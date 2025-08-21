راهنمای استفاده از هوش مصنوعی MEXC (اپلیکیشن)





ابزار هوش مصنوعی MEXC شامل سه ماژول اصلی است: لیست انتخابی هوش مصنوعی (AI Select List)، رادار خبری هوش مصنوعی (AI News Radar) و هوش مصنوعی MEXC. هر بخش توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می شود که بر اساس اطلاعات عمومی بازار و داده های پلتفرم، تحلیل های جامع انجام داده و نتایج ارائه می کند. این سرویس برای ارائه تحلیل و پشتیبانی تصمیم گیری سریع و کارآمد در بازار رمزارزها طراحی شده است.









لیست منتخب هوش مصنوعی با استفاده از تحلیل هوشمند اطلاعات عمومی بازار و داده های پلتفرم، رتبه بندی داده های لانگ/شورت را تولید می کند که عملکرد بازار اسپات و فیوچرز ارزهای دیجیتال مختلف را پوشش می دهد. این ابزار همچنین کلیدواژه های مرتبط را برجسته می کند تا به کاربران کمک کند به سرعت از احساسات و روند بازار آگاه شوند. لطفاً توجه داشته باشید که این اطلاعات صرفاً جهت ارجاع ارائه شده اند، به صورت دستی تأیید نشده اند و به هیچ وجه توصیه سرمایه گذاری محسوب نمی شوند.





نحوه استفاده:

1) اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب خود شوید.

2) از دکمه های دسترسی سریع در زیر اسلایدشو صفحه اصلی، روی برگزیده بزنید.

3) محتوای صفحه را روی اسپات یا فیوچرز تغییر دهید تا اطلاعات لانگ/شورت و برچسب های سیگنال جفت ارزهای مختلف نمایش داده شود.









شما میتوانید بینش های به دست آمده از لیست منتخب هوش مصنوعی را با داده های بازار که از منابع دیگر به دست می آید ترکیب کنید، یک تحلیل جامع انجام دهید و سپس تصمیمات سرمایه گذاری خود را اتخاذ نمایید.









رادار خبری هوش مصنوعی مجموعه ای از اخبار کلیدی را که توسط AI از طریق فیلتر کردن اطلاعات عمومی بازار شناسایی شده اند گردآوری می کند و بر رویدادها و تحولاتی تمرکز دارد که ممکن است باعث نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال شوند. کاربران می توانند به سرعت از تغییرات بازار آگاه شوند و تنها با یک لمس، مستقیماً به رابط معاملاتی توکن مربوطه منتقل شده و خرید/فروش سریع و راحت انجام دهند.





نحوه استفاده:

1) اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. 2) دکمه اکتشاف هوش مصنوعی را در پایین صفحه اصلی لمس کنید. 3) صفحه به بخش رادار خبری (News Radar) می رود و جدیدترین و مهم ترین اخبار و تحولات بازار را نمایش می دهد.









رادار خبری هوش مصنوعی (AI News Radar) نه تنها به شما کمک می کند تا نقاط داغ بازار را به صورت لحظه ای رصد کنید، بلکه دسترسی با یک لمس به معاملات توکن را نیز فراهم می آورد و به شما امکان می دهد فرصت های سرمایه گذاری را از دست ندهید. علاوه بر این، میتوانید از قابلیت اشتراک در Feeds استفاده کنید تا جدیدترین به روزرسانی ها را به سرعت دریافت کنید و هیچ توسعه مهمی در بازار را از دست ندهید.





کاربران مشترک، اعلان های push دریافت خواهند کرد. هر روز، این پلتفرم اخبار و تحلیل های مهم را جمع آوری کرده و برای مشترکان ارسال می کند. اگر احساس میکنید به روزرسانی ها زیاد است، کافی است روی لغو اشتراک ضربه بزنید تا دریافت آن ها متوقف شود.









هوش مصنوعی MEXC قابلیت مکالمه به زبان طبیعی را ارائه می دهد و به کاربران امکان می دهد مستقیماً از هوش مصنوعی درباره بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل سیاست ها، استراتژی های معاملاتی و موارد دیگر سؤال کنند. بر اساس داده های عمومی بازار و توانایی های تحلیلی هوشمند خود، هوش مصنوعی MEXC پاسخ های دقیق و پیشنهادات شخصی سازی شده ارائه می دهد تا فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری شما علمی تر و کارآمد تر شود.





نحوه استفاده:

1) اپلیکیشن MEXC را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.

2) روی دکمه شناور در پایین صفحه اصلی ضربه بزنید تا به صفحه هوش مصنوعی MEXC وارد شوید.

3) در صفحه هوش مصنوعی MEXC، با وارد کردن سؤال خود، گفت و گو با دستیار هوش مصنوعی را آغاز کنید.

4) هوش مصنوعی MEXC پاسخ های حرفه ای مبتنی بر جدید ترین اطلاعات بازار ارائه خواهد داد.



توجه: اگر دکمه شناور در صفحه اصلی برایتان آزاردهنده است، میتوانید با یک لمس طولانی آن را غیرفعال کنید.









هوش مصنوعی MEXC نه تنها کارایی شما در دریافت اطلاعات را افزایش می دهد، بلکه بینش های جامع تر و عمیق تری از بازار در اختیار کاربران قرار می دهد و به عنوان دستیار هوشمند شما در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال عمل می کند.





هوش مصنوعی MEXC متعهد است تا تحلیل بازار و پشتیبانی در تصمیم گیری را به صورت هوشمند، کارآمد و راحت برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال فراهم کند. چه بینش در مورد روندهای بازار باشد، چه اخبار فوری یا پرسش های متداول شخصی سازی شده توسط هوش مصنوعی، هوش مصنوعی MEXC همراه شما در مسیر سرمایه گذاری است. لطفاً توجه داشته باشید که تمامی محتوا توسط هوش مصنوعی و بر اساس اطلاعات عمومی بازار تولید شده و نتایج آن صرفاً برای مرجع است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی نمیشود.









سلب مسئولیت: این اطلاعات به منظور ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمات مرتبط دیگری نیست و همچنین به منزله توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هر دارایی نمیباشد. مرکز دانستنی های MEXC صرفاً اطلاعاتی برای مقاصد مرجع ارائه می دهد و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمی شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که به طور کامل ریسک های موجود را درک کرده و هنگام سرمایه گذاری احتیاط لازم را به عمل آورید. MEXC مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نیست.



