Orbs (ORBS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orbs (ORBS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Ametlik veebisait: https://www.orbs.com/ Valge raamat: https://www.orbs.com/orbs-position-paper

Orbs (ORBS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orbs (ORBS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 84.18M $ 84.18M $ 84.18M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 179.62M $ 179.62M $ 179.62M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Praegune hind: $ 0.0179622 $ 0.0179622 $ 0.0179622 Lisateave Orbs (ORBS) hinna kohta

Orbs (ORBS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orbs (ORBS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORBS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORBS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORBS tokeni tokenoomikat, avastage ORBS tokeni reaalajas hinda!

ORBS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORBS võiks suunduda? Meie ORBS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

