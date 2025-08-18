Rohkem infot PREAI

PREAI Hinnainfo

PREAI Valge raamat

PREAI Ametlik veebisait

PREAI Tokenoomika

PREAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Predict Crypto logo

Predict Crypto hind (PREAI)

Loendis mitteolevad

1 PREAI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Predict Crypto (PREAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:22:21 (UTC+8)

Predict Crypto (PREAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00212446
$ 0.00212446$ 0.00212446

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Predict Crypto (PREAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PREAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PREAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00212446 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PREAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Predict Crypto (PREAI) – turuteave

$ 38.56K
$ 38.56K$ 38.56K

--
----

$ 38.56K
$ 38.56K$ 38.56K

8.50B
8.50B 8.50B

8,499,999,999.0
8,499,999,999.0 8,499,999,999.0

Predict Crypto praegune turukapitalisatsioon on $ 38.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PREAI ringlev varu on 8.50B, mille koguvaru on 8499999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.56K.

Predict Crypto (PREAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Predict Crypto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Predict Crypto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Predict Crypto ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Predict Crypto ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+20.32%
60 päeva$ 0+55.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Predict Crypto (PREAI)

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Predict Crypto (PREAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Predict Crypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Predict Crypto (PREAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Predict Crypto (PREAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Predict Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Predict Crypto hinna ennustust kohe!

PREAI kohalike valuutade suhtes

Predict Crypto (PREAI) tokenoomika

Predict Crypto (PREAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PREAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Predict Crypto (PREAI) kohta

Kui palju on Predict Crypto (PREAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas PREAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PREAI/USD hind?
Praegune hind PREAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Predict Crypto turukapitalisatsioon?
PREAI turukapitalisatsioon on $ 38.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PREAI ringlev varu?
PREAI ringlev varu on 8.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PREAI (ATH) hind?
PREAI saavutab ATH hinna summas 0.00212446 USD.
Mis oli kõigi aegade PREAI madalaim (ATL) hind?
PREAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PREAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PREAI kauplemismaht on -- USD.
Kas PREAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
PREAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PREAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:22:21 (UTC+8)

Predict Crypto (PREAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.