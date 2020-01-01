Pickle (PICKLE) tokenoomika

Pickle (PICKLE) teave

READY TO GET YOUR PICKLE TICKLED? The infamous Pickle from Matt Furie's Boys Club! This OG 0x-69-420 Pickle on ETH is the real dill.

Ametlik veebisait:
https://www.furiespickle.com

Pickle (PICKLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Pickle (PICKLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 20.31K
Koguvaru:
$ 69.42M
Ringlev varu:
$ 69.42M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 20.31K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.075552
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00018133
Praegune hind:
$ 0.00029251
Pickle (PICKLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Pickle (PICKLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PICKLE tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PICKLE tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PICKLE tokeni tokenoomikat, avastage PICKLE tokeni reaalajas hinda!

PICKLE – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PICKLE võiks suunduda? Meie PICKLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.