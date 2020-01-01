Playermon (PYM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Playermon (PYM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Playermon (PYM) teave Playermon is a boundless NFT Game where anyone can explore and battle in the universe with their favorite Playermons! Ametlik veebisait: https://playermon.com/ Ostke PYM kohe!

Playermon (PYM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Playermon (PYM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 245.27K $ 245.27K $ 245.27K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 534.09M $ 534.09M $ 534.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 459.22K $ 459.22K $ 459.22K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.456594 $ 0.456594 $ 0.456594 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00045922 $ 0.00045922 $ 0.00045922 Lisateave Playermon (PYM) hinna kohta

Playermon (PYM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Playermon (PYM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PYM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PYM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PYM tokeni tokenoomikat, avastage PYM tokeni reaalajas hinda!

PYM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PYM võiks suunduda? Meie PYM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PYM tokeni hinna ennustust kohe!

