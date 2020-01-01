ynUSD Max (YNUSDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ynUSD Max (YNUSDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ynUSD Max (YNUSDX) teave YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol's modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Ametlik veebisait: https://yieldnest.finance Valge raamat: https://docs.yieldnest.finance/

ynUSD Max (YNUSDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ynUSD Max (YNUSDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 85.58K $ 85.58K $ 85.58K Koguvaru: $ 84.94K $ 84.94K $ 84.94K Ringlev varu: $ 84.94K $ 84.94K $ 84.94K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.58K $ 85.58K $ 85.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Kõigi aegade madalaim: $ 0.997125 $ 0.997125 $ 0.997125 Praegune hind: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Lisateave ynUSD Max (YNUSDX) hinna kohta

ynUSD Max (YNUSDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ynUSD Max (YNUSDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YNUSDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YNUSDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YNUSDX tokeni tokenoomikat, avastage YNUSDX tokeni reaalajas hinda!

YNUSDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YNUSDX võiks suunduda? Meie YNUSDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

