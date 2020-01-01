THREE ($THREE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi THREE ($THREE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

THREE ($THREE) teave Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce. Ametlik veebisait: http://threeprotocol.ai/ Valge raamat: https://three-3.gitbook.io/litepaper/ Ostke $THREE kohe!

THREE ($THREE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage THREE ($THREE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 339.59K $ 339.59K $ 339.59K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 339.59K $ 339.59K $ 339.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.439654 $ 0.439654 $ 0.439654 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00256098 $ 0.00256098 $ 0.00256098 Praegune hind: $ 0.00338747 $ 0.00338747 $ 0.00338747 Lisateave THREE ($THREE) hinna kohta

THREE ($THREE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud THREE ($THREE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $THREE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $THREE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $THREE tokeni tokenoomikat, avastage $THREE tokeni reaalajas hinda!

$THREE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $THREE võiks suunduda? Meie $THREE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $THREE tokeni hinna ennustust kohe!

