Orbs logo

Orbs hind (ORBS)

Loendis mitteolevad

1 ORBS/USD reaalajas hind:

$0.01835455
$0.01835455$0.01835455
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Orbs (ORBS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:37:49 (UTC+8)

Orbs (ORBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01835956
$ 0.01835956$ 0.01835956
24 h madal
$ 0.01896791
$ 0.01896791$ 0.01896791
24 h kõrge

$ 0.01835956
$ 0.01835956$ 0.01835956

$ 0.01896791
$ 0.01896791$ 0.01896791

$ 0.360443
$ 0.360443$ 0.360443

$ 0.00469039
$ 0.00469039$ 0.00469039

-1.03%

-2.43%

-5.57%

-5.57%

Orbs (ORBS) reaalajas hind on $0.01836302. Viimase 24 tunni jooksul ORBS kaubeldud madalaim $ 0.01835956 ja kõrgeim $ 0.01896791 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.360443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00469039.

Lüliajalise tootluse osas on ORBS muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -2.43% 24 tunni vältel -5.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orbs (ORBS) – turuteave

$ 86.24M
$ 86.24M$ 86.24M

--
----

$ 184.02M
$ 184.02M$ 184.02M

4.69B
4.69B 4.69B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Orbs praegune turukapitalisatsioon on $ 86.24M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORBS ringlev varu on 4.69B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 184.02M.

Orbs (ORBS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Orbs ja USD hinnamuutus $ -0.00045745720799819.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Orbs ja USD hinnamuutus $ -0.0019574703.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Orbs ja USD hinnamuutus $ -0.0040635563.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Orbs ja USD hinnamuutus $ -0.002391900325105532.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00045745720799819-2.43%
30 päeva$ -0.0019574703-10.65%
60 päeva$ -0.0040635563-22.12%
90 päeva$ -0.002391900325105532-11.52%

Mis on Orbs (ORBS)

Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify.

Orbs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orbs (ORBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orbs (ORBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orbs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orbs hinna ennustust kohe!

ORBS kohalike valuutade suhtes

Orbs (ORBS) tokenoomika

Orbs (ORBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orbs (ORBS) kohta

Kui palju on Orbs (ORBS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORBS hind USD on 0.01836302 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORBS/USD hind?
Praegune hind ORBS/USD on $ 0.01836302. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orbs turukapitalisatsioon?
ORBS turukapitalisatsioon on $ 86.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORBS ringlev varu?
ORBS ringlev varu on 4.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORBS (ATH) hind?
ORBS saavutab ATH hinna summas 0.360443 USD.
Mis oli kõigi aegade ORBS madalaim (ATL) hind?
ORBS nägi ATL hinda summas 0.00469039 USD.
Milline on ORBS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORBS kauplemismaht on -- USD.
Kas ORBS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORBS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:37:49 (UTC+8)

Orbs (ORBS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

