USDFC (USDFC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi USDFC (USDFC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

USDFC (USDFC) teave USDFC is a Filecoin-backed stablecoin developed by Secured Finance on the Filecoin Virtual Machine (FVM). Pegged 1:1 to the USD, it’s over-collateralized by FIL, aiming to bring stable, on-chain liquidity to the Filecoin ecosystem. Launched in March 2025, USDFC enables fixed-rate lending, cross-chain swaps via integrations with Axelar and Squid, and boosts DeFi adoption by enhancing liquidity and accessibility on FVM. Secured Finance revolutionizes DeFi 2.0 with transparent, low-cost financial solutions. Ametlik veebisait: https://usdfc.net/ Valge raamat: https://docs.secured.finance/usdfc-stablecoin-protocol/introduction Ostke USDFC kohe!

USDFC (USDFC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage USDFC (USDFC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 328.68K $ 328.68K $ 328.68K Koguvaru: $ 332.81K $ 332.81K $ 332.81K Ringlev varu: $ 332.81K $ 332.81K $ 332.81K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 328.68K $ 328.68K $ 328.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.892521 $ 0.892521 $ 0.892521 Praegune hind: $ 0.988561 $ 0.988561 $ 0.988561 Lisateave USDFC (USDFC) hinna kohta

USDFC (USDFC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud USDFC (USDFC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDFC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDFC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDFC tokeni tokenoomikat, avastage USDFC tokeni reaalajas hinda!

USDFC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USDFC võiks suunduda? Meie USDFC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USDFC tokeni hinna ennustust kohe!

