فناوری بلاکچین یکی از بزرگ‌ترین نوآوری‌های فناورانه قرن بیست و یکم را نمایندگی می‌کند. در هسته خود، بلاکچین یک دفتر کل دیجیتال توزیع‌شده است که تراکنش‌ها را در چندین کامپیوتر ثبت می‌کند به گونه‌ای که اطمینان حاصل می‌شود این رکورد نمی‌تواند به صورت بازگشتی تغییر کند. این مفهوم ابتدا توسط ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ مطرح شد و بلاکچین فراتر از کاربرد اولیه خود به عنوان پایه‌ای برای ارزهای دیجیتال توسعه یافته است.

قدرت بلاکچین از ویژگی‌های اساسی آن ناشی می‌شود. غیرمتمرکز بودن نیاز به مراجع مرکزی را از بین می‌برد، زیرا اعتبارسنجی در شبکه‌ای از گره‌ها انجام می‌شود. تغییرناپذیری اطمینان می‌دهد که هرگاه داده‌ای ثبت شود، بدون اجماع شبکه نمی‌توان آن را تغییر داد. شفافیت به تمام شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تاریخچه تراکنش‌ها را مشاهده کنند و از طریق تأیید رمزنگاری اعتماد ایجاد کنند.

منظره بلاکچین امروز شامل بلاکچین‌های عمومی مانند اتریوم، بلاکچین‌های خصوصی برای استفاده سازمانی و بلاکچین‌های کنسرسیومی است که عناصر هر دو را برای خدمت به همکاری‌های صنعتی ترکیب می‌کنند.

MEER توکن بومی شبکه Qitmeer است، که به عنوان یک نوآوری انقلابی در فضای بلاکچین ظهور کرد با دیدگاه حل محدودیت‌های شبکه‌های بلاکچین سنتی. ارز دیجیتال MEER شبکه Qitmeer را توانمند می‌کند، یک بلاکچین عمومی مبتنی بر اجماع MeerDAG که هدفش ارائه راه‌حل‌های جامع برای برنامه‌ها و سازمان‌های توزیع‌شده است.

آنچه MEER را متمایز می‌کند، رویکرد معماری متفاوت آن است. برخلاف بلاکچین‌های سنتی که تراکنش‌ها را به صورت متوالی پردازش می‌کنند، شبکه Qitmeer از یک ساختار شبکه چندلایه Layer1+Layer2 و پروتکل اجماع MeerDAG استفاده می‌کند. این امر پردازش موازی را فعال می‌کند و عملکرد و توان تراکنش شبکه MEER را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد و مشکلاتی مانند اندازه بلاک و ازدحام شبکه را برطرف می‌کند.

علاوه بر این، شبکه Qitmeer یک لایه ارزشی پایدار و امن و یک لایه برنامه‌ای منعطف و مقیاس‌پذیر ارائه می‌دهد، که نشان‌دهنده مقیاس‌پذیری و سازگاری عالی برای پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از سناریوهای کاربردی MEER و پروژه‌های اکوسیستم است. اکوسیستم MEER شامل برنامه‌ها، خدمات و ابزارهاست و در بخش‌هایی که نیاز به توان تراکنش بالا و کارمزدهای کم دارند، پذیرش قوی دارد.

تفاوت اساسی بین بلاکچین سنتی و MEER از مکانیزم‌های اجماع آنها شروع می‌شود. در حالی که بسیاری از بلاکچین‌ها به اثبات کار یا اثبات سهام متکی هستند، شبکه Qitmeer پروتکل اجماع MeerDAG را پیاده‌سازی می‌کند که نهایت سریع‌تر و ازدحام شبکه کمتری ارائه می‌دهد.

مقیاس‌پذیری تفاوت دیگری است که حائز اهمیت است. بلاکچین‌های سنتی اغلب با محدودیت‌های توان تراکنش مواجه می‌شوند و در مواقع فعالیت بالا گلوگاه ایجاد می‌کنند. MEER این مشکل را با ساختار شبکه چندلایه و پردازش موازی تراکنش‌ها حل می‌کند که توان تراکنش و عملکرد MEER را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

معماری‌های شبکه تفاوت‌ها را بیشتر برجسته می‌کنند. بلاکچین‌های سنتی معمولاً از یک ساختار تک‌لایه استفاده می‌کنند. در مقابل، بلاکچین MEER از یک رویکرد چندلایه استفاده می‌کند که در آن گره‌های مختلف جنبه‌های مختلفی از عملکرد شبکه را مدیریت می‌کنند که بر حکمرانی و مقیاس‌پذیری آن تأثیر می‌گذارد.

تفاوت‌های عملکردی در معیارهای کلیدی آشکار می‌شود. در حالی که شبکه‌هایی مانند بیت‌کوین یا اتریوم تعداد محدودی تراکنش را در ثانیه پردازش می‌کنند، MEER به دلیل اجماع و طراحی شبکه پیشرفته، توان تراکنش بالاتر و زمان تأیید سریع‌تر را دارد.

کارایی انرژی نیز متفاوت است، به دلیل پروتکل اجماع بهینه‌شده، MEER انرژی کمتری در هر تراکنش مصرف می‌کند. این مزایا به کاربردهای متمایز ترجمه می‌شوند. بلاکچین‌های سنتی در موارد استفاده که نیاز به حداکثر امنیت دارند، برتری دارند، در حالی که MEER در صنایعی که توان تراکنش بالا و کارمزدهای کم اهمیت دارند، موفق است.

به عنوان مثال، شبکه Qitmeer در سناریوهایی که نیاز به برنامه‌های توزیع‌شده مقیاس‌پذیر و کارآمد دارند، پذیرفته شده است و راه‌حل‌هایی برای سازمان‌هایی که با ازدحام شبکه و هزینه‌های تراکنش بالا مواجه هستند، ارائه می‌دهد. از نظر هزینه، در حالی که تراکنش‌های بلاکچین سنتی می‌توانند در مواقع ازدحام کارمزدهای بالایی داشته باشند، MEER هزینه‌های ثابت پایین‌تری حفظ می‌کند که آن را برای پرداخت‌های ریز و معاملات فرکانس بالا مناسب می‌سازد.

تجربه توسعه‌دهندگان بین پلتفرم‌ها به طور قابل توجهی متفاوت است. بلاکچین‌های قدیمی ابزارهای توسعه بالغ‌شده ارائه می‌دهند، در حالی که MEER SDKها و APIهای تخصصی ارائه می‌دهد که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد از اجماع منحصر به فرد MEER و معماری شبکه آن بهره‌برداری کنند.

مشارکت جامعه نیز تفاوت‌های مهمی را نشان می‌دهد. جوامع بلاکچین سنتی فرآیندهای حکمرانی مستحکمی دارند، در حالی که جامعه MEER رشد سریع و تمرکز فنی را با توسعه فعال و گسترش اکوسیستم MEER نشان می‌دهد.

در آینده، بلاکچین‌های سنتی بر بهبودهای افزایشی تمرکز می‌کنند، در حالی که MEER نقشه راهی پیشرو شامل افزایش بیشتر مقیاس‌پذیری MEER و توسعه اکوسیستم، که برای انتشارهای آینده برنامه‌ریزی شده است، ارائه کرده است.

تفاوت‌های بین بلاکچین سنتی و MEER تحولات در فضای دفتر کل توزیع‌شده را نشان می‌دهد. در حالی که بلاکچین ثبت وقایع غیرمتمرکز بدون نیاز به اعتماد را معرفی کرد، MEER نسل بعدی را نمایندگی می‌کند که مقیاس‌پذیری و تجربه کاربری را بدون از دست دادن مزایای امنیتی اصلی اولویت می‌دهد.



