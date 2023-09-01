Wecan (WECAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Wecan (WECAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Wecan (WECAN) teave We tokenize data on a blockchain for auditability, time-stamping, rewards and secure sharing. Ametlik veebisait: https://wecangroup.ch/ Valge raamat: https://wecangroup.ch/wp-content/uploads/2023/09/WecanGroup-WhitePaper_version-1-4.pdf Ostke WECAN kohe!

Wecan (WECAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Wecan (WECAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M Koguvaru: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Ringlev varu: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01387676 $ 0.01387676 $ 0.01387676 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00339733 $ 0.00339733 $ 0.00339733 Lisateave Wecan (WECAN) hinna kohta

Wecan (WECAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Wecan (WECAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WECAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WECAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WECAN tokeni tokenoomikat, avastage WECAN tokeni reaalajas hinda!

WECAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WECAN võiks suunduda? Meie WECAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WECAN tokeni hinna ennustust kohe!

