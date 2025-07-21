



در عصر پیشرفت های سریع در فناوری بلاک چین و هوش مصنوعی، ساخت زیرساخت های داده ای کارآمد، قابل دسترس و قابل راستی آزمایی به یکی از اولویت های اصلی تبدیل شده است. Chainbase که به عنوان بزرگ ترین شبکه ی داده ی بین زنجیره ای جهان برای هوش مصنوعی شناخته میشود، راهحلی تحول آفرین ارائه می دهد. این تحلیل به بررسی معماری فنی، توکنومیک و ظرفیت بازار Chainbase میپردازد، با تمرکز ویژه بر توکن بومی آن با نماد C که به عنوان ستون اصلی چیزی شناخته می شود که از آن با عنوان «شبکهی اَبَرداده» یاد می شود.





چین بیس Chainbase تعریف تازه ای از نحوه ی پردازش، دسترسی و کسب درآمد از داده های بلاک چینی ارائه می کند. این پروژه با پر کردن فاصلهی میان اکوسیستم های بلاک چینی پراکنده و کاربردهای هوش مصنوعی، چالش های زیرساختی دیرینه ای را حل می کند که مانع از پذیرش گسترده ی فناوری های غیرمتمرکز شده اند. معماری دو-زنجیره ای آن در کنار یک اقتصاد توکنی قدرتمند، Chainbase را در مرکز اکوسیستم نوظهور DataFi (مالی مبتنی بر داده) قرار می دهد.













چین بیس Chainbase با یک هدف روشن تأسیس شد: قابل دسترس، قابل راستی آزمایی و آماده سازی داده های بلاکچ ین برای هوش مصنوعی. این پلتفرم معماری نوآورانه ی دو-زنجیره ای معرفی می کند که داده های رمزگذاری شده ی قابل برنامه نویسی و ترکیب پذیر را پشتیبانی می کند، و در عین حال توان عملیاتی بالا، تأخیر کم و قطعیت نهایی قابل پیش بینی را فراهم می سازد. مدل دوگانه ی استیکینگ نیز امنیت شبکه را تقویت می کند.





این پروژه از یک بینش کلیدی متولد شد: زیرساخت های بلاک چین موجود بسیار پراکنده اند و این امر باعث میشود توسعه دهندگان، پژوهشگران و سیستم های هوش مصنوعی نتوانند بهطور مؤثر از داده های زنجیره ای بهره برداری کنند. بلاک چین های سنتی به صورت جزیره ای عمل میکنند و جزایر داده ای تشکیل می دهند که تحلیل های بین زنجیره ای و دیدگاه های جامع را محدود می سازد.









به عنوان لایه ای پیشرو در زیرساخت های Web3 برای تعامل با بلاک چین، Chainbase خدمات API مبتنی بر فضای ابری ارائه می دهد که به توسعه دهندگان اجازه می دهد به سادگی با شبکه های بلاک چینی ادغام شده و برنامه های Web3 بسازند. پیشنهاد ارزشی این پلتفرم فراتر از دسترسی ساده به داده هاست و شامل موارد زیر می شود:

دسترسی یکپارچه به داده ها: با تجمیع داده های چندزنجیره ای، یک رابط واحد برای بازیابی اطلاعات بین زنجیره ای بدون مرز فراهم می کند.

زیرساخت سازگار با هوش مصنوعی: داده های بلاک چینی را به قالب هایی ساختاردهی می کند که برای پردازش یادگیری ماشین و هوش مصنوعی بهینه شده اند و امکان تحلیل های پیشرفته و کاربردهای هوشمند را فراهم می سازد.

راستی آزمایی صحت داده ها: با بهره گیری از سازوکارهای اجماع تثبیت شده و اثبات های رمزنگاری، اطمینان حاصل می کند که تمام داده های دسترسی یافته از طریق شبکه دقیق و تغییرناپذیر هستند.

ابزارهای دوستدار توسعه دهنده: APIها، کیت های توسعه نرمافزار (SDK) و چارچوب های توسعه جامعی را ارائه م یدهد که روند ساخت برنامه های Web3 مبتنی بر داده را تسهیل می کند.









با داشتن بیش از 396,00 عضو در جامعه ی خود، Chainbase علاقه و پذیرش بالایی را در بازار به نمایش گذاشته است. مزیت های رقابتی آن در رویکرد جامع و سرتاسری اش به زیرساخت داده های بلاک چینی نهفته است:





برتری فنی: معماری دو-زنجیره ای Chainbase عملکردی بسیار بهتر از راه حل های تک زنجیره ای سنتی ارائه می دهد، چرا که توان عملیاتی بالا را با تأخیر پایین ترکیب می کند.

مدل اقتصادی: اقتصاد توکن C با طراحی دقیق، مشوق هایی پایدار برای تمام مشارکت کنندگان شبکه فراهم می کند و از رشد بلندمدت و ثبات اکوسیستم پشتیبانی می نماید.

ادغام با اکوسیستم: با سازگاری بین زنجیره ای و قالب بندی داده ها به شکلی مناسب برای هوش مصنوعی، Chainbase به عنوان یک لایهی زیرساختی حیاتی برای نسل بعدی برنامه های Web3 مطرح میشود.









چین بیس Chainbase با بهره گیری از معماری Hyperdata، فعالیت های درون زنجیره ای را به داده هایی ساختارمند، قابل راستی آزمایی و قابل خواندن برای ماشین تبدیل می کند که برای مدل های هوش مصنوعی و برنامه های غیرمتمرکز بهینه سازی شده اند. این معماری شامل لایه های به هم پیوسته ای است که هر کدام یک مرحله از خط لوله ی پردازش داده را پشتیبانی می کنند.





لایه دسترسی به داده





این لایه مدیریت دسترسی و ذخیره سازی داده های شبکه را بر عهده دارد و از سناریو های پردازش داده هم به صورت جاری (streaming) و هم دسته ای (batch) پشتیبانی می کند. همچنین، سازوکارهایی برای راستی آزمایی صحت داده ها فراهم می سازد. این لایه یکی از مؤلفه های اصلی زیرساخت Chainbase است و دسترسی سریع و مطمئن به داده ها را تضمین میکند. ویژگی های کلیدی آن عبارتند از:





رابط های دادهی یکپارچه: یکپارچه سازی دسترسی به داده های جاری و تاریخچه ای، که امکان جستجو های لحظه ای توسط برنامه ها را فراهم می کند.

پشتیبانی چندگانه از ذخیرهسازی: سازگار با سیستمهای متنوع ذخیرهسازی مانند معماری های data lake، آرویو (Arweave) برای ذخیرهسازی دائمی، آمازون S3 (ذخیرهسازی ابری) و IPFS (ذخیرهسازی غیرمتمرکز).

اثبات های صحت داده: بهره گیری از اثبات های دانش صفر (ZKP) و اجماع مبتنی بر ذخیره سازی برای تضمین در دسترس بودن و صحت داده ها در سراسر شبکه.





لایه اجماع





این لایه که بر پایه ی CometBFT ساخته شده، نهایی سازی فوری و سازگاری داده ها را در تمام گره ها تضمین می کند و تازگی داده ها را در سطح ثانیه ای محقق می سازد. این لایه نقشی حیاتی در تأمین امنیت شبکه دارد و اطمینان می دهد که تمام کاربران به اطلاعات به روز و یکسان دسترسی دارند. مؤلفه های اصلی آن عبارتند از:





ادغام با CometBFT: ترکیب الگوریتم اجماع بالغ CometBFT با گواه اثبات سهام نمایندگی شده (DPoS) برای دستیابی به اجماع سریع و امن در کل شبکه.

پروتکل ABCI++: گسترش رابط بلاکچین Cosmos (Application Blockchain Interface) برای ترجمه ی وضعیت ماشین مجازی Chainbase (CVM) به قالبی سازگار با موتور اجماع CometBFT.

تجمیع کننده ی استیکینگ (Staking Aggregator): تجمیع توکن های استیک شده از سراسر اکوسیستم Cosmos به منظور حفظ پایداری اقتصادی و امنیت شبکه.





لایه اجرا





این لایه، که به عنوان هسته ی محاسباتی شبکه Chainbase عمل می کند، مسئول پردازش داده ها در مقیاس بالا و اجرای منطق تبدیل داده ها بر پایه ی Manuscript است. مؤلفه های کلیدی این لایه عبارت اند از:





ماشین مجازی Chainbase (CVM): یک ماشین مجازی اختصاصی که از پردازش موازی پشتیبانی میکند و وظایف Manuscript را با بهرهوری بالا اجرا مینماید تا تبدیل دادهها و جریان های کاری تحلیلی پیچیده را مدیریت کند.

موتور اجرای موازی: با استفاده از فناوری پیشرفته ی multi-threading، امکان پردازش موازی داده ها را فراهم میآورد که در مقایسه با روشهای سریال سنتی، توان عملیاتی و عملکرد بسیار بالاتری دارد.

پایگاه داده ChainbaseDB (CDB): یک سیستم پایگاه داده هیبریدی است که از چندین موتور ذخیره سازی پشتیبانی می کند، از جمله VectorDB (برای بردارهای هوش مصنوعی)، GraphDB (برای دادههای رابطهای) و ذخیره سازی کلید-مقدار برای داده های ساخت یافته.

یکپارچه سازی با Eigenlayer AVS: از امنیت اقتصادی اتریوم از طریق restaking بهره می برد و تضمین می کند که CVM در محیطی کاملاً غیرمتمرکز و امن اجرا شود.





لایه ی پردازش مشترک





این لایه با هدف تسهیل همکاری کاربران در پردازش داده و توسعه ی هوش مصنوعی طراحی شده است. افراد می توانند تخصص خود را به دارایی های قابل معامله تبدیل کرده و از آن کسب درآمد کنند. مدیریت و پاداش دهی در این لایه از طریق سیستم توکن C انجام می شود که موجب شکل گیری یک اکوسیستم پویا و خودپایدار می گردد. قابلیت های این لایه عبارتند از:

کسب درآمد از دانش (Knowledge Monetization): تبدیل تخصص کاربران در زمینه ی پردازش داده، تحلیل و هوش مصنوعی به ارزش اقتصادی زنجیره ای.

توسعهی مشارکتی (Collaborative Development): امکان همکاری بین دانشمندان داده، توسعه دهندگان و متخصصان حوزه برای ساخت راه حل های پیشرفته ی پردازش داده.

رشد اکوسیستم (Ecosystem Growth): تشویق نوآوری مداوم و ارتقای قابلیت های پردازش داده در شبکه.





یکی از اجزای اصلی Chainbase چارچوب Manuscript است، یک فریم ورک قابل برنامه نویسی برای ساخت خطوط پردازش داده. این چارچوب طرح های استانداردی برای تبدیل منابع داده ی متنوع به مجموعه داده های ساختاریافته تعریف می کند.





چارچوب Manuscript یک فریم ورک انقلابی برای جریان سازی داده ی بلاک چینی است که از ادغام یکپارچه داده های درون زنجیره ای و برون زنجیره ای پشتیبانی می کند. این ابزار به توسعه دهندگان امکان می دهد خطوط پردازش پیچیده ای برای تبدیل و تحلیل داده ایجاد کنند.









یکی از ویژگی های نوآورانه ی Chainbase مدل امنیتی دولایه ای یا Dual-Staking آن است که با مکانیزم های چندلایه ای، امنیت شبکه را افزایش می دهد:





استیکینگ توکن بومی: توکن C از طریق مکانیزم های سنتی استیک میشود تا ارزش شبکه را جذب کرده و امنیت اقتصادی را فراهم سازد.

قابلیت Restaking در Eigenlayer: استفاده از توکن های مبتنی بر اتریوم با نوسان کم و نقدشوندگی بالا، برای تقویت بیشتر امنیت اقتصادی از طریق restaking.

امنیت تجمیعی: با ترکیب توکن های بومی و restaked، و Chainbase به سطحی از امنیت رمزاقتصادی می رسد که فراتر از مدل های استیکینگ تک لایه ای است.









توکن C توکن بومی شبکه ی داده ی غیرمتمرکز Chainbase است که برای تسهیل و تشویق فعالیت های مختلف در این اکوسیستم طراحی شده است. توکن C نقش مرکزی در هماهنگی بین مشارکت کنندگان شبکه دارد و از طریق آن یک اقتصاد مشوق هم راستا و کارآمد ایجاد می شود.

به عنوان یک توکن کاربردی، C تعامل بین ارائه دهندگان و مصرف کنندگان داده را مدیریت کرده، سازمان دهی مؤثر داده را ترویج می کند و در عین حال عملکرد عملیاتی شبکه و رشد پایدار اکوسیستم را تضمین می کند.





اقتصاد توکن C بر پایه اصول کلیدی زیر بنا شده است:





رشد پایدار (Sustainable Growth): هم راستایی مشوق ها بین تمام مشارکت کنندگان باعث افزایش بهره وری در لایه های اجرایی و اجماع می شود و توسعه بلندمدت و ثبات شبکه را تضمین می کند.

کنترل تورم (Inflation Control): میزان عرضه سالانه توکن حداکثر 3% است، که با محدود کردن تورم به حفظ ارزش بلندمدت دارایی دارندگان توکن کمک میکند.

تقاضای کاربردی (Functional Demand): طیف وسیعی از فعالیت های شبکه مانند هزینه های پرسوجو (query fees)، استیکینگ و دسترسی به مجموعه داده ها به توکن C نیاز دارند، که کاربرد مداوم آن را تضمین می کند.









توکن C از طریق چندین منبع درآمد پایدار، ارزش تولید میکند





هزینه های پرس وجوی داده





توسعه دهندگان داده با ساخت Manuscriptها برای پردازش داده های بلاک چین، مجموعه داده هایی ایجاد می کنند که کاربران میتوانند آن ها را جستجو (query) کنند. انجام این جستجو ها نیاز به پرداخت با توکن C دارد، که هم کاربرد واقعی برای توکن ایجاد میکند و هم فرصتی برای درآمدزایی مشارکت کنندگان فراهم می سازد.





مدل توزیع کارمزدها – ایجاد انگیزه برای ذی نفعان کلیدی:





80% برای اپراتورها و نمایندگان: عمدتاً به اپراتورها بابت نگهداری و بهینه سازی منابع محاسباتی و تضمین پردازش کارآمد داده ها پاداش داده می شود.

15% برای توسعه دهندگان: به کسانی که منطق پردازش Manuscript با کیفیت بالا ارائه می دهند، پاداش داده می شود.

5% سوزاندن توکن: 5% از کارمزدهای درخواست (query fees) سوزانده می شود که با ایجاد فشار کاهش عرضه، از ارزش توکن پشتیبانی می کند





استخر تشویقی اپراتورها





۱15% از کل عرضه توکن C طی شش سال آزاد خواهد شد (سالانه 2%) تا به اپراتورهایی که منابع محاسباتی قابل اعتماد و متنوعی برای پردازش داده های در مقیاس بزرگ فراهم می کنند، پاداش داده شود.





این مکانیزم تشویقی بلندمدت تضمین می کند که اپراتورها متعهد به موفقیت شبکه باقی بمانند و همچنان خدمات با کیفیت بالا ارائه دهند.





جوایز بلاک

پاداش های بلاک با نرخ تورم سالانه کنترلشدهی 2% صادر میشوند و مشوق های پایداری برای پشتیبانی بلندمدت از امنیت شبکه فراهم می آورند.









اقتصاد توکن C حول چهار نقش اصلی از ذی نفعان طراحی شده است، که هر یک دارای مسئولیت ها و مکانیزم های پاداش مشخص هستند:





اپراتورها: تأمین توان پردازشی برای لایه اجرا، نگهداری زیرساخت، پردازش درخواست های داده، و تضمین پایداری شبکه. دریافت 80% از کارمزدهای درخواست داده و 100% از استخر تشویقی اپراتورها.

تأییدکنندگان (Validators): حفظ امنیت شبکه و لایه اجماع با تأیید تراکنش ها و تضمین یکپارچگی دادهها. دریافت 100% از پاداش های بلاک به عنوان جبران برای حفظ امنیت و اجماع.

توسعهدهندگان داده (Data Developers): ارائه کد تبدیل داده، مجموعه داده ها و منطق درخواست. دریافت 15% از کارمزدهای درخواست داده برای مشارکت در Manuscript های با کیفیت بالا.

نمایندگان (Delegators): استیک کردن توکن های C برای پشتیبانی از تأییدکنندگان و اپراتورها، که امنیت اقتصادی را تقویت کرده و امکان مشارکت افراد فاقد منابع فنی را فراهم می سازد. دریافت سهمی از پاداش های ایجاد شده توسط نودهایی که از آن ها پشتیبانی می کنند.





اقتصاد توکنی Chainbase شامل چندین سازوکار برای تضمین امنیت و پایداری بلندمدت است:





مکانیزم استیکینگ: تأییدکنندگان و نمایندگان باید توکن های C را استیک کنند، که منافع مالی آنها را با پایداری و امنیت شبکه همراستا میسازد.

پاداش های مبتنی بر عملکرد: اپراتورها و تأییدکنندگانی که عملکرد بهتری دارند، پاداش های بیشتری دریافت می کنند، که باعث بهبود مستمر و افزایش قابلیت اطمینان می شود.

تنظیم پویا کارمزدها: کارمزدهای درخواست داده می توانند بر اساس فعالیت شبکه و تقاضا تنظیم شوند تا تعادل بین اثربخشی مشوق ها و هزینههای عملیاتی حفظ شده و با شرایط بازار سازگار شود.









یکی از جذاب ترین کاربردهای Chainbase در ادغام آن با سیستم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. به عنوان یک پلتفرم پیشرفته که فناوری های هوش مصنوعی را با بلاک چین پیوند می دهد، Chainbase راه حل های نوآورانه ای برای مدیریت و تحلیل داده ارائه می دهد.





زیرساخت بهینه شده برای هوش مصنوعی شامل موارد زیر است:





تأمین داده های آموزشی: مدل های هوش مصنوعی می توانند به داده های ساختاریافته و تأییدشده بلاک چینی برای آموزش و استنتاج دسترسی داشته باشند، که توسعه سیستم های هوش درون زنجیره ای پیشرفته را ممکن می سازد.

تحلیل های بلادرنگ: الگوریتم های یادگیری ماشین می توانند داده های زنده بلاک چین را به صورت بلادرنگ پردازش کنند، که برای کاربردهایی نظیر تشخیص تقلب، تحلیل بازار و مدلسازی پیش بینی مورد استفاده قرار میگیرد.

هوش میان زنجیره ای: با تجمیع داده های چندزنجیره ای، سیستم های هوش مصنوعی می توانند بینش های جامع تری تولید کرده و تصمیم گیری ها را بهبود بخشند.









معماری داده ساختاریافته Chainbase برای کاربردهای دیفای که نیاز به دادههای مالی بلادرنگ و میانزنجیرهای دارند، بسیار مناسب است. از جمله موارد استفاده:





مدیریت پورتفوی (سبد سرمایهگذاری): پلتفرم های سرمایه گذاری می توانند به داده های تجمیع شده دارایی های میان زنجیره ای دسترسی داشته باشند و نمایی یکپارچه از پورتفوی کاربران ارائه دهند.

ارزیابی ریسک: مؤسسات مالی میتوانند تحلیل های ریسک پیچیده ای را بر پایه داده های چندزنجیره ای انجام دهند.

رعایت قوانین و گزارش دهی: ابزارهای نظارتی می توانند از داده های بلاک چینی تأییدشده برای تولید گزارش های دقیق و تضمین انطباق استفاده کنند.









چین بیس Chainbase برای طیف گسترده ای از کاربران از جمله اپراتورهای نود، توسعه دهندگان، دانشمندان داده و کاربران عادی طراحی شده و مشارکت گسترده در اکوسیستم را ممکن می سازد:





خدمات API: توسع هدهندگان میتوانند بهسادگی و بدون نیاز به زیرساخت بلاک چین پیچیده، به داده های جامع بلاک چینی از طریق API دسترسی داشته باشند.

پلتفرم های تحلیلی: دانشمندان داده می توانند از داده های ساختاریافته و سازگار با هوش مصنوعی برای ساخت پلتفرم های تحلیلی پیشرفته بهره ببرند.

برنامه های میان زنجیره ای: توسعه دهندگان می توانند برنامه های چند زنجیره ای ساخته و به داده های یکپارچه میان زنجیره ای از طریق زیرساخت Chainbase دسترسی داشته باشند.









شرکتهای بزرگ میتوانند از زیرساخت Chainbase برای پشتیبانی از طیف وسیعی از کاربردهای تجاری استفاده کنند:





ردیابی زنجیره تأمین: پایش محصولات و مواد در چندین بلاک چین برای اطمینان از شفافیت و اصالت.

تحلیل کاربران: تحلیل رفتار کاربران در پلتفرم های مختلف بلاک چینی برای بهینه سازی محصولات و خدمات.

تحقیقات بازار: دسترسی به داده های تجمیع شده بازارهای چند زنجیره ای برای پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک.













چین بیس Chainbase با ابتکار بنیاد خود در حال پیشبرد اکوسیستم و یکی از پیشگامان بخش نوظهور DataFi است. با گسترش اپلیکیشن های Web3 و نفوذ فناوری بلاک چین به صنایع مختلف، ارزش داده های بلاک چینی به صورت نمایی در حال رشد است و پتانسیل عظیمی در بازار DataFi ایجاد می شود.









اگرچه ارائه دهندگان مختلفی برای داده های بلاک چین وجود دارند، اما Chainbase به دلیل زیرساخت کامل و قابلیت های سازگار با هوش مصنوعی، متمایز است. توانایی در تجمیع داده های میان زنجیره ای، عملکرد بالا و امنیت قوی، آن را به یک رهبر صنعتی تبدیل کرده است.









چندین عامل در رشد Chainbase و بازار زیرساخت دادههای بلاکچینی نقش دارند:





پذیرش هوش مصنوعی: رشد ادغام هوش مصنوعی و بلاک چین، نیاز به داده های ساختاریافته و در دسترس را افزایش داده است.

همکاری میان زنجیره ای: افزایش پراکندگی در اکوسیستم های بلاک چینی، نیاز فوری به راهکارهای دسترسی یکپارچه به داده را برجسته کرده است.

پذیرش سازمانی: علاقه روزافزون شرکت ها به فناوری بلاک چین، تقاضا برای زیرساخت داده حرفه ای را تسریع می بخشد.

انطباق با مقررات: با افزایش نظارت بر فعالیت های مرتبط با بلاک چین، تقاضا برای منابع داده قابل راستی آزمایی و قابل حسابرسی نیز در حال رشد است.









چین بیس Chainbase نوآوری بزرگی در زیرساخت داده های بلاک چین ارائه می دهد و راه حل هایی جامع برای دسترسی، پردازش و کسب درآمد از داده فراهم می سازد. معماری فنی قدرتمند آن، همراه با اقتصاد توکنی دقیق طراحی شده، آن را به یکی از بازیگران اصلی در اکوسیستم DataFi تبدیل کرده است.





توکن C تنها یک دارایی کاربردی نیست، بلکه پایه گذار اقتصادی مبتنی بر هم راستایی مشوق ها برای همه مشارکت کنندگان شبکه است. با جریان های درآمد متنوع، مکانیزم های کسب ارزش، کنترل تورم، کاربرد عملی و امنیت اقتصادی، مدل توکن بستری پایدار برای رشد بلندمدت فراهم میکند.





معماری نوآورانه Chainbase پردازش و دسترسی به داده را بهینه می سازد و با یکپارچگی بومی با هوش مصنوعی و قابلیت های میان زنجیره ای، پاسخگوی تقاضای فزاینده برای زیرساخت هوشمند بلاک چینی است.

