



کلاهبرداری های ایمیلی نوعی از تقلب هستند که در آن گیرندگان از طریق ایمیل فریب داده میشوند تا اطلاعات حساس یا پول خود را ارائه دهند. در بازار ارز دیجیتال، حملات فیشینگ از طریق ایمیل به طور فزاینده ای رایج شدهاند. کاربران باید در برابر کلاهبرداری های ایمیلی هوشیار باشند، در برخورد با ایمیلهایی از منابع ناشناس احتیاط کنند، از کلیک روی لینک های مشکوک خودداری کرده و از دانلود پیوست های ناشناس بپرهیزند تا از دارایی های شخصی خود محافظت کنند.













ایمیل های فیشینگ اغلب خود را به جای صرافی MEXC جا میزنند و تلاش میکنند کاربران را فریب دهند تا روی لینکهای مخرب کلیک کرده، وارد وب سایت های جعلی شوند و اطلاعات حساب خود را وارد کنند، که در نتیجه موجب سرقت دارایی هایشان میشود. برخی از این ایمیل ها حاوی اسکریپت ها یا نرم افزارهای مخربی هستند که با باز کردن آن ها، ممکن است دسترسی هکرها به دستگاه شما فراهم شود، اطلاعات حساس به سرقت رود یا حتی انتقال وجه بدون مجوز انجام شود.









ایمیل های کلاهبرداری ممکن است ادعا کنند که حساب شما با یک مشکل امنیتی مواجه شده و از شما بخواهند فوراً اطلاعات را تأیید کرده یا رمز عبور خود را تغییر دهید. در واقع، این درخواست ها با هدف دستیابی به اطلاعات حساس شما طراحی شدهاند. هنگامی که طبق دستورالعمل ایمیل اقدام به بازنشانی رمز عبور میکنید، ممکن است رمز عبورتان در معرض دسترسی هکرها قرار گیرد.









کلاهبرداران دامنهها و نامهای فرستنده جعلی ایجاد میکنند که شباهت زیادی به آدرسهای ایمیل رسمی MEXC دارند تا کاربران را فریب دهند. با استفاده از این ایمیلهای بسیار شبیهسازیشده، آنها کاربران را به افشای اطلاعات شخصی وادار میکنند.













ایمیلهای فیشینگ اطلاعات نادرست سرمایهگذاری منتشر میکنند و وعده بازدهی بالا از فرصتهای سرمایهگذاری میدهند. آنها کاربران را ترغیب میکنند تا برای مشارکت، ارز دیجیتال خود را منتقل کنند که در نهایت منجر به از دست رفتن داراییهایشان میشود.









ایمیل های جعلی ادعا میکنند که MEXC یک رویداد پاداش برگزار کرده و کاربران باید مقدار مشخصی ارز دیجیتال پرداخت کنند تا جایزه مربوطه را دریافت کنند.













اگر نسبت به منبع ایمیلی که دریافت کردهاید تردید دارید، لطفاً آدرس فرستنده را کپی کرده و از طریق کانال تأیید رسمی MEXC آن را بررسی کنید. همانطور که در نمونه ایمیل فیشینگ زیر نشان داده شده است، بررسی صحت نشان میدهد که فرستنده از منبع رسمی نیست.









لطفاً توجه داشته باشید: برخی از ایمیل های فیشینگ ممکن است نام فرستنده یا آدرس ایمیل معتبر را جعل کنند، که آنها را بهویژه فریبنده میسازد. برای افزایش امنیت حساب خود، به شدت توصیه میکنیم از سرویس های ایمیل معتبر مانند Gmail، Outlook یا Yandex استفاده کنید. این پلتفرم ها دارای قابلیت های امنیتی پیشرفته ای هستند که میتوانند به صورت خودکار ایمیل های مشکوک را شناسایی و فیلتر کنند، خطر کلاهبرداری را کاهش داده و ارتباطی ایمن تر فراهم کنند.









پس از تنظیم موفقیت آمیز کد ضد فیشینگ ، تمام ایمیل هایی که از سوی MEXC دریافت میکنید شامل این کد خواهند بود. اگر کد نمایش داده شده نادرست باشد یا وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که ایمیل ممکن است یک کلاهبرداری از سوی افراد سودجو باشد.













برای افزایش سطح امنیت حساب شخصی خود، احراز هویت دو عاملی را فعال کنید. اطمینان حاصل کنید که دستگاه و نرم افزار شما همواره به روز هستند و برای محافظت از دارایی های شخصی تان، از کلیک روی لینک های ناشناس یا دانلود و نصب نرم افزارهای نامشخص خودداری کنید.





در دنیای ارز دیجیتال، حفظ امنیت دارایی های شخصی و جلوگیری از حملات یک تلاش مداوم است. کاربران باید نسبت به محتوای ایمیل ها هوشیار باشند. تیم MEXC هرگز از شما درخواست انتقال دارایی به آدرس های ناشناس نخواهد کرد. قبل از انجام هر دستورالعملی که در ایمیل های کلاهبرداری آمده است، کاربران باید به دقت صحت آن را بررسی کنند. کارکنان رسمی MEXC هرگز به هیچ شکلی اطلاعات حساب، رمز عبور یا اطلاعات خصوصی شما را درخواست نمیکنند. در صورت دریافت چنین ایمیل هایی، لطفاً با احتیاط عمل کنید تا از دست رفتن دارایی جلوگیری شود.









اگر ایمیل مشکوکی دریافت کردید، میتوانید با تیم خدمات مشتریان MEXC تماس بگیرید تا صحت رسمی بودن ایمیل را بررسی کنید و از احتمال از دست رفتن دارایی جلوگیری کنید.





سلب مسئولیت: این اطلاعات به منظور ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا هر خدمت مرتبط دیگر نیست و به منزله توصیه برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نمیباشد. مرکز دانستنی های MEXC تنها اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مربوطه را به طور کامل درک کرده و هنگام سرمایه گذاری با احتیاط عمل کنید. پلتفرم مسئول تصمیمات سرمایه گذاری کاربران نمیباشد.



