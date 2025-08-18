Rohkem infot UUSDC

Universal USDC hind (UUSDC)

1 UUSDC/USD reaalajas hind:

Universal USDC (UUSDC) reaalajas hinnagraafik
Universal USDC (UUSDC) hinna teave (USD)

$ 2.03
24 h madal
$ 2.03
24 h kõrge

$ 2.03
$ 2.03
$ 18.19
$ 2.0
+0.03%

+0.01%

+0.04%

+0.04%

Universal USDC (UUSDC) reaalajas hind on $2.03. Viimase 24 tunni jooksul UUSDC kaubeldud madalaim $ 2.03 ja kõrgeim $ 2.03 näitab aktiivset turu volatiivsust. UUSDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.0.

Lüliajalise tootluse osas on UUSDC muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Universal USDC (UUSDC) – turuteave

--
$ 734.50K
361.61K
361,609.0
Universal USDC praegune turukapitalisatsioon on $ 734.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. UUSDC ringlev varu on 361.61K, mille koguvaru on 361609.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 734.50K.

Universal USDC (UUSDC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Universal USDC ja USD hinnamuutus $ +0.00010942.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Universal USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0009228380.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Universal USDC ja USD hinnamuutus $ +0.0012320070.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Universal USDC ja USD hinnamuutus $ -0.000756619981224.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010942+0.01%
30 päeva$ +0.0009228380+0.05%
60 päeva$ +0.0012320070+0.06%
90 päeva$ -0.000756619981224-0.03%

Mis on Universal USDC (UUSDC)

The Universal USDC vault supplies USDC against assets issued by Universal, a wrapped asset protocol designed to enable trading for any token, on any chain. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Universal USDC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Universal USDC (UUSDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Universal USDC (UUSDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Universal USDC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Universal USDC hinna ennustust kohe!

UUSDC kohalike valuutade suhtes

Universal USDC (UUSDC) tokenoomika

Universal USDC (UUSDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UUSDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Universal USDC (UUSDC) kohta

Kui palju on Universal USDC (UUSDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas UUSDC hind USD on 2.03 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UUSDC/USD hind?
Praegune hind UUSDC/USD on $ 2.03. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Universal USDC turukapitalisatsioon?
UUSDC turukapitalisatsioon on $ 734.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UUSDC ringlev varu?
UUSDC ringlev varu on 361.61K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UUSDC (ATH) hind?
UUSDC saavutab ATH hinna summas 18.19 USD.
Mis oli kõigi aegade UUSDC madalaim (ATL) hind?
UUSDC nägi ATL hinda summas 2.0 USD.
Milline on UUSDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UUSDC kauplemismaht on -- USD.
Kas UUSDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
UUSDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UUSDC hinna ennustust.
Universal USDC (UUSDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

