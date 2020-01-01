OneArt (1ART) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OneArt (1ART) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OneArt (1ART) teave OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products. Ametlik veebisait: https://oneart.digital Ostke 1ART kohe!

OneArt (1ART) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OneArt (1ART) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 129.43K $ 129.43K $ 129.43K Koguvaru: $ 467.83M $ 467.83M $ 467.83M Ringlev varu: $ 314.86M $ 314.86M $ 314.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 192.30K $ 192.30K $ 192.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.758388 $ 0.758388 $ 0.758388 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00041106 $ 0.00041106 $ 0.00041106 Lisateave OneArt (1ART) hinna kohta

OneArt (1ART) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OneArt (1ART) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 1ART tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 1ART tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 1ART tokeni tokenoomikat, avastage 1ART tokeni reaalajas hinda!

1ART – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 1ART võiks suunduda? Meie 1ART hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 1ART tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!