فناوری بلاکچین یکی از بزرگترین نوآوریهای فناورانه قرن بیستمی است. در هسته خود، بلاکچین یک دفتر کل دیجیتال توزیعشده است که تراکنشها را در چندین کامپیوتر ثبت میکند به گونهای که اطمینان حاصل میشود این رکورد نمیتواند به صورت بازپسنگر تغییر کند. این مفهوم برای اولین بار توسط ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ مطرح شد و بلاکچین فراتر از کاربرد اولیه خود به عنوان پایهای برای ارزهای دیجیتال توسعه یافته است.
قدرت بلاکچین از ویژگیهای اساسی آن ناشی میشود. decentralization نیاز به مراجع مرکزی را از بین میبرد، زیرا اعتبارسنجی در شبکهای از گرهها انجام میشود. Immutability اطمینان میدهد که وقتی دادهها ثبت شدند، بدون توافق شبکه نمیتوان آنها را تغییر داد. Transparency به تمام شرکتکنندگان اجازه میدهد تا تاریخچه تراکنشها را مشاهده کنند و اعتماد را از طریق تأیید رمزنگاری تقویت میکند.
امروزه منظره بلاکچین شامل بلاکچینهای عمومی مانند اتریوم، بلاکچینهای خصوصی برای استفاده سازمانی و بلاکچینهای کنسرسیوم که عناصر هر دو را برای خدمت به همکاریهای صنعتی ترکیب میکنند، است.
GHUB (GemHUB) به عنوان یک نوآوری انقلابی در فضای بلاکچین ظهور کرد با دیدی که محدودیتهای شبکههای بلاکچین سنتی را در بخشهای بازی و DeFi حل کند . GHUB توکن مصرفی اصلی پروژه GemHUB است که برای استفاده در Poplus، یک پلتفرم اجتماعی مبتنی بر بلاکچین نسل بعدی، طراحی شده است.
با هدف سود حاصل از کسبوکار بازیهای P2E (بازی برای کسب درآمد) را با بازیکنان تقسیم کند راهاندازی شد، GHUB از بلاکچین عمومی Klaytn استفاده میکند تا یک راهحل با توان عملیاتی بالا و مقیاسپذیر برای هم بازیکنان و هم توسعهدهندگان ارائه دهد. آنچه GHUB را متمایز میکند رویکرد پلتفرم یکپارچه آن است: کاربران میتوانند با بازی سود کسب کنند، توکنها را مبادله کنند و به خدمات DeFi مبتنی بر GHUB از طریق یک اپلیکیشن دسترسی پیدا کنند. توسعهدهندگان بازی از توانایی عملکرد مستقل در بستر اکوسیستم GHUB، بدون محدودیتهای حاکمیتی شرکتهای بزرگ بازی بهرهمند میشوند.
اکوسیستم GHUB شامل یک کیف پول یکپارچه مبتنی بر چندین زنجیره ، اپلیکیشن KMINT (که از اپلیکیشنهای کوچک برای خدمات بلاکچین بدون نیاز به دانلود پشتیبانی میکند) و یک سرویس مدیریت توکن که از چندین زنجیره پشتیبانی میکند، است. پلتفرم GHUB در حال گسترش به حوزههایی مانند ویدئو، شبکههای اجتماعی و واقعیت افزوده است، با نقشه راهی که هدف آن راهاندازی چندین بازی سازگار با GHUB در هر فصل است.
مکانیزمهای اجماع و مدلهای امنیتی:
بلاکچینهای سنتی اغلب به Proof of Work یا Proof of Stake برای اجماع متکی هستند. GHUB که بر روی بلاکچین Klaytn ساخته شده است، از اجماع مبتنی بر Istanbul BFT Klaytn بهره میبرد که نهاییسازی سریعتر و مصرف انرژی کمتری نسبت به مدلهای سنتی ارائه میدهد و معاملات GHUB را به طور قابل توجهی کارآمدتر میکند.
مقیاسپذیری و پردازش تراکنش:
بسیاری از بلاکچینها در مواجهه با محدودیتهای توان عملیاتی و تنگنا در دورههای فعالیت بالا قرار میگیرند. GHUB این مشکل را با استفاده از معماری با عملکرد بالای Klaytn و توانایی پردازش موازی پلتفرم خود حل میکند و توان عملیاتی بالاتری برای تراکنشها و تجربه کاربری روانی را فراهم میکند.
معماری شبکه و حاکمیت:
بلاکچینهای سنتی معمولاً از یک ساختار تکلایهای استفاده میکنند. GHUB در مقابل، در یک اکوسیستم چندلایهای عمل میکند که در آن گرهها و خدمات مختلف جنبههای مختلف عملکرد شبکه را مدیریت میکنند و به یک محیط GHUB انعطافپذیرتر و دوستداشتنیتر برای توسعهدهندگان کمک میکنند. حاکمیت طوری طراحی شده است که هم کاربران و هم توسعهدهندگان را توانمند کند و وابستگی به مراجع متمرکز در اکوسیستم GHUB را کاهش دهد.
معیارهای عملکرد:
در حالی که شبکههایی مانند بیتکوین یا اتریوم تعداد محدودی تراکنش را در ثانیه پردازش میکنند، GHUB به دلیل زیرساخت Klaytn و طراحی بهینهشده پلتفرم، عملکرد بالاتر و زمان تأیید سریعتری دارد . GHUB همچنین از مصرف انرژی کمتری در هر تراکنش بهرهمند میشود که آن را انتخابی پایدارتر برای تراکنشهای مکرر میکند.
موارد استفاده در دنیای واقعی:
بلاکچینهای سنتی در موارد استفاده که نیاز به حداکثر امنیت دارند، مانند تراکنشهای مالی با ارزش بالا، برتری دارند. GHUB اما برای بخشهای بازی و DeFi طراحی شده است که در آن توان عملیاتی بالا و کارمزدهای کم ضروری هستند. برای مثال، GHUB به کاربران اجازه میدهد با بازی کردن پاداش GHUB کسب کنند، در فعالیتهای DeFi مبتنی بر GHUB شرکت کنند و داراییهای بلاکچین متعدد را از طریق یک رابط واحد GHUB مدیریت کنند.
ساختار هزینه:
تراکنشهای بلاکچین سنتی میتوانند در مواقع ازدحام شبکه کارمزدهای بالایی داشته باشند. GHUB کارمزدهای پایینتری را به طور مداوم حفظ میکند که آن را برای پرداختهای کوچک، معاملات با فرکانس بالا و تراکنشهای درونبازی مناسب میکند که توکنهای GHUB به عنوان ستون اقتصادی عمل میکنند.
ابزارها و منابع توسعهدهندگان:
بلاکچینهای موجود ابزارهای توسعه پختهای ارائه میدهند. GHUB SDKها و APIهای تخصصی ارائه میدهد که به توسعهدهندگان اجازه میدهد بازیهای بلاکچین و خدمات DeFi یکپارچهشده با GHUB را به طور کارآمد بسازند، مستقر کنند و مدیریت کنند.
تعامل با جامعه:
جامعه GHUB با رشد سریع و تمرکز قوی بر فنآوری مشخص میشود، با توسعه فعال و بهروزرسانیهای منظم از طریق کانالهای رسمی GHUB. همکاری با بازیگران صنعتی مانند Megazone، BarunsonLabs و Gala Lab اکوسیستم GHUB را تقویت میکند.
نقشه راه آینده:
نقشه راه GHUB شامل راهاندازی بازیهای جدید GHUB در هر فصل ، گسترش به انواع محتوای اضافی (ویدئو، SNS، AR) و بهبودهای مداوم در کیف پول یکپارچه GHUB و پلتفرم اپلیکیشن کوچک است. این توسعهها برای اجرای مداوم برنامهریزی شدهاند و بهروزرسانیها به جامعه GHUB ارائه میشوند هرگاه که اهداف مهم به دست آیند.
تفاوتهای بین بلاکچین سنتی و GHUB تحولات در فضای دفتر کل توزیعشده را نشان میدهد. در حالی که بلاکچین ثبت وقایع غیرمتمرکز بدون نیاز به اعتماد را معرفی کرد، GHUB نسل بعدی را نشان میدهد که مقیاسپذیری، تجربه کاربری و یکپارچگی روان برای بازی و DeFi را در اولویت قرار میدهد بدون اینکه از مزایای امنیتی اصلی چشمپوشی کند.
