سوالات متداول هوش مصنوعی MEXC









در حال حاضر، لیست انتخابی هوش مصنوعی، رادار خبری هوش مصنوعی و هوش مصنوعی MEXC همگی رایگان هستند. در صورت عرضه نسخه پیشرفته در آینده، ساختار هزینه از قبل از طریق اعلان ها و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.









بله. سیستم به طور پویا یک سهمیه روزانه جلسات هوش مصنوعی (AI) بر اساس سطح KYC و حجم معاملات 30 روز گذشته شما اختصاص می دهد. هرچه حجم معاملات و سطح تأیید شما بالاتر باشد، جلسات بیشتری می توانید استفاده کنید. پس از رسیدن به سقف، سهمیه ها روز بعد به طور خودکار بازنشانی می شوند.









در حال حاضر، بیش از 50 زبان از جمله انگلیسی، چینی، ویتنامی، اندونزیایی، اسپانیایی و سایر زبان های اصلی پشتیبانی می شوند. در طول زمان زبان های بیشتری اضافه خواهند شد.









خیر. در حال حاضر هیچ هزینه ویژه یا تخفیف قیمتی وجود ندارد. توصیه های هوش مصنوعی (AI) صرفاً بر اساس کلان داده ها و اطلاعات لحظه ای بازار برای مرجع معاملاتی ارائه می شوند و نمایانگر تبلیغات پلتفرم نیستند.









لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده توسط AI فقط برای مرجع هستند و هیچ وعده یا تضمین سرمایه گذاری ایجاد نمی کنند. تمام تصمیمات معاملاتی توسط کاربر گرفته میشود و مسئولیت ریسک های مرتبط نیز بر عهده اوست.









هوش مصنوعی (AI) تحلیل هوشمند را بر اساس روندهای بازار و اطلاعات موجود ارائه می دهد، اما سود تضمین نمی شود. لطفاً با در نظر گرفتن سطح ریسک پذیری شخصی خود، تصمیمات محتاطانه بگیرید.









خیر. هوش مصنوعی (AI) فقط به دادههای ناشناس بازار و معاملات دسترسی دارد و هیچگونه اطلاعات شخصی حساب کاربری را جمع آوری، ذخیره یا به اشتراک نمی گذارد.









ما دقت و شفافیت را در اولویت قرار می دهیم. همه توصیه های AI بر اساس مکانیزم سختگیرانه انتخاب داده ها هستند، از جمله: داده های لحظه ای از منابع رسمی صرافی، پلتفرم های تحلیلی زنجیره ای معتبر و رسانه های مالی معتبر. روندهای بحث جامعه (با فیلتر اسپم) و تست های تاریخی نیز برای ارائه مرجع مطلع به کاربران در نظر گرفته می شوند.









بله. رادار خبری هوش مصنوعی بر داده های معتبر منابع ثالث و فعالیت های شبکه عمومی متکی است تا به روزرسانی های تقریباً لحظه ای همگام با شبکه های اجتماعی ارائه دهد.









رتبه بندی ها بر اساس یک مدل محاسباتی بک اند لحظه ای هستند و داده ها به محض تغییر شرایط بازار فوراً به روزرسانی می شوند.









سیستم توکن ها را بر اساس شاخص های متعدد مانند روند قیمت، حجم معاملات، تغییر پوزیشن ها، داده های زنجیره ای و محبوبیت اخبار کمّی سازی کرده و رتبه بندی تولید می کند.









در صفحه معاملات اسپات در وبسایت، روی اعلان "سوالات متداول هوش مصنوعی" که بالای نمودار شمعی نمایش داده شده است کلیک کنید تا وارد رابط گفت وگوی ربات هوش مصنوعی شوید و تحلیل و استدلال عینی برای تغییرات قیمت توکن را دریافت کنید













ابتدا صفحه را رفرش کنید یا اتصال اینترنت را بررسی کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، بعداً دوباره امتحان کنید یا با پشتیبانی آنلاین تماس بگیرید.









تنظیمات ← درباره بررسی کنید یا کش را پاک کرده و دوباره وارد شوید.



15. نحوه لغو اعلان های پوش (Push Notifications) خبرنامه هوش مصنوعی

برای لغو دریافت اعلان های پوش از خبرنامه هوش مصنوعی، مراحل زیر را انجام دهید: 1）وارد صفحه خبرنامه شوید. 2）روی دکمه «مشترک شده» کلیک کنید. 3）گزینه «لغو اشتراک» را انتخاب نمایید. پس از لغو اشتراک، دیگر هیچ اعلان پوش از خبرنامه هوش مصنوعی دریافت نخواهید کرد.

لطفاً مطمئن شوید اپلیکیشن MEXC شما به نسخه 6.19.0 یا بالاتر به روزرسانی شده است و پس از به روزرسانی اپ را ری استارت کنید. اگر همچنان ظاهر نمی شود، شماره نسخه را در مسیربررسی کنید یا کش را پاک کرده و دوباره وارد شوید.









سلب مسئولیت: این اطلاعات به منظور ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری نیست و همچنین به منزله توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشد. مرکز دانستنی های MEXC صرفاً اطلاعاتی برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که به طور کامل ریسک های موجود را درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را به عمل آورید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.



