعداد معاملاتی است که یک معاملهگر در هفته در بازه زمانی انتخابشده انجام میدهد. این شاخص به شما این امکان را میدهد که میزان فعالیت معاملهگر را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که آیا استراتژی او با سبک معاملاتی شما هماهنگ است یا خیر.





معاملات برنده (Winning Trades)

این تعداد نشاندهنده تعداد کل معاملاتی است که به سود ختم شدهاند. به عبارت دیگر، این تعداد از معاملاتی که با سود بسته شدهاند، نشاندهنده موفقیت استراتژیهای معاملهگر است.





معاملات ضررده (Losing Trades)

این تعداد از معاملات نشاندهنده تعداد کل معاملاتی است که به زیان یا بدون سود بسته شدهاند. این معیار میتواند به شما نشان دهد که معاملهگر در چه میزان از معاملات خود دچار ضرر شده و استراتژی او در مواجهه با نوسانات بازار چقدر کارآمد بوده است.









اندازه معاملات سرنخ (Size of Lead Trades)

این معیار مجموع داراییهای موجود در حسابهای معاملاتی کپی تمام دنبالکنندگان فعلی یک معاملهگر را نشان میدهد. به عبارت دیگر، این عدد نمایانگر حجم کل سرمایهای است که کاربران مختلف در پلتفرم MEXC برای کپی ترید از آن معاملهگر اختصاص دادهاند. این شاخص میتواند نشاندهنده محبوبیت معاملهگر و اعتماد فالوورها به استراتژیهای او باشد.





کل حقوق صاحبان سهام (Total Equity)

این معیار مجموع حقوق صاحبان سهام (capital) موجود در حساب معاملات آتی یک معاملهگر را نشان میدهد. به عبارت سادهتر، این عدد نشاندهنده مجموع ارزش داراییها و موجودیهای حساب معاملات آتی آن معاملهگر است که به USDT تبدیل شده است. این شاخص میتواند به شما کمک کند تا میزان سرمایه موجود برای انجام معاملات آتی توسط یک معاملهگر را ارزیابی کنید و نشاندهنده قدرت مالی او برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی است.





زمان معامله اخیر (Last Trade Time)

این شاخص نشاندهنده آخرین زمانی است که معاملهگر یک موقعیت جدید باز یا بسته کرده است. این اطلاعات میتواند به شما کمک کند تا بررسی کنید که آیا معاملهگر فعال و در حال انجام معاملات است یا در حال حاضر در حالت خواب است. همچنین، این زمان میتواند به شما نشان دهد که آیا استراتژی معاملاتی او بهطور منظم بهروز و سازگار با شرایط بازار است یا خیر.





طرفداران (Followers)

این معیار نشاندهنده تعداد کاربرانی است که در حال حاضر این معاملهگر را دنبال میکنند و در واقع در حال کپی ترید از او هستند. این شاخص میتواند نشاندهنده محبوبیت معاملهگر و میزان اعتماد کاربران به عملکرد او باشد. همچنین، اگر تعداد طرفداران یک معاملهگر زیاد باشد، ممکن است نشاندهنده عملکرد خوب او در گذشته باشد که موجب جذب فالوورها شده است.









سود و زیان تجمعی: مجموع بسته شدن سود و زیان تمام معاملات سرنخ در یک دوره خاص.

نرخ سود و زیان تجمعی: سود تجمعی تقسیم بر مارجین کل استفاده شده در دوره مشخص شده.









سود و زیان روزانه: مجموع سود و زیان از سفارشات بسته برای روز.

حجم معاملات: حجم کل معاملات تمام سفارشات معاملات سرنخ بسته شده.









سود و زیان فالوور ها: کل سود و زیان انباشته شده توسط همه دنبال کنندگان از زمانی که این معامله گر معاملات سرنخ را آغاز کرد.









ترجیحات فیوچرز: خلاصه اطلاعات تمام سفارشات معاملات بسته تحت سلف های مختلف.









مدت زمان نگهداری: سیستم به طور خودکار دوره های نگهداری و نرخ بازگشت سرمایه مربوطه را بر اساس استراتژی هر معامله گر از جمله موقعیت های باز محاسبه و نمایش می دهد. آمار سفارش منعکس کننده مدت زمان نگهداری هر سفارش است، در حالی که آمار پوزیشن نشان دهنده دوره نگهداری برای هر موقعیت است.









سلب مسئولیت: این اطلاعات توصیهای در زمینه سرمایهگذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط ارائه نمیکند و همچنین به منزله مشاوره برای خرید، فروش یا نگهداری دارایی نیست. MEXC Learn اطلاعاتی را فقط برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. لطفاً مطمئن شوید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید و هنگام سرمایه گذاری احتیاط کنید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.



