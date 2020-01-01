RUBY (RUBY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RUBY (RUBY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RUBY (RUBY) teave This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative. Ametlik veebisait: https://rubythegoat.com/ Ostke RUBY kohe!

RUBY (RUBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RUBY (RUBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K Koguvaru: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Ringlev varu: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00832301 $ 0.00832301 $ 0.00832301 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001219 $ 0.00001219 $ 0.00001219 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave RUBY (RUBY) hinna kohta

RUBY (RUBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RUBY (RUBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUBY tokeni tokenoomikat, avastage RUBY tokeni reaalajas hinda!

RUBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUBY võiks suunduda? Meie RUBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RUBY tokeni hinna ennustust kohe!

