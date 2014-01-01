Vertcoin (VTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Vertcoin (VTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Vertcoin (VTC) teave Vertcoin (VTC) is a cryptocurrency that was created in 2014 to make mining accessible and easy to everyone. It allows for GPU mining and gaming simultaneously. Even from your home computer. Vertcoin is not funded nor controlled by any entity, it is simply an ASIC resistant P2P variant of Bitcoin that takes on the same maximum low coin supply as Litecoin (84,000,000). Ametlik veebisait: https://vertcoin.io Valge raamat: https://vertcoin.io/what-is-vertcoin/

Vertcoin (VTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Vertcoin (VTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.13M Koguvaru: $ 72.71M Ringlev varu: $ 72.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00634731 Praegune hind: $ 0.070548

Vertcoin (VTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Vertcoin (VTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate VTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: VTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate VTC tokeni tokenoomikat, avastage VTC tokeni reaalajas hinda!

VTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu VTC võiks suunduda? Meie VTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake VTC tokeni hinna ennustust kohe!

