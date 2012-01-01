Predict Crypto (PREAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Predict Crypto (PREAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Predict Crypto (PREAI) teave Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Ametlik veebisait: https://predictingai.info/ Valge raamat: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Ostke PREAI kohe!

Predict Crypto (PREAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Predict Crypto (PREAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.56K $ 38.56K $ 38.56K Koguvaru: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Ringlev varu: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.56K $ 38.56K $ 38.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00212446 $ 0.00212446 $ 0.00212446 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Predict Crypto (PREAI) hinna kohta

Predict Crypto (PREAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Predict Crypto (PREAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PREAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PREAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PREAI tokeni tokenoomikat, avastage PREAI tokeni reaalajas hinda!

PREAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PREAI võiks suunduda? Meie PREAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PREAI tokeni hinna ennustust kohe!

