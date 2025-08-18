Rohkem infot RUBY

RUBY hind (RUBY)

1 RUBY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
RUBY (RUBY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:32:20 (UTC+8)

RUBY (RUBY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

--

+7.98%

+7.98%

RUBY (RUBY) reaalajas hind on $0.00001787. Viimase 24 tunni jooksul RUBY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RUBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00832301 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001219.

Lüliajalise tootluse osas on RUBY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RUBY (RUBY) – turuteave

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

--
----

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

998.36M
998.36M 998.36M

998,357,898.530256
998,357,898.530256 998,357,898.530256

RUBY praegune turukapitalisatsioon on $ 17.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RUBY ringlev varu on 998.36M, mille koguvaru on 998357898.530256. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.84K.

RUBY (RUBY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RUBY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RUBY ja USD hinnamuutus $ -0.0000014262.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RUBY ja USD hinnamuutus $ +0.0000011935.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RUBY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000014262-7.98%
60 päeva$ +0.0000011935+6.68%
90 päeva$ 0--

Mis on RUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

Üksuse RUBY (RUBY) allikas

Ametlik veebisait

RUBY hinna ennustus (USD)

Kui palju on RUBY (RUBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RUBY (RUBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RUBY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RUBY hinna ennustust kohe!

RUBY kohalike valuutade suhtes

RUBY (RUBY) tokenoomika

RUBY (RUBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RUBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RUBY (RUBY) kohta

Kui palju on RUBY (RUBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas RUBY hind USD on 0.00001787 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RUBY/USD hind?
Praegune hind RUBY/USD on $ 0.00001787. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RUBY turukapitalisatsioon?
RUBY turukapitalisatsioon on $ 17.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RUBY ringlev varu?
RUBY ringlev varu on 998.36M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RUBY (ATH) hind?
RUBY saavutab ATH hinna summas 0.00832301 USD.
Mis oli kõigi aegade RUBY madalaim (ATL) hind?
RUBY nägi ATL hinda summas 0.00001219 USD.
Milline on RUBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RUBY kauplemismaht on -- USD.
Kas RUBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
RUBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RUBY hinna ennustust.
RUBY (RUBY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

