Stargate (STARGATE) teave The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump Ostke STARGATE kohe!

Stargate (STARGATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Stargate (STARGATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.65K Koguvaru: $ 999.40M Ringlev varu: $ 999.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 80.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00990877 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Stargate (STARGATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Stargate (STARGATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STARGATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STARGATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STARGATE tokeni tokenoomikat, avastage STARGATE tokeni reaalajas hinda!

STARGATE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu STARGATE võiks suunduda? Meie STARGATE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake STARGATE tokeni hinna ennustust kohe!

