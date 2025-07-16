بلاکچین و هوش مصنوعی در حال همگرایی برای تغییر شکل فناوری با راهحلهای غیرمتمرکز و متمرکز بر حریم خصوصی هستند. گایا (GaiaNet AI) با ایجاد یک اکوسیستم غیرمتمرکز که در آن برنامههای هوش مصنوعی به طور مداوم در حال یادگیری و رشد هستند، این تغییر را رهبری میکند. این امر افراد و مشاغل را قادر میسازد تا عوامل هوش مصنوعی - نمایشهای دیجیتالی تخصص - را ایجاد، مستقر و از آنها کسب درآمد کنند و تسلط هوش مصنوعی متمرکز را به چالش بکشند. توکن گایا (Gaia) نت، حاکمیت، سهامگذاری و پرداخت ها را تقویت میکند و انگیزه ها را در سراسر شبکه هماهنگ می سازد.









گایا (Gaia) یک پروژه زیرساخت هوش مصنوعی غیرمتمرکز است که به کاربران این امکان را میدهد تا بر اساس دانش و مهارتهای خود، عوامل هوش مصنوعی سفارشی را ایجاد، مستقر، مقیاسبندی و از آنها کسب درآمد کنند. گایا از زمان آغاز به کار خود در سال 2024، مستقیماً به نقاط ضعف خدمات هوش مصنوعی متمرکز میپردازد: خطرات حریم خصوصی، عدم شفافیت و نگرانیهای سانسور. گایا با بهرهگیری از یک شبکه توزیعشده از گرههای محاسبات لبه، افراد و شرکتها را قادر میسازد تا مدلهای هوش مصنوعی را میزبانی کنند و یک پلتفرم خدمات هوش مصنوعی امن و مقاوم در برابر سانسور بسازند.





ماموریت این پروژه ایجاد یک "شبکه دانش زنده" است که در آن برنامههای هوش مصنوعی به یادگیری و تکامل مداوم دست مییابند. اکوسیستم گایا از سناریوهای متنوعی از آموزشهای آموزشی و خدمات مشتری گرفته تا معاملات مالی پشتیبانی میکند و به کاربران این امکان را میدهد تا "دوقلوهای دیجیتال" هوش مصنوعی را که منعکسکننده تخصص حرفهای آنها هستند، مستقر کنند. طبق گزارش کویندسک، گایا در طول مرحله آزمایش خود بیش از 1,000 گره را فعال کرده و 10 میلیون دلار بودجه اولیه از Generative Ventures، Republic Capital و دیگران دریافت کرده است که نشان دهنده شتاب اولیه قوی است.









معماری فنی گایا (Gaia)، بلاکچین را با قابلیت های پیشرفته هوش مصنوعی ادغام میکند تا یک پلتفرم قوی و مقیاس پذیر بسازد. اجزای اصلی عبارتند از:









شبکه GaiaNet مبتنی بر یک شبکه توزیع شده از گره های محاسباتی لبه ای است که هر کدام میزبان مدل های هوش مصنوعی تنظیم شده برای وظایف خاص هستند. برخلاف پلتفرم های هوش مصنوعی متمرکز که به سرورهای اختصاصی متکی هستند، گرههای Gaia بهطور مستقل توسط افراد و شرکت ها اداره میشوند و عدم تمرکز و مقاومت در برابر سانسور را تضمین میکنند. این معماری از خدمات هوش مصنوعی امن و مقیاس پذیر پشتیبانی میکند و هر گره به عنوان یک ارائه دهنده مستقل قابلیت های هوش مصنوعی عمل میکند.









گرههای GaiaNet مجهز به یک زنجیره ابزار کامل برای تسهیل ایجاد و استقرار عامل هوش مصنوعی هستند:





زمان اجرای با کارایی بالا: یک محیط چند پلتفرمی که عملکرد کارآمد را در تنظیمات سختافزاری و نرمافزاری متنوع تضمین میکند.

تنظیم دقیق مدل های زبانی بزرگ (LLM): کاربران میتوانند از LLM های متنباز گسترده انتخاب کرده و آنها را برای وظایف تخصصی سفارشی کنند تا عاملهای هوش مصنوعی بسیار حرفهای تولید کنند.

مدل های جاسازی دانش: تبدیل دانش اختصاصی به فرمتهای عددی، که عاملها را قادر میسازد تا به طور موثر از مجموعه دادههای خاص استفاده کنند.

پایگاه های داده برداری: بهینهسازی ذخیرهسازی و پرسوجوی دادههای برداری برای جستجوی شباهت، سیستمهای توصیه و موارد دیگر.

مدیر اعلان: مدیریت ورودیهای مدل هوش مصنوعی برای بهینهسازی دقت و ارتباط پاسخها.

سرور API باز: APIهای سازگار با OpenAI را برای ادغام یکپارچه با برنامههای موجود فراهم میکند (منبع: وبسایت رسمی GaiaNet).

سیستم افزونه: به خروجیهای LLM اجازه میدهد تا ابزارها و عملکردهای خارجی را فراخوانی کنند و قابلیتهای عامل هوش مصنوعی را گسترش دهند.





این اجزا کاربران را قادر میسازند تا عاملهای هوش مصنوعی را به عنوان "دوقلوهای دیجیتال" مستقر کنند و از طریق APIهای وب خدمات ارائه دهند.









دامنه های GaiaNet، عامل های هوش مصنوعی مرتبط را تحت دامنههای اینترنتی یکپارچه جمعآوری میکنند و نقاط دسترسی استانداردی را برای خدمات خاص هوش مصنوعی ارائه میدهند. به عنوان مثال، عاملهای هوش مصنوعی پشتیبانی دانشجویی در یک دانشگاه میتوانند تحت gaianet.berkeley.edu گروهبندی شوند. اپراتورهای دامنه باید توکنهای GaiaNet را برای تضمین کیفیت و قابلیت اطمینان عامل، و جریمههایی برای تخلفات به منظور اطمینان از اعتماد و ثبات شبکه، در اختیار داشته باشند.









رابط برنامه نویسی کاربردی (API) سازگار با OpenAI در GaiaNet یکی از ویژگیهای اصلی آن است که به توسعهدهندگان اجازه میدهد سرویسهای هوش مصنوعی غیرمتمرکز را بدون تغییرات عمده در گردش کار، در برنامههای خود ادغام کنند، موانع پذیرش را کاهش دهند و دسترسی توسعهدهندگان و شرکتها را گسترش دهند.









شبکه GaiaNet DAO شبکه را اداره میکند و به دارندگان توکن اجازه میدهد تا در مورد پارامترها، بهروزرسانیهای پروتکل و تخصیص منابع رأی دهند و اطمینان حاصل کنند که تکامل پلتفرم با اولویتهای جامعه همسو است.









شبکه GaiaNet برای مدیریت همزمانی بالا در تراکنش ها و بارهای محاسباتی طراحی شده است و از گره های لبه برای تأخیر کم و کارایی بالا استفاده میکند. استقرار غیرمتمرکز با حذف نقاط شکست، انعطاف پذیری را افزایش میدهد.









گایا قصد دارد مسائل اصلی در سرویسهای متمرکز هوش مصنوعی را حل کند:





ریسکهای حریم خصوصی: پلتفرمهای متمرکز از کاربران میخواهند دادههای حساس را به اشتراک بگذارند که این امر امنیت و سوء استفاده را به خطر میاندازد.

عدم شفافیت: کاربران دید محدودی نسبت به آموزش مدل هوش مصنوعی و استفاده از دادهها دارند.

سانسور و کنترل: ارائه دهندگان مرکزی میتوانند به طور دلخواه دسترسی به سرویس هوش مصنوعی را محدود کنند.

گایا نت این موارد را از طریق موارد زیر برطرف میکند:





غیرمتمرکزسازی: مدل های هوش مصنوعی در گرههای لبه توزیع میشوند و از کنترل شبکه توسط هر نهاد واحدی جلوگیری میکنند و ریسک تمرکز را کاهش میدهند.

حریم خصوصی: عوامل هوش مصنوعی دانش اختصاصی را بدون افشای دادههای حساس در خود جای میدهند و کنترل کاربر را حفظ میکنند.

شفافیت: بلاکچین تراکنش ها و تصمیمات مدیریتی را در یک دفتر کل عمومی ثبت میکند و اعتماد و پاسخگویی را افزایش میدهد.

ضد سانسور: ماهیت غیرمتمرکز شبکه، مسدود کردن دسترسی به سرویس هوش مصنوعی را برای هر طرفی دشوار میکند.





توکن گایا نت نقش کلیدی ایفا میکند و از مدیریت، سهامگذاری و پرداختها برای هماهنگ کردن انگیزهها بین اپراتورهای گره، مدیران دامنه، توسعهدهندگان و کاربران پشتیبانی میکند.









توکن GaiaNet، توکن کاربردی بومی است که اکوسیستم Gaia را تقویت میکند و چندین عملکرد اصلی را انجام میدهد:









حاکمیت: توکن DAO به دارندگان امکان می دهد در مورد قوانین شبکه، بهروزرسانی های پروتکل و توزیع منابع رأی دهند و با اصول تمرکززدایی Gaia همسو هستند.





استیکینگ: دارندگان توکن، GaiaNet را برای پشتیبانی از اپراتورهای دامنه، استیک میکنند و اعتبار آن را تأیید می کنند. سهام گذاران در درآمد های دامنه سهیم هستند اما در صورت نقض قوانین توسط دامنهها، با جریمه مواجه میشوند و استانداردهای بالا را تشویق میکنند.





پرداخت ها: GaiaNet پرداختهای سپرده گذاری را برای خدمات هوش مصنوعی تسهیل میکند و نرخ ارز آنی، ثبات و مشارکت فعال را حتی در نوسانات قیمت تضمین میکند.









در حالی که کل عرضه و توزیع اولیه هنوز فاش نشده است، طراحی بر عملکرد و انگیزهها تأکید دارد:





توکن کاربردی ضروری برای مشارکت، پوشش تراکنشها، حاکمیت و استیکینگ.





سیستم تشویقی مبتنی بر امتیاز (Gaia XP) به کاربران برای انجام وظایف اجتماعی، خرید دامنه و استقرار گره، امتیازهای gaia میدهد که پس از رویداد تولید توکن (TGE) به توکنهای GaiaNet قابل تبدیل هستند.





پاداش های استیکینگ و مشارکت در حاکمیت، سرمایهگذاری بلندمدت در شبکه را ارتقا میدهد.





نام توکن GaiaNet بلاکچین GaiaNet (لایه-1) کاربرد اصلی مدیریت، استیکینگ، پرداختهای خدمات هوش مصنوعی عرضه کل نامشخص توزیع تبدیل توکنهای آینده بر اساس gaiaPoints مدل استیکینگ پشتیبانی از اپراتورهای دامنه با پاداش/جریمه مدل پرداخت قراردادهای Escrow با نرخ های لحظه ای زمان TGE مرحله پس از آزمایش مورد انتظار، احتمالاً 2025









ارائه دهندگان خدمات هوش مصنوعی: افراد و شرکت ها، عوامل هوش مصنوعی متناسب با آموزش، خدمات مشتری، تجارت و غیره ایجاد میکنند، از مهارتهای حرفهای از طریق APIها کسب درآمد میکنند و بازارهای جدید هوش مصنوعی شخصیسازی شده را ایجاد میکنند.





توسعه دهندگان: API سازگار با OpenAI گایا نت را برای کاهش وابستگی به خدمات متمرکز ادغام میکنند و نوآوریها را در آموزش، امور مالی، مراقبتهای بهداشتی و موارد دیگر بررسی میکنند.





اپراتورهای دامنه: دامنه ها را با سپرده گذاری توکن های گایا نت مدیریت میکنند و برای حفظ خدمات هوش مصنوعی با کیفیت، پاداش کسب میکنند و جریمههایی برای اطمینان از قابلیت اطمینان و اعتماد اعمال میشود.





کاربران: از طریق دامنه های گایا نت به خدمات هوش مصنوعی امن، شخصی سازی شده و مقاوم در برابر سانسور، از جمله منابع آموزشی، پشتیبانی و مالی غیرمتمرکز، دسترسی دارند.









شبکه GaiaNet AI در سال 2024 توسط سیدنی ال و مت رایت تأسیس شد و تخصص بلاکچین و هوش مصنوعی را برای تحقق چشم انداز پروژه ترکیب کرد. اگرچه این تیم تا حدودی خصوصی باقی مانده است، اما مشاوران و سرمایه گذاران باتجربه ای از جمله موارد زیر را جذب کرده است:





لکس سوکولین (Generative Ventures): رهبر سرمایهگذاریهای بلاکچین و هوش مصنوعی.

برایان جانسون (Republic Capital): سرمایهگذار باتجربه در استارتآپهای فناوری.

شان نگ (7RIDGE): متمرکز بر سرمایهگذاری خطرپذیر فناوری غیرمتمرکز.

کیشور باتیا: کارآفرینی با سابقه توسعه فناوری و کسب و کار.

شرکت های سرمایهگذاری: EVM Capital، Mantle EcoFund، ByteTrade Lab.









گایا (Gaia) یک دور جذب سرمایه اولیه 10 میلیون دلاری را به رهبری Generative Ventures، Republic Capital و 7RIDGE به پایان رساند. در حال حاضر در مرحله آزمایش، بیش از 1,000 گره فعال را مستقر کرده است که نشاندهنده پذیرش اولیه قوی است. نقاط عطف کلیدی عبارتند از:





مرحله آزمایش با بیش از 1,000 گره که تقاضای بازار را تأیید میکنند.

برنامه تشویقی Gaia XP که به مشارکت جامعه با gaiaPoints قابل تبدیل به توکن پاداش میدهد.

راهاندازی شبکه اصلی درسال2025برنامه ریزی شده است و به یک شبکه کاملاً غیرمتمرکز تبدیل میشود.

توسعه مداوم ابزارها و خدمات برای پشتیبانی از ایجاد و استقرار عامل هوش مصنوعی.









گایا بازار هوش مصنوعی غیرمتمرکز را که به سرعت در حال رشد است، هدف قرار میدهد و با پروژههایی مانند Fetch.AI و SingularityNET رقابت میکند. ارزش منحصر به فرد آن در عاملهای هوش مصنوعی شخصیسازیشده و تمرکز بر بازار غیرمتمرکز نهفته است که آن را از رقبایی که بر مدلهای عمومی هوش مصنوعی تمرکز دارند، متمایز میکند. ادغام بلاکچین، امنیت پلتفرم، شفافیت و کنترل کاربر را تضمین میکند و مستقیماً به چالشهای صنعت هوش مصنوعی میپردازد.





تأثیرات بالقوه عبارتند از:





دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی: توانمندسازی افراد و شرکتهای کوچک و متوسط به جای فقط شرکتهای بزرگ با قابلیتهای هوش مصنوعی.

حریم خصوصی پیشرفته: حفظ کنترل کاربر بر دادهها و مدلها.

پرورش نوآوری: فراهم کردن محیطهای غیرمتمرکز برای توسعه برنامههای جدید هوش مصنوعی.

فرصتهای اقتصادی: ایجاد بازارهایی که در آن کارکنان دانش از طریق عاملهای هوش مصنوعی از تخصص خود کسب درآمد میکنند.



