Roundtable (RTB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Roundtable (RTB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Roundtable (RTB) teave RTB is the utility token for Roundtable’s Social Media Platform Ametlik veebisait: https://roundtable.rtb.io/RTBHOME Ostke RTB kohe!

Roundtable (RTB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Roundtable (RTB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 659.55K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 548.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.174714 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00116804 Praegune hind: $ 0.00120249

Roundtable (RTB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Roundtable (RTB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RTB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RTB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RTB tokeni tokenoomikat, avastage RTB tokeni reaalajas hinda!

RTB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RTB võiks suunduda? Meie RTB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RTB tokeni hinna ennustust kohe!

