راهنمای استفاده از هوش مصنوعی MEXC (وبسایت)





ابزار هوش مصنوعی MEXC شامل سه ماژول اصلی است: لیست انتخابی هوش مصنوعی (AI Select List)، رادار خبری هوش مصنوعی (AI News Radar) و هوش مصنوعی MEXC. هر بخش توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می شود که بر اساس اطلاعات عمومی بازار و داده های پلتفرم، تحلیل های جامع انجام داده و نتایج ارائه می کند. این سرویس برای ارائه تحلیل و پشتیبانی تصمیم گیری سریع و کارآمد در بازار رمزارزها طراحی شده است.









لیست منتخب هوش مصنوعی با استفاده از تحلیل هوشمند اطلاعات عمومی بازار و داده های پلتفرم، رتبه بندی داده های لانگ/شورت را تولید می کند که عملکرد بازار اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال مختلف را پوشش می دهد. این ابزار همچنین کلیدواژه های مرتبط را برجسته می کند تا به کاربران کمک کند به سرعت از احساسات و روند بازار آگاه شوند. لطفاً توجه داشته باشید که این اطلاعات صرفاً جهت ارجاع ارائه شده اند، به صورت دستی تأیید نشده اند و به هیچ وجه توصیه سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.





نحوه استفاده:

1) وارد وب سایت رسمی MEXC شوید و وارد حساب کاربری خود شوید.

2) در نوار بالای صفحه روی بازار ها کلیک کنید تا به صفحه بازارها بروید.

هوش مصنوعی ویژه کلیک کنید. 3) صفحه را به پایین اسکرول کنید و رویکلیک کنید.

4) محتوای صفحه را به لیست اسپات یا فیوچرز تغییر دهید تا اطلاعات لانگ/شورت و برچسب های سیگنال برای جفت های معاملاتی مختلف در بازار فعلی را مشاهده کنید.









توکن های محبوب روی هوش مصنوعی ویژهکلیک کنید تا اطلاعات لانگ/شورت و برچسب های سیگنال برای جفت های معاملاتی مختلف در بازار فعلی نمایش داده شود. همچنین، می توانید در صفحه اصلی وب سایت رسمی MEXC به پایین اسکرول کنید و زیر بخشرویکلیک کنید تا اطلاعات لانگ/شورت و برچسب های سیگنال برای جفت های معاملاتی مختلف در بازار فعلی نمایش داده شود.









شما میتوانید بینش های به دست آمده از لیست منتخب هوش مصنوعی را با داده های بازار که از منابع دیگر به دست می آید ترکیب کنید، یک تحلیل جامع انجام دهید و سپس تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ نمایید.









هوش مصنوعی MEXC قابلیت مکالمه به زبان طبیعی را ارائه می دهد و به کاربران امکان می دهد مستقیماً از هوش مصنوعی درباره بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل سیاست ها، استراتژی های معاملاتی و موارد دیگر سؤال کنند. بر اساس داده های عمومی بازار و توانایی های تحلیلی هوشمند خود، هوش مصنوعی MEXC پاسخ های دقیق و پیشنهادات شخصی سازی شده ارائه می دهد تا فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری شما علمی تر و کارآمد تر شود.





نحوه استفاده:

1) وارد وب سایت رسمی MEXC شوید و وارد حساب کاربری خود شوید.

اسپات کلیک کنید. 2) در نوار بالای صفحه رویکلیک کنید.

3) در صفحه معاملات اسپات، روی پرسش های متداول هوش مصنوعی که زیر نام جفت معاملاتی نمایش داده شده است، کلیک کنید تا وارد رابط گفت و گوی ربات هوش مصنوعی شوید و تحلیل و استدلال عینی برای تغییرات قیمت آن توکن را دریافت کنید.









هوش مصنوعی MEXC نه تنها کارایی شما در دریافت اطلاعات را افزایش می دهد، بلکه بینش های جامع تر و عمیق تری از بازار در اختیار کاربران قرار می دهد و به عنوان دستیار هوشمند شما در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال عمل می کند.





هوش مصنوعی MEXC متعهد است تا تحلیل بازار و پشتیبانی در تصمیم گیری را به صورت هوشمند، کارآمد و راحت برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال فراهم کند. چه بینش در مورد روندهای بازار باشد، چه اخبار فوری یا پرسش های متداول شخصی سازی شده توسط هوش مصنوعی، هوش مصنوعی MEXC همراه شما در مسیر سرمایه گذاری است. لطفاً توجه داشته باشید که تمامی محتوا توسط هوش مصنوعی و بر اساس اطلاعات عمومی بازار تولید شده و نتایج آن صرفاً برای مرجع است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمیشود.







