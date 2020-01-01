Yield App (YLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Yield App (YLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Yield App (YLD) teave YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise. Ametlik veebisait: https://www.yield.app/ Ostke YLD kohe!

Yield App (YLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Yield App (YLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 235.42K $ 235.42K $ 235.42K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 265.40M $ 265.40M $ 265.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 266.11K $ 266.11K $ 266.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00088704 $ 0.00088704 $ 0.00088704 Lisateave Yield App (YLD) hinna kohta

Yield App (YLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Yield App (YLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YLD tokeni tokenoomikat, avastage YLD tokeni reaalajas hinda!

YLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YLD võiks suunduda? Meie YLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YLD tokeni hinna ennustust kohe!

