Universal USDC (UUSDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Universal USDC (UUSDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Universal USDC (UUSDC) teave The Universal USDC vault supplies USDC against assets issued by Universal, a wrapped asset protocol designed to enable trading for any token, on any chain. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Ametlik veebisait: https://app.morpho.org/vault Ostke UUSDC kohe!

Universal USDC (UUSDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Universal USDC (UUSDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 734.72K $ 734.72K $ 734.72K Koguvaru: $ 361.61K $ 361.61K $ 361.61K Ringlev varu: $ 361.61K $ 361.61K $ 361.61K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 734.72K $ 734.72K $ 734.72K Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.19 $ 18.19 $ 18.19 Kõigi aegade madalaim: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Praegune hind: $ 2.03 $ 2.03 $ 2.03 Lisateave Universal USDC (UUSDC) hinna kohta

Universal USDC (UUSDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Universal USDC (UUSDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UUSDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UUSDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UUSDC tokeni tokenoomikat, avastage UUSDC tokeni reaalajas hinda!

UUSDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UUSDC võiks suunduda? Meie UUSDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UUSDC tokeni hinna ennustust kohe!

