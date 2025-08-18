Mis on THREE ($THREE)

Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.

THREE ($THREE) tokenoomika

THREE ($THREE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $THREE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse THREE ($THREE) kohta Kui palju on THREE ($THREE) tänapäeval väärt? Reaalajas $THREE hind USD on 0.0031232 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $THREE/USD hind? $ 0.0031232 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $THREE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on THREE turukapitalisatsioon? $THREE turukapitalisatsioon on $ 312.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $THREE ringlev varu? $THREE ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $THREE (ATH) hind? $THREE saavutab ATH hinna summas 0.439654 USD . Mis oli kõigi aegade $THREE madalaim (ATL) hind? $THREE nägi ATL hinda summas 0.00256098 USD . Milline on $THREE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $THREE kauplemismaht on -- USD . Kas $THREE sel aastal kõrgemale ka suundub? $THREE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $THREE hinna ennustust

