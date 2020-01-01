PUFF (PUFF) tokenoomika
$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens.
$PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply!
The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/
PUFF (PUFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage PUFF (PUFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
PUFF (PUFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
PUFF (PUFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate PUFF tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
PUFF tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate PUFF tokeni tokenoomikat, avastage PUFF tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.