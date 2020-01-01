Wizardia (WZRD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wizardia (WZRD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wizardia (WZRD) teave Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments. Ametlik veebisait: https://wizardia.io/

Wizardia (WZRD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wizardia (WZRD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 45.99K $ 45.99K $ 45.99K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 105.13M $ 105.13M $ 105.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 131.23K $ 131.23K $ 131.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.520856 $ 0.520856 $ 0.520856 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00043744 $ 0.00043744 $ 0.00043744 Lisateave Wizardia (WZRD) hinna kohta

Wizardia (WZRD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wizardia (WZRD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WZRD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WZRD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WZRD tokeni tokenoomikat, avastage WZRD tokeni reaalajas hinda!

WZRD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WZRD võiks suunduda? Meie WZRD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WZRD tokeni hinna ennustust kohe!

