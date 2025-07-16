کلاهبرداری های ایمیلی نوعی از تقلب هستند که در آن گیرندگان از طریق ایمیل فریب داده میشوند تا اطلاعات حساس یا پول خود را ارائه دهند. در بازار ارز دیجیتال، حملات فیشینگ از طریق ایمیل به طور فزاینده ای رکلاهبرداری های ایمیلی نوعی از تقلب هستند که در آن گیرندگان از طریق ایمیل فریب داده میشوند تا اطلاعات حساس یا پول خود را ارائه دهند. در بازار ارز دیجیتال، حملات فیشینگ از طریق ایمیل به طور فزاینده ای ر
مرکز دانستنی ها/دایره المعارف بلاک چین/دانش امنیتی/چگونه کلاهب...ناسایی کنیم

چگونه کلاهبرداری‌های ایمیلی را شناسایی کنیم

7/16/2025MEXC
0m
#مقدماتی#مبتدیان

کلاهبرداری های ایمیلی نوعی از تقلب هستند که در آن گیرندگان از طریق ایمیل فریب داده میشوند تا اطلاعات حساس یا پول خود را ارائه دهند. در بازار ارز دیجیتال، حملات فیشینگ از طریق ایمیل به طور فزاینده ای رایج شدهاند. کاربران باید در برابر کلاهبرداری های ایمیلی هوشیار باشند، در برخورد با ایمیلهایی از منابع ناشناس احتیاط کنند، از کلیک روی لینک های مشکوک خودداری کرده و از دانلود پیوست های ناشناس بپرهیزند تا از دارایی های شخصی خود محافظت کنند.

1. انواع رایج کلاهبرداری های ایمیلی


1.1 لینک های مخرب و پیوست های ناشناس


ایمیل های فیشینگ اغلب خود را به جای صرافی MEXC جا میزنند و تلاش میکنند کاربران را فریب دهند تا روی لینکهای مخرب کلیک کرده، وارد وب سایت های جعلی شوند و اطلاعات حساب خود را وارد کنند، که در نتیجه موجب سرقت دارایی هایشان میشود. برخی از این ایمیل ها حاوی اسکریپت ها یا نرم افزارهای مخربی هستند که با باز کردن آن ها، ممکن است دسترسی هکرها به دستگاه شما فراهم شود، اطلاعات حساس به سرقت رود یا حتی انتقال وجه بدون مجوز انجام شود.

1.2 هشدارهای امنیتی جعلی


ایمیل های کلاهبرداری ممکن است ادعا کنند که حساب شما با یک مشکل امنیتی مواجه شده و از شما بخواهند فوراً اطلاعات را تأیید کرده یا رمز عبور خود را تغییر دهید. در واقع، این درخواست ها با هدف دستیابی به اطلاعات حساس شما طراحی شدهاند. هنگامی که طبق دستورالعمل ایمیل اقدام به بازنشانی رمز عبور میکنید، ممکن است رمز عبورتان در معرض دسترسی هکرها قرار گیرد.

1.3 سرقت هویت


کلاهبرداران دامنهها و نامهای فرستنده جعلی ایجاد میکنند که شباهت زیادی به آدرسهای ایمیل رسمی MEXC دارند تا کاربران را فریب دهند. با استفاده از این ایمیلهای بسیار شبیهسازیشده، آنها کاربران را به افشای اطلاعات شخصی وادار میکنند.


1.4 فرصت های سرمایه گذاری جعلی


ایمیلهای فیشینگ اطلاعات نادرست سرمایهگذاری منتشر میکنند و وعده بازدهی بالا از فرصتهای سرمایهگذاری میدهند. آنها کاربران را ترغیب میکنند تا برای مشارکت، ارز دیجیتال خود را منتقل کنند که در نهایت منجر به از دست رفتن داراییهایشان میشود.

1.5 کلاهبرداری از جوایز


ایمیل های جعلی ادعا میکنند که MEXC یک رویداد پاداش برگزار کرده و کاربران باید مقدار مشخصی ارز دیجیتال پرداخت کنند تا جایزه مربوطه را دریافت کنند.

2. چگونه از کلاهبرداریهای ایمیلی جلوگیری کنیم


2.1بررسی صحت آدرس ایمیل فرستنده


اگر نسبت به منبع ایمیلی که دریافت کردهاید تردید دارید، لطفاً آدرس فرستنده را کپی کرده و از طریق کانال تأیید رسمی MEXC آن را بررسی کنید. همانطور که در نمونه ایمیل فیشینگ زیر نشان داده شده است، بررسی صحت نشان میدهد که فرستنده از منبع رسمی نیست.


لطفاً توجه داشته باشید: برخی از ایمیل های فیشینگ ممکن است نام فرستنده یا آدرس ایمیل معتبر را جعل کنند، که آنها را بهویژه فریبنده میسازد. برای افزایش امنیت حساب خود، به شدت توصیه میکنیم از سرویس های ایمیل معتبر مانند Gmail، Outlook یا Yandex استفاده کنید. این پلتفرم ها دارای قابلیت های امنیتی پیشرفته ای هستند که میتوانند به صورت خودکار ایمیل های مشکوک را شناسایی و فیلتر کنند، خطر کلاهبرداری را کاهش داده و ارتباطی ایمن تر فراهم کنند.

2.2 تنظیم کد ضد فیشینگ


پس از تنظیم موفقیت آمیز کد ضد فیشینگ، تمام ایمیل هایی که از سوی MEXC دریافت میکنید شامل این کد خواهند بود. اگر کد نمایش داده شده نادرست باشد یا وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که ایمیل ممکن است یک کلاهبرداری از سوی افراد سودجو باشد.


2.3 افزایش سطح امنیت حساب کاربری شخصی


برای افزایش سطح امنیت حساب شخصی خود، احراز هویت دو عاملی را فعال کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه و نرم افزار شما همواره به روز هستند و برای محافظت از دارایی های شخصی تان، از کلیک روی لینک های ناشناس یا دانلود و نصب نرم افزارهای نامشخص خودداری کنید.

2.4 هوشیار بمانید


در دنیای ارز دیجیتال، حفظ امنیت دارایی های شخصی و جلوگیری از حملات یک تلاش مداوم است. کاربران باید نسبت به محتوای ایمیل ها هوشیار باشند. تیم MEXC هرگز از شما درخواست انتقال دارایی به آدرس های ناشناس نخواهد کرد. قبل از انجام هر دستورالعملی که در ایمیل های کلاهبرداری آمده است، کاربران باید به دقت صحت آن را بررسی کنند. کارکنان رسمی MEXC هرگز به هیچ شکلی اطلاعات حساب، رمز عبور یا اطلاعات خصوصی شما را درخواست نمیکنند. در صورت دریافت چنین ایمیل هایی، لطفاً با احتیاط عمل کنید تا از دست رفتن دارایی جلوگیری شود.

2.5 تماس با خدمات مشتریان


اگر ایمیل مشکوکی دریافت کردید، میتوانید با تیم خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرید تا صحت رسمی بودن ایمیل را بررسی کنید و از احتمال از دست رفتن دارایی جلوگیری کنید.

سلب مسئولیت: این اطلاعات به منظور ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمت مرتبط دیگر نیست و به منزله توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نمیباشد. مرکز دانستنی های MEXC تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری با احتیاط عمل کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نمیباشد.

مقالات پرطرفدار

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

ویژگی‌های کلیدی اصلی در صفحه معاملات فیوچرز MEXC برای یک تجربه روان‌ تر

در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز بهواسطه ی ویژگی هایی مانند اهرم بالا و امکان معامله در هر دو جهت بازار، به یکی از ابزارهای کلیدی سرمایه گذاری برای معاملهگران حرفهای تبدیل شده است. این ابزار نه

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC چیست؟

1. تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) چیست؟تابلوی «تحرکات برتر بازار» (Market Movers) در صرافی MEXC ابزاری تحلیلی است که جفت ارزهایی را که در بازه ای مشخص دچار نوسانات قیمتی قابلتوجه شدهاند، ر

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

پروتکل Aria چیست؟ اولین پروتکل وب3 که حقوق مالکیت معنوی موسیقی را توکنیزه می‌کند

TL;DR1) پروتکل Aria حقوق کپی رایت موسیقی را به توکن های قابل معامله تبدیل میکند و به سرمایه گذاران خرد امکان میدهد در دارایی های مالکیت فکری سرمایه گذاری کنند که قبلاً محدود به مؤسسات بود.2) پروتکل Ar

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

پرسش‌ های متداول مرتبط با لیکوئید شدن معاملات فیوچرز

1. لیکوئید شدن چیست؟لیکوییدیشن که با نام های بسته شدن اجباری (Forced Closure) یا مارجین کال (Margin Call) نیز شناخته می شود، زمانی اتفاق میافتد که پلتفرم به طور خودکار پوزیشن کاربر را می بندد. در MEXC

مقالات مرتبط

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

سوالات متداول مرتبط با حساب کاربری

1. ورود به حساب1.1 وقتی نه شماره موبایل و نه ایمیل من در دسترس نیست، چگونه وارد سیستم شوم؟اگر رمز عبور ورود به حساب خود را به خاطر دارید:در وب: در صفحه رسمی ورود به سیستم، حساب کاربری و رمز عبور خود ر

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

لیکوئید شدن اجباری چیست؟

1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

نحوه وام‌ گیری و بازپرداخت با وام‌ MEXC

پلتفرم وام MEXC یکی از خدمات نوآورانه صرافی MEXC در حوزه وامدهی رمزارزی است. این سرویس به کاربران امکان میدهد با وثیقهگذاری یکی از داراییهای دیجیتال خود، رمزارز دیگری را قرض بگیرند و از آن برای معاملا

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

پیش‌ بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل ‌دسترس برای معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م

در MEXC ثبت نام کنید
ثبت نام کنید و تا 10,000 USDT پاداش دریافت کنید