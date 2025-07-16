نحوه استفاده از سفارش‌ های BBO در MEXC





BBO (Best Bid Offer) به بهترین قیمت پیشنهادی موجود اشاره دارد و هدف آن این است که معاملهگران بتوانند معاملات خود را با بهترین قیمت ممکن انجام دهند. BBO برای تنظیم سریع قیمت یک سفارش لیمیت طراحی شده است که با گزینه BBO مطابقت داشته باشد. هنگام ثبت سفارش با استفاده از گزینه BBO، سیستم به صورت خودکار قیمت بازار متناسب را برای اجرای سفارش انتخاب میکند.





در پلتفرم MEXC، گزینه BBO شامل چهار انتخاب است: Counterparty 1، Counterparty 5، Queue 1 و Queue 5.

انتخاب Counterparty 1: قیمت سفارش شما را روی بهترین قیمت معکوس بازار تنظیم میکند. برای سفارشهای خرید، این قیمت کمترین قیمت فروش فعلی است. برای سفارشهای فروش، این قیمت بالاترین قیمت خرید است. اگر از Counterparty 1 در سفارش BBO استفاده کنید، سفارش شما بهعنوان یک سفارش تیکر اجرا میشود و کارمزد های مرتبط را پرداخت خواهید کرد.





انتخاب Counterparty 5: قیمت سفارش شما را روی پنجمین بهترین قیمت معکوس بازار تنظیم میکند. برای سفارشهای خرید، این قیمت پنجمین کمترین قیمت فروش است. برای سفارشهای فروش، این قیمت پنجمین بالاترین قیمت خرید است. اگر از Counterparty 5 در سفارش BBO استفاده کنید، سفارش شما بهعنوان یک سفارش تیکر اجرا میشود و کارمزد های مرتبط را پرداخت خواهید کرد.





انتخاب Queue 1: قیمت سفارش شما را روی بهترین قیمت در همان جهت سفارش شما تنظیم میکند. برای سفارشهای خرید، این قیمت بالاترین قیمت خرید فعلی است. برای سفارشهای فروش، این قیمت کمترین قیمت فروش است. اگر از Queue 1 در سفارش BBO استفاده کنید، سیستم بهطور خودکار کارمزد متناسب را بر اساس اینکه سفارش شما بهعنوان تیکر یا میکر است، اعمال میکند.





انتخاب Queue 5: قیمت سفارش شما را روی پنجمین بهترین قیمت در همان جهت سفارش شما تنظیم میکند. برای سفارشهای خرید، این قیمت پنجمین بالاترین قیمت خرید است. برای سفارشهای فروش، این قیمت پنجمین کمترین قیمت فروش است. اگر از Queue 5 در سفارش BBO استفاده کنید، سیستم بهطور خودکار کارمزد متناسب را بر اساس اینکه سفارش شما بهعنوان گیرنده یا سازنده است، اعمال میکند.





هر گزینه نمایانگر پوزیشن قیمت در دفتر سفارش است که سفارش در آن اجرا خواهد شد. برای مثال، اگر یک کاربر گزینه Counterparty 1 را در سفارش BBO انتخاب کند، مقدار را وارد کند و یک پوزیشن خرید باز کند (جهت خرید فعال)، سفارش با اولین قیمت در سمت فروش معکوس اجرا خواهد شد. اگر کاربر پوزیشن فروش باز کند (جهت فروش فعال)، سفارش با اولین قیمت در سمت خرید معکوس اجرا خواهد شد.









بهترین قیمت اجرا: سفارشهای BBO تلاش میکنند معاملات را با بهترین قیمت خرید و فروش موجود در بازار فعلی انجام دهند، که این کار هزینههای معاملاتی معاملهگران را کاهش میدهد.

اجرای سریعتر برای افزایش بهرهوری: سفارشهای BBO به معاملهگران اجازه میدهند به سرعت وارد بازار شوند و فرصتهای آنی را شکار کنند، همچنین انحرافات اجرای ناشی از نوسانات بازار را کاهش میدهند.

تنظیم خودکار قیمت: قیمت یک سفارش BBO معمولاً به طور خودکار بر اساس بهترین قیمت خرید و فروش در بازار تنظیم میشود و تضمین میکند که سفارش همیشه با بهترین قیمت اجرا شود





صفحه معاملات فیوچرز MEXC را باز کنید و روی دکمه [BBO] در بخش سفارش محدود کلیک کنید تا شروع به ثبت سفارش BBO کنید.









با استفاده از مثالی که در بالا ذکر شد، ما از گزینه حریف 1 برای باز کردن یک پوزیشن خرید در معاملات فیوچرز BTC استفاده خواهیم کرد.

گزینه [حریف 1] را انتخاب کنید، مقدار را وارد کرده یا اسلایدر را تنظیم کنید، و روی [بازکردن لانگ] کلیک کنید تا پوزیشن فیوچرز BTC باز شود.









1) اپلیکیشن MEXC را باز کنید و روی دکمه [فیوچرز] در پایین صفحه ضربه بزنید. 2) در صفحه معاملات فیوچرز، گزینه [BBO] را تحت گزینه [لیمیت] انتخاب کنید. 3) با استفاده از مثالی که قبلاً ذکر شد، گزینه [حریف 1] را انتخاب کنید تا یک پوزیشن خرید در معاملات فیوچرز BTC باز کنید. 4) مقدار را وارد کنید یا اسلایدر را در پایین تنظیم کنید. 5) روی [بازکردن لانگ] کلیک کنید تا پوزیشن فیوچرز BTC باز شود.













با استفاده از مثال باز کردن یک پوزیشن خرید، تفاوت بین سفارشهای BBO و سفارشهای لیمیت توضیح داده میشود:

فرض کنید قیمت بهترین فروش بازار برای معاملات فیوچرز BTC برابر با 62,900 USDT است. با یک سفارش لیمیت، میتوانید قیمت ورود خرید خود را روی 62,500 USDT تنظیم کنید و منتظر بمانید تا قیمت به این سطح برسد و پوزیشن خرید با موفقیت باز شود.

اگر از سفارش BBO با گزینه Counterparty 1 برای باز کردن یک پوزیشن خرید استفاده کنید، سفارش BBO قیمت فروش بهترین بازار فعلی را انتخاب کرده و بلافاصله با قیمت 62,900 USDT اجرا میشود، و در نتیجه بهرهوری معاملات شما افزایش مییابد.



