Roundtable hind (RTB)

1 RTB/USD reaalajas hind:

$0.00120335
0.00%1D
USD
Roundtable (RTB) reaalajas hinnagraafik
Roundtable (RTB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.174714
$ 0.00116804
--

--

-1.12%

-1.12%

Roundtable (RTB) reaalajas hind on $0.00120335. Viimase 24 tunni jooksul RTB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RTBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.174714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00116804.

Lüliajalise tootluse osas on RTB muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Roundtable (RTB) – turuteave

$ 660.02K
--
$ 1.20M
548.49M
1,000,000,000.0
Roundtable praegune turukapitalisatsioon on $ 660.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RTB ringlev varu on 548.49M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.20M.

Roundtable (RTB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Roundtable ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Roundtable ja USD hinnamuutus $ +0.0000274366.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Roundtable ja USD hinnamuutus $ -0.0004812870.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Roundtable ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000274366+2.28%
60 päeva$ -0.0004812870-39.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Roundtable (RTB)

RTB is the utility token for Roundtable’s Social Media Platform

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Roundtable (RTB) allikas

Roundtable hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roundtable (RTB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roundtable (RTB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roundtable nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Roundtable hinna ennustust kohe!

RTB kohalike valuutade suhtes

Roundtable (RTB) tokenoomika

Roundtable (RTB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RTB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roundtable (RTB) kohta

Kui palju on Roundtable (RTB) tänapäeval väärt?
Reaalajas RTB hind USD on 0.00120335 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RTB/USD hind?
Praegune hind RTB/USD on $ 0.00120335. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Roundtable turukapitalisatsioon?
RTB turukapitalisatsioon on $ 660.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RTB ringlev varu?
RTB ringlev varu on 548.49M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RTB (ATH) hind?
RTB saavutab ATH hinna summas 0.174714 USD.
Mis oli kõigi aegade RTB madalaim (ATL) hind?
RTB nägi ATL hinda summas 0.00116804 USD.
Milline on RTB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RTB kauplemismaht on -- USD.
Kas RTB sel aastal kõrgemale ka suundub?
RTB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RTB hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.