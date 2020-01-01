Humanity (H) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Humanity (H) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Humanity (H) teave Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity. Ametlik veebisait: https://www.humanity.org/ Valge raamat: https://humanity-protocol.gitbook.io/humanity-protocol Plokiahela Explorer: https://explorer.humanity.org/mainnet/overview Ostke H kohe!

Humanity (H) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Humanity (H) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.97M $ 55.97M $ 55.97M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 306.70M $ 306.70M $ 306.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 $ 0.01799202366031281 Praegune hind: $ 0.03067 $ 0.03067 $ 0.03067 Lisateave Humanity (H) hinna kohta

Humanity (H) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Humanity (H) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate H tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: H tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate H tokeni tokenoomikat, avastage H tokeni reaalajas hinda!

