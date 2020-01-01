STEAM (STEAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi STEAM (STEAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

STEAM (STEAM) teave Earthlings.land is a web3 family friendly open world game competing with web 2 gaming. Ametlik veebisait: https://earthlings.land/ Valge raamat: https://indd.adobe.com/view/b10ee984-697f-4a80-b409-dfac99981a3d Ostke STEAM kohe!

STEAM (STEAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage STEAM (STEAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 218.36M $ 218.36M $ 218.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.45M $ 7.45M $ 7.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03808406 $ 0.03808406 $ 0.03808406 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00550384 $ 0.00550384 $ 0.00550384 Praegune hind: $ 0.00745101 $ 0.00745101 $ 0.00745101 Lisateave STEAM (STEAM) hinna kohta

STEAM (STEAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud STEAM (STEAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STEAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STEAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STEAM tokeni tokenoomikat, avastage STEAM tokeni reaalajas hinda!

STEAM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STEAM võiks suunduda? Meie STEAM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STEAM tokeni hinna ennustust kohe!

