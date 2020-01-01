TCC (TCC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TCC (TCC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TCC (TCC) teave Ametlik veebisait: https://four.meme/token/0x08e8ac8c4bca64503f774d2c40c911e8a3ffcc12 Ostke TCC kohe!

TCC (TCC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TCC (TCC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 248.06K $ 248.06K $ 248.06K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 248.06K $ 248.06K $ 248.06K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00462271 $ 0.00462271 $ 0.00462271 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00024806 $ 0.00024806 $ 0.00024806 Lisateave TCC (TCC) hinna kohta

TCC (TCC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TCC (TCC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TCC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TCC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TCC tokeni tokenoomikat, avastage TCC tokeni reaalajas hinda!

TCC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TCC võiks suunduda? Meie TCC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TCC tokeni hinna ennustust kohe!

