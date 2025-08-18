Mis on Yield App (YLD)

YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.

Yield App hinna ennustus (USD)

Kui palju on Yield App (YLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Yield App (YLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Yield App nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

YLD kohalike valuutade suhtes

Yield App (YLD) tokenoomika

Yield App (YLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Yield App (YLD) kohta Kui palju on Yield App (YLD) tänapäeval väärt? Reaalajas YLD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune YLD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind YLD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Yield App turukapitalisatsioon? YLD turukapitalisatsioon on $ 236.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on YLD ringlev varu? YLD ringlev varu on 265.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim YLD (ATH) hind? YLD saavutab ATH hinna summas 1.29 USD . Mis oli kõigi aegade YLD madalaim (ATL) hind? YLD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on YLD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine YLD kauplemismaht on -- USD . Kas YLD sel aastal kõrgemale ka suundub? YLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YLD hinna ennustust

Yield App (YLD) Olulised valdkonna uudised