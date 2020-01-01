Retardmaxxing (RETARDMAXX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Retardmaxxing (RETARDMAXX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Retardmaxxing (RETARDMAXX) teave Ametlik veebisait: https://x.com/i/communities/1935591763319943532 Ostke RETARDMAXX kohe!

Retardmaxxing (RETARDMAXX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Retardmaxxing (RETARDMAXX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 128.81K $ 128.81K $ 128.81K Koguvaru: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Ringlev varu: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 128.81K $ 128.81K $ 128.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00188142 $ 0.00188142 $ 0.00188142 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013142 $ 0.00013142 $ 0.00013142 Lisateave Retardmaxxing (RETARDMAXX) hinna kohta

Retardmaxxing (RETARDMAXX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Retardmaxxing (RETARDMAXX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RETARDMAXX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RETARDMAXX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RETARDMAXX tokeni tokenoomikat, avastage RETARDMAXX tokeni reaalajas hinda!

RETARDMAXX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RETARDMAXX võiks suunduda? Meie RETARDMAXX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RETARDMAXX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!