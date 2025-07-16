چگونه یک تریدر برای کپی ترید انتخاب کنیم





کپی ترید یک روش سرمایه گذاری است که در آن کاربران معاملات سایر معامله گر ها را تکرار کرده و هر اقدام آن ها را بازتاب میدهند. انتخاب یک معامله گر استثنائی برای موفقیت استراتژی شما قبل از شروع به کپی ترید بسیار حائز اهمیت است.













هنگام ارزیابی عملکرد گذشته یک معامله گر، مهم است که فقط بر سودهای بالای کوتاه مدت تمرکز نکنید، زیرا بازده پایدار بلندمدت نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در حالی که سودهای بالای کوتاهمدت ممکن است جذاب به نظر برسند، گاهی اوقات این سودها میتوانند ناشی از نوسانات بازار یا شانس باشند، نه مهارت. بازده پایدار بلندمدت اغلب معیار قابلاعتمادتری برای ارزیابی تخصص معاملهگری است.





پلتفرم MEXC معیارهای جامع عملکردی از جمله دادههای 7 روزه و 180 روزه برای سود و زیان (PNL)، بازده سرمایهگذاری (ROI) و نرخ برد ارائه میدهد. این معیارها به شما کمک میکنند تصمیمات آگاهانهای در انتخاب معاملهگران برای دنبال کردن بگیرید.









در صفحه جزئیات معامله گر، میتوانید داده های کلیدی مانند فرکانس معاملات و نسبت PNL را تحلیل کنید تا تعیین کنید آیا سبک تریدری با ترجیحات سرمایه گذاری شما همخوانی دارد یا خیر.









فرکانس معاملات: این به میانگین تعداد معاملات یک معاملهگر در هر هفته در طول یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. برخی از معاملهگران ترجیح میدهند که معاملات کوتاهمدت و با فرکانس بالا انجام دهند، در حالی که دیگران بر استراتژیهای میانمدت تا بلندمدت تمرکز دارند. یک سبک معاملاتی انتخاب کنید که با تحمل ریسک و اهداف سرمایهگذاری شما هماهنگ باشد.





نسبت PNL: این نسبت مجموع سودها به مجموع زیانها است. نرخ برد بالا بهتنهایی تضمینکننده سودآوری کلی نیست. اندازه معاملات سودآور را در مقایسه با معاملات زیان ده در نظر بگیرید—یک معامله گر با سودهای کوچک اما زیانهای بزرگ ممکن است علیرغم داشتن نرخ برد مطلوب، عملکرد ضعیفی داشته باشد.





توجه: نرخ برد = تعداد سفارشهای بسته شده با سود / تعداد کل سفارشهای بسته شده × 100%









پلتفرم MEXC معیارهای رتبه بندی چند بعدی برای معامله گر ها ارائه میدهد، از جمله ROI، نرخ برد، PNL و تعداد فالوورها. تریدرهایی که فالوورهای بیشتری دارند معمولاً از نظر سرمایه گذاران قابل اعتماد تر به نظر میرسند. شما همچنین میتوانید معامله گر های جدید را کشف کرده یا تمام معامله گر هایی که به لیست نظارت خود اضافه کردهاید را مشاهده کنید.









مهم است که به خاطر داشته باشید عملکرد گذشته یک تریدر تضمینی برای بازده های آینده نیست. بنابراین، توصیه میشود که بودجه کپی ترید خود را با دقت تخصیص دهید و حد ضرر و حد سود مناسبی تعیین کنید تا بتوانید نوسانات دارایی ها را به طور مؤثر مدیریت کنید.









فرایند انتخاب معامله گر در هر دو پلتفرم وب و اپلیکیشن مشابه است. ما فرایند را با استفاده از پلتفرم وب به عنوان مثال نشان خواهیم داد:





مرحله 1: در وب، به حساب کاربری خود وارد شوید و به بخش فیوچرز ← کپی ترید بروید.









مرحله 2: به بالا اسکرول کنید و به بخش معامله گر های برتر یا تمامی معامله گران بروید. جستجوی خود را با استفاده از فیلترهای نرخ بازگشت سرمایه بالا، سود و زیان بالا، بیشترین دنبالکنندگان و معاملهگران جدید تنظیم کنید.









مرحله 3: در کارت معامله گر، میتوانید شاخصهای کلیدی مانند نرخ بازگشت سرمایه، سود و زیان، نرخ برد، جفت های معاملاتی، فرکانس معاملات، نسبت سهم سود و تعداد دنبالکنندگان را مشاهده کنید.





نکته: برای اضافه کردن معاملهگر به لیست نظارت خود، روی دکمه ☆ در گوشه بالای سمت راست کارت معاملهگر کلیک کنید.









مرحله 4: روی کارت کلیک کنید تا به صفحه جزئیات معامله گر بروید، جایی که میتوانید اطلاعات دقیقتری مانند عملکرد معاملهگر، سود و زیان تجمعی، عملکرد معاملاتی روزانه، سود و زیان دنبالکنندگان، تنظیمات فیوچرز، جفتهای معاملاتی و مدت زمان نگهداری را مشاهده کنید.





علاوه بر این، میتوانید روی گزینه آمار معاملات لید کلیک کنید تا جزئیات معاملات جاری و گذشته معامله گر را مشاهده کنید.









مقایسه عملکرد معاملهگران: در گوشه بالا سمت راست صفحه جزئیات معامله گر، روی دکمه VS کلیک کنید تا به صفحه مقایسه عملکرد معامله گر ها دسترسی پیدا کنید





در اینجا، میتوانید چندین تریدر که به آنها علاقه دارید اضافه کرده و آنها را بر اساس اطلاعات پایه و آمار معاملات مقایسه کنید. همچنین میتوانید گزینه برجسته سازی بهترین عملکردها را فعال کنید تا بهترین عملکردها در نمودار مقایسه برجسته شده و تحلیل اطلاعات به طور شهودی آسان تر شود.









مرحله 5: روی کپی ترید کارت معاملهگر انتخابی خود کلیک کنید و سپس پارامترهای کپی ترید خود را تنظیم کنید تا کپی تریدینگ را آغاز کنید. مقدار کپی ترید و حد ضرر حساب را وارد کنید. برای تنظیمات پیشرفتهتر، روی تنظیمات بیشتر کلیک کنید.





اگر معاملهگر انتخابی شما به حد مجاز دنبالکنندگان رسیده باشد، روی کپی ترید کلیک کنید تا یادآور اسلات فعال شود. هنگامی که اسلاتی در دسترس قرار گیرد، از طریق اعلان های پشتیبانی و پلتفرم به شما اطلاع داده خواهد شد.











