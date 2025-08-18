Rohkem infot SESH

Session Token logo

Session Token hind (SESH)

Loendis mitteolevad

1 SESH/USD reaalajas hind:

$0.10949
$0.10949
-4.00%1D
USD
Session Token (SESH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Session Token (SESH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.108279
$ 0.108279
24 h madal
$ 0.11687
$ 0.11687
24 h kõrge

$ 0.108279
$ 0.108279

$ 0.11687
$ 0.11687

$ 0.158111
$ 0.158111

$ 0.04027055
$ 0.04027055

+0.96%

-4.02%

-2.61%

-2.61%

Session Token (SESH) reaalajas hind on $0.10949. Viimase 24 tunni jooksul SESH kaubeldud madalaim $ 0.108279 ja kõrgeim $ 0.11687 näitab aktiivset turu volatiivsust. SESHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.158111 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04027055.

Lüliajalise tootluse osas on SESH muutunud +0.96% viimase tunni jooksul, -4.02% 24 tunni vältel -2.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Session Token (SESH) – turuteave

$ 8.66M
$ 8.66M

--
--

$ 26.24M
$ 26.24M

79.22M
79.22M

240,000,000.0
240,000,000.0

Session Token praegune turukapitalisatsioon on $ 8.66M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SESH ringlev varu on 79.22M, mille koguvaru on 240000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.24M.

Session Token (SESH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Session Token ja USD hinnamuutus $ -0.0045885514845537.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Session Token ja USD hinnamuutus $ +0.0263842542.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Session Token ja USD hinnamuutus $ +0.0230984702.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Session Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0045885514845537-4.02%
30 päeva$ +0.0263842542+24.10%
60 päeva$ +0.0230984702+21.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Session Token (SESH)

Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Session Token (SESH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Session Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Session Token (SESH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Session Token (SESH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Session Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Session Token hinna ennustust kohe!

SESH kohalike valuutade suhtes

Session Token (SESH) tokenoomika

Session Token (SESH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SESH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Session Token (SESH) kohta

Kui palju on Session Token (SESH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SESH hind USD on 0.10949 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SESH/USD hind?
Praegune hind SESH/USD on $ 0.10949. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Session Token turukapitalisatsioon?
SESH turukapitalisatsioon on $ 8.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SESH ringlev varu?
SESH ringlev varu on 79.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SESH (ATH) hind?
SESH saavutab ATH hinna summas 0.158111 USD.
Mis oli kõigi aegade SESH madalaim (ATL) hind?
SESH nägi ATL hinda summas 0.04027055 USD.
Milline on SESH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SESH kauplemismaht on -- USD.
Kas SESH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SESH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SESH hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.