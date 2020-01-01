Sorry (SRY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sorry (SRY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sorry (SRY) teave SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we're starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. Ametlik veebisait: https://sorrytoken.net/

Sorry (SRY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sorry (SRY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 522.64K $ 522.64K $ 522.64K Koguvaru: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Ringlev varu: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 522.64K $ 522.64K $ 522.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00049337 $ 0.00049337 $ 0.00049337 Praegune hind: $ 0.00052081 $ 0.00052081 $ 0.00052081 Lisateave Sorry (SRY) hinna kohta

Sorry (SRY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sorry (SRY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SRY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SRY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SRY tokeni tokenoomikat, avastage SRY tokeni reaalajas hinda!

SRY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SRY võiks suunduda? Meie SRY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SRY tokeni hinna ennustust kohe!

