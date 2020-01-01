Session Token (SESH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Session Token (SESH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Session Token (SESH) teave Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. Ametlik veebisait: https://getsession.org/ Valge raamat: https://getsession.org/whitepaper Ostke SESH kohe!

Session Token (SESH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Session Token (SESH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Koguvaru: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Ringlev varu: $ 80.22M $ 80.22M $ 80.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.86M $ 22.86M $ 22.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.158111 $ 0.158111 $ 0.158111 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 Praegune hind: $ 0.095163 $ 0.095163 $ 0.095163 Lisateave Session Token (SESH) hinna kohta

Session Token (SESH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Session Token (SESH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SESH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SESH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SESH tokeni tokenoomikat, avastage SESH tokeni reaalajas hinda!

SESH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SESH võiks suunduda? Meie SESH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SESH tokeni hinna ennustust kohe!

