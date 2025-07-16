چگونه GHUB را در MEXC بخریم: یک راهنمای جامع

GHUB چیست و پتانسیل سرمایه‌گذاری آن

GHUB (GemHUB) یک پروژه ارز دیجیتال نوآورانه است که به عنوان توکن مورد استفاده اصلی برای پلتفرم Poplus طراحی شده است، این پلتفرم یک اکوسیستم اجتماعی و بازی‌های نسل آینده مبتنی بر بلاکچین است. GHUB با هدف پاسخگویی به نیاز تقسیم سود در صنعت بازی‌های کسب درآمد (P2E) راه‌اندازی شده است و هر دو گروه بازیکنان و توسعه‌دهندگان را توانمند می‌کند. ویژگی‌های منحصر به فرد آن شامل:

یکپارچه‌سازی بی‌درز DeFi و بازی‌ها : کاربران می‌توانند با بازی کردن سود کسب کنند، توکن‌های GHUB را معامله کنند و از خدمات DeFi در یک اپلیکیشن بهره‌مند شوند.

: کاربران می‌توانند با بازی کردن سود کسب کنند، توکن‌های GHUB را معامله کنند و از خدمات DeFi در یک اپلیکیشن بهره‌مند شوند. قدرت‌بخشی به توسعه‌دهندگان : سازندگان بازی می‌توانند خدمات مستقل خود را بدون وابستگی به حکومت شرکت‌های بزرگ بازی راه‌اندازی کنند.

: سازندگان بازی می‌توانند خدمات مستقل خود را بدون وابستگی به حکومت شرکت‌های بزرگ بازی راه‌اندازی کنند. کیف پول چند زنجیره‌ای و پلتفرم اپلیکیشن‌های کوچک: اپلیکیشن KMINT به کاربران اجازه می‌دهد تا انواع شبکه‌های اصلی را مدیریت کنند و به خدمات بلاکچین بدون نیاز به دانلود دسترسی پیدا کنند، همچنین قابلیت گسترش به محتواهایی مانند ویدئو، SNS و AR را دارد.

GHUB به دلیل راه‌حل‌های مقیاس‌پذیر، فناوری نوآورانه GHUB و شراکت‌های قوی جامعه با شرکت‌هایی مانند Megazone، BarunsonLabs و Gala Lab توجه معامله‌گران خرد و شرکای نهادی را جلب کرده است.

اعتبار، ویژگی‌های امنیتی و مزایای MEXC برای معامله GHUB

MEXC به عنوان یکی از معتبرترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان شناخته می‌شود و به خاطر:

پروتکل‌های امنیتی قوی

سیستم‌های مدیریت ریسک جامع

بررسی‌های امنیتی منظم

برای معامله‌گران GHUB، MEXC ارائه می‌دهد:

نقدینگی بالا برای معاملات GHUB

پردازش سریع تراکنش‌ها

جفت‌های معاملاتی موجود و ساختار کارمزد رقابتی برای GHUB

در MEXC، جفت معاملاتی اصلی برای GHUB GHUB/USDT است. ساختار کارمزد پلتفرم بسیار رقابتی است که آن را برای معامله‌گران تازه‌کار و مجرب GHUB جذاب می‌کند.

قبل از خرید GHUB، باید یک حساب امن MEXC ایجاد کنید. به وب‌سایت MEXC.com بروید یا اپلیکیشن MEXC را از Apple App Store یا Google Play Store دانلود کنید، سپس روی "ثبت نام" در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. می‌توانید با استفاده از آدرس ایمیل، شماره تلفن همراه یا حساب‌های شخص ثالث مانند Google، Apple، MetaMask یا Telegram ثبت نام کنید.

پس از ثبت نام، امنیت حساب خود را با:

فعال کردن تأیید دو مرحله‌ای (2FA)

تنظیم یک رمز عبور قوی و منحصر به فرد

تکمیل تأیید هویت KYC (معمولاً ظرف 24 ساعت تکمیل می‌شود)، که نیاز به یک شناسه دولتی، اثبات آدرس و یک عکس سلفی با شناسه دارد.

برای تأمین اعتبار حساب خود برای خرید GHUB، MEXC گزینه‌هایی ارائه می‌دهد شامل:

خرید با کارت اعتباری/کارت بانکی

انتقال بانکی

معاملات P2P

واریز ارز دیجیتال از کیف پول‌های خارجی

برای کاربران جدید، گزینه کارت اعتباری/کارت بانکی راحت‌ترین و سریع‌ترین راه برای شروع معاملات GHUB است. رابط معاملاتی MEXC ساده اما پر از ویژگی است، با اجزای ضروری مانند سفارش‌کتاب، نمودار قیمت، تاریخچه معاملات و پنل قرار دادن سفارش. قبل از قرار دادن اولین معامله GHUB، با این عناصر آشنا شوید.

برای تازه‌کاران در ارز دیجیتال، گزینه کارت اعتباری/کارت بانکی MEXC روشی ساده برای خرید GHUB ارائه می‌دهد:

وارد شوید و به بخش "خرید کریپتو" از منوی بالایی یا صفحه اصلی بروید. GHUB را از لیست ارزهای دیجیتال موجود انتخاب کنید. مقدار GHUB که می‌خواهید بخرید یا مقدار فیاتی که می‌خواهید هزینه کنید را وارد کنید. واحد پرداخت مورد نظر خود را انتخاب کنید (USD، EUR، GBP و غیره). جزئیات کارت خود را وارد کنید و تراکنش را بررسی کنید، شامل مقدار GHUB، نرخ ارز و کارمزدهای قابل اعمال. خرید خود را تأیید کنید و هرگونه تأیید 3D Secure مورد نیاز را تکمیل کنید.

تراکنش‌ها معمولاً ظرف چند دقیقه پردازش می‌شوند و می‌توانید وضعیت آن را در بخش "سفارشات" یا "تاریخچه تراکنش" خود پیگیری کنید. برای کاهش کارمزدها هنگام خرید GHUB، می‌توانید در ساعات غیر اوج خرید کنید، مبالغ بزرگ‌تری بخرید تا تأثیر درصدی کارمزدهای ثابت کاهش یابد و برای تخفیف‌های کارمزد تبلیغاتی بررسی کنید.

برای کاربران مجرب یا کسانی که به دنبال نرخ‌های بهتر هستند، معامله GHUB در بازار Spot MEXC ایده‌آل است:

حساب خود را با یک ارز پایه مانند USDT تأمین اعتبار کنید که می‌توانید مستقیماً در MEXC خریداری کنید یا از کیف پول دیگری منتقل کنید.

به بخش "معاملات Spot" بروید و جفت معاملاتی GHUB/USDT را جستجو کنید.

رابط حرکات قیمت GHUB در زمان واقعی، حجم معاملات و عمق کتاب سفارشات GHUB را نمایش می‌دهد.

یک سفارش بازار برای اجرای فوری در بهترین قیمت موجود GHUB قرار دهید یا یک سفارش محدود برای خرید GHUB در قیمت مشخص یا بهتر تنظیم کنید.

پس از اجرای سفارش شما، موجودی GHUB شما در کیف پول Spot MEXC ظاهر خواهد شد. می‌توانید به معامله GHUB ادامه دهید، برای افزایش احتمالی نگه دارید یا آن را به کیف پول خارجی برای ذخیره بلندمدت منتقل کنید.

MEXC روش‌های اضافی برای کسب و به حداکثر رساندن موجودی GHUB شما ارائه می‌دهد:

پلتفرم معاملات P2P : GHUB را مستقیماً از سایر کاربران با استفاده از انتقال بانکی، پرداخت‌های موبایل یا سایر گزینه‌های پرداخت محلی بخرید، معمولاً با کارمزدهای کمتر.

: GHUB را مستقیماً از سایر کاربران با استفاده از انتقال بانکی، پرداخت‌های موبایل یا سایر گزینه‌های پرداخت محلی بخرید، معمولاً با کارمزدهای کمتر. معاملات آتی : MEXC قراردادهای آتی GHUB با اهرم را ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد بازده بالقوه را حداکثر کنید در حالی که سرمایه کمتری تعهد می‌کنید.

: MEXC قراردادهای آتی GHUB با اهرم را ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد بازده بالقوه را حداکثر کنید در حالی که سرمایه کمتری تعهد می‌کنید. استیکینگ و کسب درآمد : GHUB را در MEXC استیک کنید تا از طریق نرخ درصد سالانه (APY) درآمد غیرفعال کسب کنید. MEXC همچنین محصولات پس‌انداز و Kickstarter را برای فرصت‌های کسب درآمد بیشتر GHUB ارائه می‌دهد.

: GHUB را در MEXC استیک کنید تا از طریق نرخ درصد سالانه (APY) درآمد غیرفعال کسب کنید. MEXC همچنین محصولات پس‌انداز و Kickstarter را برای فرصت‌های کسب درآمد بیشتر GHUB ارائه می‌دهد. پروموشن‌ها و ایردراپ‌ها: در مسابقات معاملاتی، ایردراپ‌ها و رویدادهای لانچپد برای GHUB و پروژه‌های مرتبط شرکت کنید تا توکن‌ها را با نرخ‌های ترجیحی کسب کنید یا جوایزی را ببرید.

MEXC مسیرهای امن متعددی برای کسب GHUB بر اساس نیازها و سطح تجربه شما ارائه می‌دهد. برای محافظت از سرمایه‌گذاری GHUB خود، همیشه تمام ویژگی‌های امنیتی موجود را فعال کنید و در نظر بگیرید که موجودی‌های قابل توجه GHUB را به یک کیف پول سخت‌افزاری منتقل کنید. تازه‌کاران ممکن است ترجیح دهند خرید مستقیم با کارت انجام دهند، در حالی که معامله‌گران مجرب از ویژگی‌های پیشرفته معاملات Spot GHUB بهره‌مند خواهند شد. چه برای کسب سود کوتاه‌مدت و چه برای نگهداری بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنید، MEXC یک پلتفرم امن و کاربرپسند برای سفر GHUB شما فراهم می‌کند. پس از خرید، محصولات استیکینگ و کسب درآمد GHUB را بررسی کنید تا پتانسیل دارایی دیجیتال خود را به حداکثر برسانید.