Solayer USD (SUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solayer USD (SUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solayer USD (SUSD) teave sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Ametlik veebisait: https://solayer.org/platform/susd Valge raamat: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Ostke SUSD kohe!

Solayer USD (SUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solayer USD (SUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Koguvaru: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Ringlev varu: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Praegune hind: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lisateave Solayer USD (SUSD) hinna kohta

Solayer USD (SUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solayer USD (SUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUSD tokeni tokenoomikat, avastage SUSD tokeni reaalajas hinda!

SUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUSD võiks suunduda? Meie SUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUSD tokeni hinna ennustust kohe!

