Pickle (PICKLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pickle (PICKLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pickle (PICKLE) teave READY TO GET YOUR PICKLE TICKLED? The infamous Pickle from Matt Furie's Boys Club! This OG 0x-69-420 Pickle on ETH is the real dill. Ametlik veebisait: https://www.furiespickle.com Ostke PICKLE kohe!

Pickle (PICKLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pickle (PICKLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.31K $ 20.31K $ 20.31K Koguvaru: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ringlev varu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.31K $ 20.31K $ 20.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.075552 $ 0.075552 $ 0.075552 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00018133 $ 0.00018133 $ 0.00018133 Praegune hind: $ 0.00029251 $ 0.00029251 $ 0.00029251 Lisateave Pickle (PICKLE) hinna kohta

Pickle (PICKLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pickle (PICKLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PICKLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PICKLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PICKLE tokeni tokenoomikat, avastage PICKLE tokeni reaalajas hinda!

PICKLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PICKLE võiks suunduda? Meie PICKLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PICKLE tokeni hinna ennustust kohe!

