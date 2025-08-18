Mis on Predict Crypto (PREAI)

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Predict Crypto (PREAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Predict Crypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Predict Crypto (PREAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Predict Crypto (PREAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Predict Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Predict Crypto hinna ennustust kohe!

PREAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Predict Crypto (PREAI) tokenoomika

Predict Crypto (PREAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PREAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Predict Crypto (PREAI) kohta Kui palju on Predict Crypto (PREAI) tänapäeval väärt? Reaalajas PREAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PREAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PREAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Predict Crypto turukapitalisatsioon? PREAI turukapitalisatsioon on $ 38.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PREAI ringlev varu? PREAI ringlev varu on 8.50B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PREAI (ATH) hind? PREAI saavutab ATH hinna summas 0.00212446 USD . Mis oli kõigi aegade PREAI madalaim (ATL) hind? PREAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PREAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PREAI kauplemismaht on -- USD . Kas PREAI sel aastal kõrgemale ka suundub? PREAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PREAI hinna ennustust

Predict Crypto (PREAI) Olulised valdkonna uudised