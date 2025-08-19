Mis on ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Üksuse ynUSD Max (YNUSDX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on ynUSD Max (YNUSDX) tänapäeval väärt? Reaalajas YNUSDX hind USD on 1.008 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YNUSDX/USD hind? $ 1.008 . Milline on ynUSD Max turukapitalisatsioon? YNUSDX turukapitalisatsioon on $ 85.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YNUSDX ringlev varu? YNUSDX ringlev varu on 84.94K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YNUSDX (ATH) hind? YNUSDX saavutab ATH hinna summas 1.008 USD . Mis oli kõigi aegade YNUSDX madalaim (ATL) hind? YNUSDX nägi ATL hinda summas 0.997125 USD . Milline on YNUSDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YNUSDX kauplemismaht on -- USD .

