SuperBid (SUPERBID) teave SuperBid.io is an innovative social-auction app that connects influencers with their fans. With SuperBid, users have the opportunity to participate in thousands of auctions set up by influencers. We plan to integrate the SUPERBID token in our app! Ametlik veebisait: https://www.superbid.io/ Ostke SUPERBID kohe!

SuperBid (SUPERBID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SuperBid (SUPERBID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.89K $ 74.89K $ 74.89K Koguvaru: $ 88.35M $ 88.35M $ 88.35M Ringlev varu: $ 7.76M $ 7.76M $ 7.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 852.43K $ 852.43K $ 852.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 11.83 $ 11.83 $ 11.83 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00329421 $ 0.00329421 $ 0.00329421 Praegune hind: $ 0.00964887 $ 0.00964887 $ 0.00964887 Lisateave SuperBid (SUPERBID) hinna kohta

SuperBid (SUPERBID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SuperBid (SUPERBID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUPERBID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUPERBID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUPERBID tokeni tokenoomikat, avastage SUPERBID tokeni reaalajas hinda!

SUPERBID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUPERBID võiks suunduda? Meie SUPERBID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUPERBID tokeni hinna ennustust kohe!

